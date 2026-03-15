10 phim Pixar hay nhất mọi thời đại: Dự án nào được chấm "10 điểm không nhưng"?

Cho đến hiện tại, Pixar đã cho ra mắt 30 tác phẩm hoạt hình, là những mảnh ghép quan trọng trong tuổi thơ của hàng triệu khán giả toàn cầu. Ngoài việc mang về doanh thu khủng và bộ sưu tập giải thưởng danh giá, các phim nhà Pixar còn được đánh giá cao về chất lượng, sở hữu bảng điểm "tươi" trên Rotten Tomatoes. Vậy đây là 10 bộ phim có điểm số cao nhất mà Pixar từng sản xuất?

Toy Story 4 - 96%

Là phần phim gây bất ngờ với khán giả vào thời điểm ra mắt, Toy Story 4 lại "bù đắp" bằng chất lượng vượt ngoài mong đợi. Dự án mang đến cột mốc hành trình mới cho Woody khi anh rời xa nhóm bạn đồ chơi của mình, thu về con số trên 1 tỷ USD doanh thu và những đề cử Oscar, BAFTA danh giá.

The Incredibles - 97%

Bộ phim siêu anh hùng The Incredibles đến từ Pixar từng nhận đề cử Oscar cho hạng mục kịch bản gốc, gây ấn tượng bởi hành trình trừ gian diệt bạo của vợ chồng Incredible cùng những đứa con sở hữu siêu năng lực của mình. Dự án thu về hơn 631 triệu USD và nhiều lời tán dương của giới phê bình về cách kết hợp khéo léo giữa hành động, âm nhạc, và hiệu ứng lồng tiếng thuyết phục.

Coco - 97%

Mang đậm văn hóa Tây Ban Nha, Coco trở thành niềm tự hào của Pixar khi mang về tượng vàng Oscar cho phim hoạt hình hay nhất, cùng doanh thu lên đến 814 triệu USD. Hành trình của cậu bé Miguel khám phá Thế giới Người chết, cũng như tìm lại tổ tiên đã khuất của mình khiến ai nấy cảm động và bùng nổ các giác quan.

Hoppers - 97%

Là dự án mới nhất của Pixar mở đầu mùa phim năm 2026, Hoppers nhận được đánh giá tích cực cùng số điểm cao nhất của hãng trong gần 1 thập kỷ trở lại đây. Phim xoay quanh hành trình của cô bé Mabel yêu động vật, có cơ hội chuyển tâm trí của mình vào một robot mang hình hài hải ly. Mabel sau đó giao tiếp với các loài động vật khác để giải cứu môi trường, nhưng không ngờ lại gây nên một cuộc nổi dậy dở khóc dở cười.

Up - 98%

Chỉ với 15 phút đầu tiên, Up đã thành công lấy đi nước mắt của khán giả với câu chuyện tình của ông Carl và bà Ellie. Phim nhận cúp Oscar cho hoạt hình và nhạc phim xuất sắc, thậm chí là dự án hoạt hình hiếm hoi được đề cử Phim hay nhất. Hành trình "chữa lành" của Carl khi gặp cậu bé Russell đã thu về hơn 735 triệu USD toàn cầu và luôn nằm trong danh sách những tác phẩm đáng nhớ nhất mà Pixar từng ra mắt.

Toy Story 3 - 98%

Nếu Up gây xúc động ở phân đoạn mở đầu thì Toy Story 3 lấy nước mắt người xem ở đoạn kết. Sau tất, Andy rồi cũng phải lớn, và lời tạm biệt giữa cậu và các đồ chơi khiến ai nấy "vỡ tim". Phim thu về con số 1 tỷ USD toàn cầu và 2 tượng vàng Oscar ở mảng hoạt hình và ca khúc trong phim, và được nhiều khán giả chọn lựa là một trong những phim hoạt hình hay và ý nghĩa nhất.

Inside Out - 98%

Sau nhiều hình tượng nhân vật như côn trùng, đồ chơi, cá, chuột… thì đến lượt cảm xúc được giới làm phim của Pixar tận dụng. Inside Out trở thành "cú hích" lớn trên màn ảnh rộng với doanh thu 858 triệu USD và những giải thưởng về mảng hoạt hình, như Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng, Critics' Choice... khi mang đến hành trình phát triển cảm xúc bên trong cô bé Riley, và cách Buồn Bã chứng tỏ tầm quan trọng của mình bên cạnh Vui Vẻ, Giận Dữ, Chán Ghét và Sợ Hãi.

Finding Nemo - 99%

Finding Nemo mang khán giả xuống sâu thẳm đại dương để bước vào hành trình tìm con trai của cá bố Marlin, cùng người bạn thân mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn Dory. Dự án chiến thắng 1 trong số 4 đề cử Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất, cũng như mang về doanh thu 940 triệu USD - gấp 10 lần kinh phí bỏ ra.

Toy Story 1 & 2 - 100%

Hai phần đầu tiên của thương hiệu Toy Story nhận được đánh giá "hoàn hảo" 100% trên Rotten Tomatoes, khi mang đến cho khán giả những cuộc phiêu lưu hấp dẫn của Woody, Buzz và hội bạn mới gồm Jessie, ngựa Bullseye, vợ chồng Khoai Tây... Cả hai phim có doanh thu không cao như những phần sau đó, nhưng được đánh giá cao về chất lượng, nằm trong danh sách những siêu phẩm hoạt hình kinh điển của Hollywood.