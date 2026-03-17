Diễn xuất của Võ Điền Gia Huy khiến khán giả nhớ Tor Thanapob (Con Tim Sắt Đá)

HHTO - Bộ phim truyền hình "Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay" vừa lên sóng 2 tập đầu tiên, mở ra câu chuyện "oan gia ngõ hẹp" của hai nhân vật do Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thủ vai. Đáng chú ý, phần diễn xuất của "nam thần phản diện" Gia Huy còn khiến khán giả liên tưởng đến nam diễn viên Tor Thanapob trong vai Sila - phim Con Tim Sắt Đá.

Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay vừa lên sóng 2 tập đầu tiên, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả xem truyền hình, lọt top 3 BXH thảo luận về phim ảnh trên mạng xã hội (theo SocialTrend - YouNet Media).

Vào vai những cô cậu học sinh cấp 3, Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy thủ vai) và Thanh Tâm (Tam Triều Dâng thủ vai) chạm mặt trong hoàn cảnh "oan gia ngõ hẹp" và là đối thủ không đội trời chung. Trong khi Triệu Phú là một "nam thần" nhà giàu, học giỏi thì Thanh Tâm là một lớp trưởng chăm chỉ, gương mẫu nhưng gia cảnh khó khăn. Sự xuất hiện của Triệu Phú khiến Thanh Tâm bị soán ngôi học giỏi nhất lớp và bắt đầu không ưa cậu bạn mới chuyển đến.

Thế nhưng giữa lúc mọi diễn biến trở nên bất ngờ sau nụ hôn vô tình của cả hai, Thanh Tâm lại đột ngột chuyển trường.

Mười năm sau, Triệu Phú đứng trước lời tiên tri nghiệt ngã với cách hóa giải duy nhất là "cưới người hợp mệnh". Chưa từng được tự quyết định cuộc đời, anh cãi lời gia đình và bỏ đi, vô tình gặp tai nạn trong lúc nhớ lại biến cố với cha khi xưa. Từ đây, Triệu Phú nảy ra kế hoạch giả liệt để trốn tránh hôn nhân sắp đặt, không ngờ lại tái ngộ Thanh Tâm - nay trở thành hộ lý riêng của mình.

Vào vai thiếu gia có phần ngông nghênh nhưng si tình chuẩn "chất liệu bạn trai", nhân vật Triệu Phú toát lên vẻ cuốn hút khiến một số khán giả liên tưởng đến nam chính Sila (Tor Thanapob đóng) trong phim Con Tim Sắt Đá (Thái Lan).

Sự đẹp đôi của Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng được thể hiện thông qua những lần cãi lộn "hơn thua" nhưng quan tâm đối phương, hành động Triệu Phú lén lút theo dõi cuộc trò chuyện của Thanh Tâm và Phan Minh (Trần Ngọc Vàng thủ vai). Độ ăn ý của cả hai khiến khán giả hào hứng "đẩy thuyền".

Từng công khai gọi Tam Triều Dâng là "hậu phương vững chãi", Võ Điền Gia Huy cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn diễn, tiết lộ Tam Triều Dâng từng gọi điện cho anh suốt một tiếng để lắng nghe và truyền động lực để anh có thể nhập tâm vào vai diễn. Nam diễn viên cũng thừa nhận từng có những khoảnh khắc ngại ngùng, rung động với "người tình màn ảnh". "Tôi rung cảm trước người con gái chủ động và dành thời gian tìm hiểu mình, cảm thấy đây không chỉ là đồng nghiệp mà còn là bạn bè tốt nên giữ trong đời" - Gia Huy chia sẻ.