Loạt ảnh thời niên thiếu của nam thần Mackenyu (One Piece) gây sốt trở lại

Thiện Dư

HHTO - Những hình ảnh thời còn thiếu niên của "hải tặc lạc đường Zoro" Arata Mackenyu được "đào" lại giữa lúc One Piece mùa 2 lên sóng.

One Piece mùa 2 lên sóng giúp cho hình ảnh của "hải tặc lạc đường" Zoro tiếp tục bùng nổ trên mạng xã hội. Màn thể hiện của nam thần Arata Mackenyu được đánh giá cuốn hút hơn hẳn mùa đầu tiên khi có sự "nâng cấp" về ngoại hình, khí chất và cả hành trình định hình tính cách. Nhờ đó, Mackenyu nghiễm nhiên trở thành sao nam gây chú ý nhất loạt phim, hơn cả nam chính vào vai Luffy là Iñaki Godoy.

pznhtotr5d3rd9odat1bky3dkl4ohtx2dhrz6oxim0bwogy.jpg

Gần đây, hàng loạt hình ảnh của Mackenyu thời còn trẻ được cư dân mạng "đào" lại nhiệt tình. Không chỉ là thời điểm vào nghề từ năm 2015, nam diễn viên còn có những "tư liệu quý" thuở mới 14-15 tuổi, khi còn là một diễn viên teen tham gia góp vui trong nhiều dự án phim truyền hình nhỏ lẻ.

screenshot-2026-03-16-114055.png
1.png
2.png
Nhan sắc chuẩn "crush quốc dân" của Mackenyu khi còn teen.

Gương mặt trẻ măng của Mackenyu vào thời điểm hơn 1 thập kỷ trước khiến khán giả không ngừng xuýt xoa. Nhiều cư dân mạng dành cho anh những mỹ từ như "đáng yêu", "đẹp trai từ trong trứng"... và ấn tượng với sự thay đổi vượt bậc của anh khi lớn. Chẳng ai ngờ rằng một sao nam chuyên đóng vai thanh xuân vườn trường ngọt ngào trong các bộ như Nụ Hôn Tử Thần, Peach Girl hay Sakurasaku lại trở thành một Zoro vạm vỡ, múa kiếm cực ngầu như hiện nay.

Những video tư liệu vai diễn thời thiếu niên của Mackenyu. Nguồn: @kamimura97, @lost_in_zoro

Thời điểm còn đi học, Mackenyu đã tham gia một số dự án phim như Team Astro, Oyagi... nhưng với những vai khá nhỏ. Đây là cơ hội để chàng thiếu niên tiếp xúc với diễn xuất trong khi vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhờ vào thần tượng là cố diễn viên Haruma Miura, Mackenyu mới có cảm hứng theo đuổi đam mê này, và chính thức trở thành gương mặt được săn đón trong làng giải trí Nhật Bản từ năm 2015. Ngoài One Piece, anh còn ghi điểm trong những năm qua với các phim như Rurouni Kenshin, The Master Plan... với hình tượng hành động mãn nhãn.

rurouni-kenshin-the-final-3-4023.jpg
mackenyu-1420x798.jpg
Sự thay đổi ngoại hình của Mackenyu qua nhiều năm.
650218393-1347234927445555-3931629143852405288-n.jpg
Xem thêm

Cùng chuyên mục