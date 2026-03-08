Sau Adele và Ed Sheeran, đến lượt Olivia Dean, Lola Young và RAYE khuấy đảo thế giới

HHTO - Sau hơn một thập kỷ kể từ thời kỳ bùng nổ của Adele hay Ed Sheeran, một thế hệ nghệ sĩ mới như Olivia Dean, Lola Young và RAYE đang từng bước viết tiếp chương mới cho âm nhạc Anh quốc.

Trong thời gian gần đây, làn sóng nghệ sĩ Gen Z đến từ nước Anh đang dần “chiếm sóng” thị trường âm nhạc toàn cầu. Từ các bảng xếp hạng quốc tế cho đến những lễ trao giải danh giá, cộng đồng yêu nhạc dường như đang chứng kiến một thời kỳ trỗi dậy mới của âm nhạc Anh quốc - điều mà chưa từng được thấy lại kể từ giai đoạn bùng nổ của những cái tên như Adele, Ed Sheeran hay Sam Smith trong thập niên 2010.

Làn sóng nghệ sĩ Anh Quốc lần nữa nổi dậy sau gần một thập kỷ.

Olivia Dean: "Chuẩn vibe" nàng thơ nhạc Soul

Một trong những cái tên nổi bật nhất của làn sóng này chính là Olivia Dean. Mang đến màu sắc Soul Pop ấm áp và tinh tế, nữ ca sĩ nhanh chóng chinh phục khán giả với ca từ lãng mạn và đem về lượng nghe ấn tượng trên các nền tảng trực tuyến. Chỉ trong vòng một năm, Olivia Dean đã vươn lên vị trí thứ 32 trong danh sách những nghệ sĩ có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify với hơn 60 triệu người nghe, vượt qua nhiều tên tuổi lớn của thị trường nhạc Pop.

Olivia làm sống dậy nhạc Soul giữa xu thế nhạc Dance thịnh thành.

Thành công của cô càng được củng cố khi album The Art of Loving giúp Olivia Dean giành chiếc kèn vàng tại lễ trao giải Grammys 2026 ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, đồng thời “càn quét” BRIT Awards 2026 với các giải thưởng lớn như Ca khúc của năm và Album của năm. Chia sẻ về dự án này, nữ ca sĩ cho biết: “Album này chỉ nói về tình yêu, về việc học cách yêu thương nhau trong một thế giới đôi khi dường như đang thiếu đi tình yêu.”

Olivia Dean chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammys 2026.

Lola Young: Lựa chọn gai góc nhưng dễ đồng cảm của Gen Z

Bên cạnh Olivia Dean, Lola Young cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trong thế hệ nghệ sĩ Anh Quốc mới. Nếu Olivia Dean mang đến sự mềm mại của nhạc Soul, Lola Young lại đại diện cho một tinh thần hiện đại, táo bạo và giàu thử nghiệm. Âm nhạc của cô thường khai thác những cảm xúc gai góc như sự bất an, nỗi tự ghét bản thân hay những mối quan hệ độc hại - những chủ đề rất gần với tâm lý của thế hệ Z. Nhiều nhà phê bình nhận định Lola Young là một singer-songwriter giàu cá tính với ca từ thẳng thắn, thậm chí được ví như “Lily Allen thế hệ mới”.

Âm nhạc của Lola Young giàu tính thử nghiệm.

Bản hit Messy chính là bước ngoặt giúp Lola Young bước ra sân khấu âm nhạc quốc tế. Với ca khúc này, nữ ca sĩ giành chiến thắng ở hạng mục Trình diễn đơn ca nhạc Pop xuất sắc nhất tại Grammys 2026, vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Lady Gaga hay Justin Bieber. Cô cũng vừa được vinh danh ở hạng mục Ca sĩ đột phá tại BRIT Awards 2026, mở ra một khởi đầu đầy hứa hẹn cho một nghệ sĩ trẻ “dám nói”.

Lola Young gây bất ngờ khi chiến thắng tại Grammys 2026.

RAYE: "Dát vàng" lỗ tai khán giả với những màn trình diễn bùng nổ

Trong khi đó, RAYE lại được cộng đồng yêu nhạc gọi vui là “con gái của Adele và Amy Winehouse” khi nữ ca sĩ sở hữu cả chất giọng nội lực lẫn khả năng sáng tác ấn tượng. RAYE nổi tiếng với những màn trình diễn live bùng nổ, nơi giọng hát đầy kỹ thuật của cô thường vượt xa cả phiên bản phòng thu. Nhiều tiết mục biểu diễn của nữ ca sĩ thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được những lời khen “có cánh” từ giới chuyên môn.

Màn trình diễn ca khúc Oscar Winning Tears. gây sốt của RAYE.

Bên cạnh đó, RAYE còn được xem là niềm tự hào của làn sóng nghệ sĩ độc lập Anh Quốc khi có thể sánh vai cùng nhiều tên tuổi lớn trên các bảng xếp hạng và lễ trao giải danh giá. Với album đầu tay My 21st Century Blues, RAYE đã tạo nên kỳ tích khi “càn quét” tới 6 giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục lớn tại BRIT Awards.

Trong năm 2026, nữ ca sĩ dự kiến trở lại với album phòng thu thứ hai - This Music May Contain Hope, phát hành vào ngày 27/3. Trước đó, ca khúc mở đường WHERE IS MY HUSBAND! đã nhanh chóng trở thành bản hit lớn, thu hút gần 600 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến thời điểm hiện tại.

RAYE là niềm tự hào của làn sóng nghệ sĩ độc lập Anh Quốc.

Ngoài ba gương mặt nổi bật trên, làn sóng nghệ sĩ Gen Z đến từ nước Anh còn có sự góp mặt của nhiều cái tên đáng chú ý như Sam Fender, Sienna Spiro hay nhóm nhạc nữ FLO.

Sam Fender nổi lên với phong cách nhạc Rock gai góc.

Sienna Spiro chiếm trọn tình cảm khán giả với những bản Ballad day dứt.

Nhóm nhạc nữ FLO đang tích cực lan tỏa âm nhạc R&B Anh quốc.

Từ âm thanh Soul ấm áp của Olivia Dean, sự gai góc của Lola Young cho đến những màn trình diễn bùng nổ của RAYE, thế hệ nghệ sĩ Gen Z đang chứng minh rằng âm nhạc Anh quốc vẫn chưa bao giờ cạn kiệt sức sáng tạo. Sau hơn một thập kỷ kể từ thời kỳ thống trị của Adele hay Ed Sheeran, nước Anh một lần nữa đang nuôi dưỡng một lớp nghệ sĩ trẻ đủ cá tính, đủ tài năng để chinh phục khán giả toàn cầu và có lẽ đây mới chỉ là sự khởi đầu của một chương mới đầy hứa hẹn cho âm nhạc nước này.