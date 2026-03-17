Dàn "công chúa Disney" đời đầu lần lượt tái xuất, fan bồi hồi hoài niệm tuổi thơ

Trong thời gian qua, Disney liên tục mang đến tin vui cho khán giả khi chào đón sự trở lại lần lượt của những nữ diễn viên được xem là "công chúa" đời đầu. Những ngôi sao đình đám như Miley Cyrus, Selena Gomez... đều tái xuất với những dự án phim từng làm nên tên tuổi của họ vào thập kỷ trước, khiến cho người hâm mộ được dịp "trở lại tuổi thơ".

Đầu tiên là Selena Gomez. Nữ diễn viên gây bất ngờ lớn khi trở lại với vai Alex Russo trong loạt phim Những Phù Thủy Xứ Waverly. Mùa mới mang tên Phù Thủy Thường Trú Xứ Waverly (Wizards Beyond Waverly Place) lấy cột mốc khi anh em nhà Russo - Justin và Alex đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Trong khi Justin không còn phép thuật, Alex lại giữ chức vụ lớn trong Hội đồng Phù thủy và mong muốn anh trai sẽ huấn luyện cho cô bé tên Billie trở thành một phù thủy xuất chúng.

Dù chỉ xuất hiện với vai khách mời trong một số tập, Selena Gomez vẫn khiến khán giả cảm động khi một lần nữa hóa thân thành vai diễn đã giúp cô nổi danh toàn cầu sau 12 năm kể từ tập cuối cùng.

Tiếp theo đó là Demi Lovato, khi cô trở thành cú sốc tiếp theo dành cho fan lâu năm của Disney. Nữ diễn viên - ca sĩ chính thức xác nhận sẽ ngồi ghế giám đốc sản xuất của dự án Camp Rock 3, loạt phim âm nhạc về trại hè từng gây tiếng vang lớn. Tuy vậy, Lovato sẽ không tham gia diễn xuất, và giao trọng trách dẫn dắt thế hệ trẻ này lại cho bộ ba anh em nhà Jonas.

Gần đây nhất, Miley Cyrus là cái tên xác nhận tái xuất mái nhà Disney khi một lần nữa đội bộ tóc vàng hoe trứ danh, một lần nữa trở thành Hannah Montana. Đây là dự án đặc biệt để kỷ niệm 20 năm loạt phim này ra mắt, bùng nổ khắp thế giới và giúp Miley Cyrus một bước thành sao. Vừa qua, những hình ảnh cô nàng mặc lại trang phục, tạo hình của Hannah Montana khiến công chúng tưởng như đang sống lại những năm 2000.

Ngoài bộ ba "công chúa" kinh điển, một sao nữ khác của Disney cũng có dự án tái xuất sau nhiều năm là Raven Symoné. Trước đó, cô là một trong số những diễn viên "thế hệ một" đầu tiên của Disney tái xuất, cụ thể là trong vai diễn nữ sinh nhìn thấy tương lai Raven trong dự án Raven's Home. Không còn bối cảnh trường học, bộ phim kể về Raven của nhiều năm sau đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi, trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và chọn sống cùng cô bạn chí cốt Chelsea. Mọi chuyện bắt đầu phức tạp khi Booker - con trai của Raven sở hữu năng lực từ mẹ, dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười mới.