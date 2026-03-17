Mỹ Tâm tặng quà đặc biệt cho khán giả mừng phim TÀI đạt doanh thu 90 tỷ

HHTO - Để mừng phim điện ảnh TÀI đạt thành tích hơn 90 tỷ đồng, hơn 1 triệu khán giả ra rạp xem phim, nhà sản xuất Mỹ Tâm quyết định giới thiệu bản nhạc phim "Chỉ Cần Gọi Tên Nhau".

Bài hát do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện, với phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi gắn liền với câu chuyện tình cảm trong bộ phim.

Chỉ Cần Gọi Tên Nhau được xây dựng theo phong cách Pop Ballad quen thuộc của Mỹ Tâm. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm cùng cách xử lý cảm xúc tiết chế tạo nên một không gian âm nhạc trầm lắng.

Nội dung của Chỉ Cần Gọi Tên Nhau xoay quanh cảm xúc của một cô gái dành cho người mình yêu. Trong bối cảnh của bộ phim, tình cảm này hướng về nhân vật Tài do Mai Tài Phến thể hiện. Nhân vật bước vào con đường nhiều biến động để tìm cách cứu mẹ, kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống.

Qua phần ca từ, hình ảnh về một người con gái âm thầm đứng phía sau được khắc họa rõ ràng. Nhân vật ấy không đặt ra những yêu cầu lớn lao, chỉ mong được ở cạnh người mình thương trong những thời khắc khó khăn.

Trong câu chuyện của phim, nhân vật Tài bước vào hành trình nhiều thử thách để tìm cách cứu mẹ. Con đường đó khiến cuộc sống của anh rẽ sang hướng khác, đồng thời kéo theo những hệ lụy về tình cảm. Vì vậy, ca khúc được xem như tiếng lòng của cô gái dành cho người đàn ông đang đi qua giai đoạn nhiều biến động.

Việc ra mắt OST Chỉ Cần Gọi Tên Nhau cũng được xem là bước tiếp theo trong chiến lược quảng bá của bộ phim. Ca khúc góp phần mở rộng thế giới cảm xúc của câu chuyện, mang đến một góc nhìn mềm mại hơn bên cạnh các yếu tố hành động và kịch tính trong phim.

Với phản hồi tích cực từ khán giả trong những ngày đầu ra mắt, ca khúc được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu ấn âm nhạc gắn liền với bộ phim. Nhiều người cho rằng bài hát có tiềm năng tiếp tục nối dài thành tích của những bản nhạc phim từng tạo được sức lan tỏa trước đó.

Trong bối cảnh bộ phim TÀI đang nhận được sự quan tâm của công chúng, Chỉ Cần Gọi Tên Nhau được xem như mảnh ghép cảm xúc quan trọng giúp khán giả hiểu rõ hơn câu chuyện tình cảm giữa các nhân vật. Ca khúc mang đến góc nhìn nhẹ nhàng và sâu lắng, góp phần hoàn thiện bức tranh cảm xúc của bộ phim trên màn ảnh rộng.