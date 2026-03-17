Concert ATSH 2025 D-2: Buitruonglinh có cú ngã "điện ảnh", Hải Nam sống nhiều cuộc đời

Lan Anh
HHTO - Khép lại Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, đêm nhạc không chỉ mang đến những tiết mục bùng nổ mà còn ghi dấu bằng loạt khoảnh khắc "để đời".

Tối 16/3, concert Anh Trai “Say Hi” 2025 - A White Valentine Concert chính thức khép lại, để lại nhiều dư âm đáng nhớ trong lòng khán giả Thủ đô. Không chỉ đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc, sân khấu concert còn trở thành không gian của cảm xúc và giải trí, nơi những màn trình diễn bùng nổ cùng loạt khoảnh khắc "để đời" được ghi lại.

652313984-1528108468985607-8754356218276859324-n.jpg
Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, loạt khoảnh khắc hài hước cũng liên tục xuất hiện.

Một trong những điểm nhấn khiến khán giả không thể rời mắt chính là trận dance "pastel" giữa các cặp Anh trai. Không khí trên sân khấu nhanh chóng trở nên sôi động khi từng cặp lần lượt bước ra “so tài” bằng những bước nhảy đầy năng lượng.

Trong số đó, màn kết hợp của Sơn.K và Buitruonglinh thu hút sự chú ý khi cả hai không chỉ thể hiện những bước nhảy sôi động mà còn mang đến một “tổ hợp” động tác đầy ngẫu hứng, từ aerobic, hip-hop cho đến những pha “dưỡng sinh” hài hước. Trong khi đó, một bất ngờ thú vị đến từ Vương Bình, người vốn ít khi thể hiện khả năng vũ đạo lại hiếm hoi “phá kén” để nhảy đôi cùng Dillan.

"Nước đi không ngờ tới" của Sơn.K và Buitruonglinh cho thử thách "dance pastel". Nguồn: @thaybeou40 (TikTok)

Bên cạnh màn “dance pastel” hài hước, Buitruonglinh cũng gây chú ý khi hai lần gặp sự cố "vồ ếch" ngay trên sân khấu. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc nam ca sĩ bất ngờ vấp chân khi đang thực hiện động tác lùi trong phần trình diễn violin. Cú trượt khiến chủ nhân Từng Ngày Yêu Em ngã xuống sân khấu tình cờ khớp nhịp nhạc, vô tình tạo nên một khoảnh khắc “điện ảnh”, khiến khán giả vừa thót tim vừa bật cười.

"Cú ngã điện ảnh" của Buitruonglinh cũng vô tình trở thành từ khóa viral đêm qua.

Hay trong tiết mục Dẫu Có Đến Đâu, LoHan khiến fan “nghe ballad buồn” nhưng khó có thể buồn trọn vẹn khi chiếc áo biểu diễn vốn là "thiết bị voan" của nam ca sĩ vô tình “phản chủ”, để lộ "nội thất" trong lúc trình diễn. Khoảnh khắc bất ngờ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội ngay sau khi chương trình kết thúc.

LoHan cũng gặp phải tình huống "khó đỡ". Nguồn: @mylinh112_ (TikTok)

Bên lề sân khấu, lịch trình “siêu bận rộn” của Hải Nam cũng khiến nhiều người bật cười. Tận dụng khoảng thời gian trống giữa các tiết mục, nam nghệ sĩ liên tục di chuyển khắp nơi để “tranh thủ” hoàn thành hàng loạt việc cá nhân. Chỉ trong một buổi tối, Hải Nam đã kịp ăn uống, tập gym, thậm chí còn tranh thủ thưởng thức bò bía và đi đổ xăng.

11.png
Hải Nam quyết "giữ chuỗi" thay Công Dương mùa 1, nhập hội "chàng trai thư giãn".

Đêm nhạc cũng chứng kiến sự “xoay xở” đầy duyên dáng của dàn Anh trai khi chương trình thiếu vắng MC Trấn Thành. Với sự dẫn dắt chính của Ngô Kiến Huy, nhiều Anh trai khác cũng đã chủ động tung hứng để giữ bầu không khí sôi động trên sân khấu. CONGB, Sơn.K và NEGAV không ngại “mảng miếng” hài hước, mang đến nhiều tràng cười nhưng là vì độ "hạt nhài".

Các Anh trai thi nhau "đối thơ" nhưng cái kết lại "cảm lạnh". Nguồn: Hoa Học Trò

Khép lại concert, đêm nhạc không chỉ đọng lại bởi tiếng cười và những khoảnh khắc vui nhộn. Khoảnh khắc xúc động nhất có lẽ là khi CONGB không kìm được nước mắt trong phần kết của chương trình. Giữa tiếng hò reo của khán giả và ánh đèn sân khấu dần khép lại, tiếng thổn thức của CONGB như gói trọn hành trình nhiều cảm xúc mà các nghệ sĩ đã cùng nhau trải qua trong sự vỗ về của cậu bạn đồng niên Mason Nguyễn.

Khoảnh khắc MasonB vỗ về nhau trên sân khấu khép lại đêm diễn nhanh chóng viral.
image-41.jpg
Lan Anh
