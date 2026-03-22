Trục Ngọc bị lộ 10 tập cuối, khán giả tò mò đôi phụ có được sửa kết cục không

HHTO - "Trục Ngọc" bị rò rỉ (leak) 10 tập cuối, từ khóa lấp kín 4 hạng đầu trên bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo. Dân mạng tranh luận đa chiều.

*Lưu ý cuối bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim bị rò rỉ

Tối 21/3, theo đúng lịch chiếu, Trục Ngọc phát sóng đến tập 30 đối với người dùng gói cao cấp (SVIP hoặc VIP) trên Tencent và iQIYI. Tuy nhiên, một đường link chứa 10 tập cuối bị lan truyền trên Weibo, đưa Trục Ngọc cùng loạt từ khóa như "bị leak", "kết cục Trục Ngọc"... chiếm trọn 4 hạng đầu bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo.

Ban đầu, dân mạng còn nửa tin nửa ngờ vì tưởng rằng lại là chiêu trục lợi từng gặp ở nhiều bộ phim trước (video không có nội dung, chỉ cài ảnh đại diện để lừa người xem trả phí xem sớm). Tuy nhiên, 10 tập phim trong link bị rò rỉ thực sự xem được với chất lượng 4K, thậm chí còn chèn sẵn mở đầu, logo của iQIYI.

Hot Search về "Trục Ngọc" sau khi bị leak 10 tập cuối.

Một đoạn chat được lan truyền cho rằng link 10 tập cuối Trục Ngọc được chính người trong đội sản xuất chia sẻ vào nhóm chat có 500 thành viên (bao gồm fan và tài khoản đối tác truyền thông, thương mại). Người gửi link thông báo không được phép phát tán nhưng link vẫn bị lan truyền.

Đoạn chat làm dấy lên nghi vấn về ngọn nguồn của link leak 10 tập cuối "Trục Ngọc".

Fan phim tức giận cho rằng đây là hành vi coi thường công sức của đoàn phim, diễn viên, đồng thời ảnh hưởng lớn đến lượng người xem những tập cuối và người mua gói fast track/ express (xem trước kết cục) chính thức. Nhiều người kêu gọi khán giả hãy xem phim theo đúng lịch chiếu của nền tảng, không xem, chia sẻ, ủng hộ người phát tán bản leak nhằm thể hiện sự tôn trọng với đội ngũ sản xuất.

Một số dân mạng hóng tin đồn link rò rỉ này đã có từ 2 ngày trước nhưng đến hiện tại mới "vừa khéo" còn 10 tập chưa chiếu mới bùng lên, nghi do ê-kíp cố ý tung ra "tạo nhiệt". Họ cho rằng nếu việc gửi link vào nhóm chung dẫn đến bị lộ thì đây cũng là "sự vô tình nhưng rất cố ý" từ nhà sản xuất, do việc bảo mật trong một nhóm chat 500 người là không dễ.

Trục Ngọc từng vướng vào tranh cãi được 2 nền tảng "bơm nước" số liệu, nâng thành tích nên netizen đặt nghi vấn chuyện rò rỉ 10 tập cuối là chiêu trò. Dù điểm nhiệt đã "chạm đỉnh" với tốc độ chóng mặt, lượt xem ngày vượt 100 triệu (2 nền tảng) nhưng lượt tải xuống, đăng ký mới cùng chỉ số truyền thông ở một số trang thống kê lớn không tương thích với "hiệu ứng đại bạo" (siêu nổi tiếng).

Lượt mua gói fast track/ express cũng là một minh chứng để xác định độ nổi tiếng của phim. Theo lịch chiếu hiện tại, Trục Ngọc sẽ bán gói fast track vào tuần tới. Việc bị leak hiện tại sẽ trở thành lý do chính đáng để nền tảng báo cáo với nhà đầu tư và "chữa cháy" nếu dân mạng "pressing" phim chạy bài thành tích ầm ầm nhưng lại có lượng người mua gói thấp.

Giữa những luồng ý kiến đối lập trên, cũng có những khán giả chỉ quan tâm nội dung 10 tập cuối ra sao. Đôi phụ Tề Mân (Đặng Khải) - Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi) có kết thúc buồn như nguyên tác hay sẽ được vớt vát lại ở bản truyền hình? Lý Hoài An (Nhậm Hào) có kết cục bi thảm như tiểu thuyết không?

Tiết lộ một chút: Đoạn cuối của Trục Ngọc giữ lại tình tiết đinh của tiểu thuyết, bổ sung và thay đổi nhiều chi tiết, đặc biệt là tuyến phát triển của Lý Hoài An. Mân - Thiển vẫn là kết buồn cùng cảnh đút thuốc độc. Tuy nhiên, khán giả sẽ được an ủi một chút ở cuối phim với tất cả ở một "vũ trụ khác". Đôi phụ Công Tôn Ngân - Tề Xu (Lý Khanh - Dụ Chung Lê) cũng đáng chờ đợi.

#Trục Ngọc #Trục Ngọc 10 tập cuối #Trục Ngọc leak #Trục Ngọc kết cục #Trục Ngọc kết #Trục Ngọc tập cuối #Tề Mân #Du Thiển Thiển #Trương Lăng Hách #Điền Hi Vi #Đặng Khải #Khổng Tuyết Nhi #Trục Ngọc cặp phụ #Trục Ngọc leak 10 tập cuối #Trục Ngọc tranh cãi

