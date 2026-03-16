Concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-2: Dress code trắng "hợp lý hóa" fan làm "cô dâu"

HHTO - Dù phải rời lịch gấp, concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-2 vẫn duy trì sức nóng khi trước "giờ G", tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt trước hàng giờ đồng hồ để "camp rào", trade card (đổi card)...

Theo lịch trình của ban tổ chức concert Anh Trai "Say Hi" D-2, từ 12h hôm nay (16/3), khán giả bắt đầu làm thủ tục check-in để vào khu vực sân khấu. Tuy nhiên, ngay từ sáng sớm, nhiều người hâm mộ đã có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình để xếp hàng chờ đợi - nhất là hạng vé Fanzone với mong muốn được vào sớm và chọn vị trí thuận lợi nhất.

Khoảng 2 tiếng trước giờ "lên nhạc", dù vào ngày đầu tuần, lượng khán giả đổ về địa điểm tổ chức đã dày đặc. Thời tiết Hà Nội khá dễ chịu, trời có nắng nhưng không quá nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả chờ đợi và tham gia sự kiện ngoài trời.

Không khí náo nhiệt bên ngoài khu vực sân vận động trước giờ diễn. - Ảnh: Thu Huyền

Nhiều khán giả cho biết họ chủ động đến từ rất sớm để có thể đứng gần sân khấu và theo dõi trọn vẹn các phần trình diễn. “Buổi concert này được công bố từ khoảng tháng 12 năm ngoái nên mình đã chuẩn bị khá sớm, khoảng 2 tháng trước. Khi biết chủ đề là White Valentine, mình cũng chủ động chọn trang phục màu trắng và chuẩn bị phần trang điểm từ khá lâu. Hôm nay mình rất háo hức và đã chuẩn bị thật chỉn chu để tham gia concert”, bạn Ly đến từ Hà Nội chia sẻ.

“Hôm nay mình phải dậy từ khoảng 6h sáng để chuẩn bị cho buổi concert. Dù đến đầu giờ chiều mới bắt đầu di chuyển nhưng mình muốn chuẩn bị thật chỉn chu từ sớm. Mình đặc biệt mong chờ phần biểu diễn của anh NEGAV vì đã là fan của anh từ mùa đầu tiên của chương trình”, bạn Nguyễn Khánh Vy (phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Không ít bạn trẻ chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống để chờ đợi trong nhiều giờ. Một số còn mang theo banner cổ vũ, phụ kiện và tranh thủ trang điểm ngay tại khu vực chờ để có diện mạo nổi bật khi tham gia sự kiện.

Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống vé online đã ngừng bán từ đầu giờ chiều 16/3. Vì vậy, lượng lớn fan chuyển hướng mua tại quầy của ban tổ chức hoặc "săn vé" từ bên thứ ba. Dù chương trình phải lùi lịch 2 ngày so với kế hoạch ban đầu, sức hút của concert vẫn không hề giảm nhiệt.

Được lấy cảm hứng từ Ngày Valentine Trắng (14/3), concert Anh Trai "Say Hi" D-2 cũng chọn dress code là "cây trắng". Không chỉ "phủ trắng" sân vận động, không ít "cô dâu" đã xuất hiện với váy trắng và khăn voan để "cháy" cùng thần tượng.

Dress code được công bố chỉ là một hoạt động vui cho khán giả, vì thế, không bắt buộc phải mặc theo "đồng phục" đến concert. Đêm nhạc cũng ghi nhận những màn "lên đồ" đa sắc màu, thoải mái để "feel" từ fan và loạt đồ công sở từ những fan rời ghế làm việc để "bay thẳng" đến concert.