Những khoảnh khắc hài hước lẫn gây tranh cãi tại lễ trao giải Oscar 2026

HHTO - Sự kiện điện ảnh lớn nhất hành tinh vừa khép lại tại Nhà hát Dolby với chiến thắng rực rỡ của nhiều cái tên đình đám. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào danh sách người thắng cuộc, thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội lại đang xoay quanh những khoảnh khắc được cho là thiếu tinh tế của ban tổ chức đối với các nghệ sĩ gốc Á và những phát ngôn gây hiểu lầm của dàn sao Hollywood.

Lùm xùm khi nghệ sĩ gốc Á bị "ngắt lời" đột ngột

Một trong những tình huống gây bức xúc nhất đêm trao giải diễn ra tại khoảnh khắc vinh danh các hạng mục liên quan đến tác phẩm K-Pop Demon Hunters. Khi đội ngũ sản xuất và nghệ sĩ bước lên sân khấu nhận tượng vàng, một sự cố về điều phối thời lượng đã xảy ra, dẫn đến những phản ứng trái chiều về sự công bằng.

"K-Pop Demon Hunters" giành chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất tại Oscar năm nay. Ảnh: Netflix

Bản hit "Golden" của EJAE làm nên lịch sử khi trở thành ca khúc K-Pop đầu tiên nhận tượng vàng Oscar.

Cụ thể, khi nữ ca sĩ EJAE cùng các cộng sự từ Hàn Quốc đang chia sẻ về niềm tự hào sắc tộc và hành trình đưa âm nhạc truyền thống hòa quyện cùng văn hóa hiện đại, âm nhạc thông báo kết thúc bài phát biểu đã vang lên đột ngột. Micro của đoàn phim bị ngắt ngay khi các thành viên khác vừa tiếp nhận lượt nói để gửi lời cảm ơn đến đội ngũ kỹ thuật và gia đình.

Nữ ca sĩ EJAE cùng các cộng sự trên sân khấu trao giải. Ảnh: Getty Images

Điều đáng nói là trước đó, nhiều nghệ sĩ ở các hạng mục khác được phép phát biểu vượt khung thời gian quy định, thậm chí có những màn giao lưu kéo dài mà không bị ban tổ chức can thiệp quá gắt gao. Sự đối lập này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là khán giả tại khu vực châu Á, bày tỏ sự bất bình dữ dội trên các nền tảng Threads và X.

Bài đăng của nhà sáng tạo nội dung Francis Dominic nhận sự hưởng ứng trên Threads.

Nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng ban tổ chức và nhà đài đã thiếu tinh tế, thậm chí là thiếu tôn trọng nỗ lực của các nghệ sĩ đến từ phương Đông. Làn sóng phản đối hiện vẫn đang lan rộng, đặt ra dấu hỏi lớn về thông điệp "đa dạng và hòa nhập" mà Viện Hàn lâm luôn nỗ lực xây dựng trong những năm gần đây.

"Timothée, ballet và opera"

Bên cạnh những tranh cãi về kỹ thuật điều phối, thái độ của các ngôi sao trẻ trên thảm đỏ và sân khấu cũng bị đưa vào tầm ngắm. Timothée Chalamet, gương mặt được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" tại mùa giải năm nay, bỗng chốc trở thành tâm điểm chỉ trích sau một phát ngôn thiếu suy nghĩ về các loại hình nghệ thuật cổ điển.

Timothée lần nữa trượt giải Oscar sau 3 lần được đề cử.

"Chàng thơ" dự lễ trao giải cùng bạn gái Kylie Jenner. Ảnh: Getty Images

Trong một buổi giao lưu ngay sát thềm lễ trao giải, nam diễn viên đã có những chia sẻ thiếu thận trọng khi cho rằng múa ballet hay opera là những bộ môn "không còn được nhiều người quan tâm" trong thời đại số. Lời nói này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ giới nghệ sĩ hàn lâm và cả những khán giả trẻ yêu thích nghệ thuật.

Nam diễn viên nêu quan điểm về ballet và opera trong một cuộc trò chuyện tại Đại học Texas (Mỹ). Video: Variety

Sự việc càng thu hút sự chú ý khi Ban tổ chức Oscar đưa một tiết mục có lồng ghép ballet vào chương trình biểu diễn chính thức. Việc Timothée Chalamet trực tiếp theo dõi màn trình diễn nghệ thuật hàn lâm ngay sau những nhận định cá nhân trước đó đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn.

Misty Copeland, nghệ sĩ múa ballet nổi tiếng trình diễn tiết mục "I Lied To You" từ phim "Sinners" trên sân khấu. Video: ABC

Sự trở lại của "Emily"

Ngoài những "drama" nặng nề, không khí trên sân khấu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn với màn xuất hiện của Anne Hathaway và Anna Wintour. Anna Wintour là Tổng biên tập tạp chí Vogue danh tiếng, đồng thời được xem là nguyên mẫu ngoài đời thực của nhân vật Miranda Priestly, vị tổng biên tập khó tính trong bộ phim The Devil Wears Prada (2006) mà Anne Hathaway tham gia diễn xuất.

Anna Wintour gọi Anne Hathaway là "Emily" trên sân khấu. Video: ABC

Khi Anne Hathaway mời Anna Wintour công bố danh sách đề cử, bà đã hóm hỉnh đáp lại: “Cảm ơn nhé, Emily”. Đây là chi tiết gợi nhắc đến tình tiết nhân vật Miranda Priestly trong phim luôn gọi nhầm tên nhân vật Andy do Anne Hathaway thủ vai là "Emily".

Một bộ phận khán giả cho rằng câu nói này mang hàm ý mỉa mai từ "sếp lớn" Anna Wintour, phần còn lại thấy thích thú vì màn tương tác trên tạo cảm giác hoài niệm, nhất là khi bộ phim kinh điển sắp có phần tiếp theo vào tháng 5 tới.

Nữ diễn viên "The Devil Wears Prada" trên thảm đỏ lễ trao giải Oscars lần thứ 98. Ảnh: Getty Images