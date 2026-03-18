"Hồng hài nhi 2K5" Trục Ngọc là phản diện "mát mát", ngoài đời là thủ khoa "soft xỉu"

HHTO - Ít tuổi đời nhưng so tuổi nghề, Lâm Mộc Nhiên còn bước chân vào nghiệp diễn sớm hơn cả 2 diễn viên chính của "Trục Ngọc" Điền Hi Vi, Trương Lăng Hách.

Bắt đầu xuất hiện từ tập 15 của Trục Ngọc, Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên) đóng trở thành phản diện khán giả "dính cứng ngắc". Là Thế tử của Trường Tín Vương, hắn ngông cuồng, ngạo mạn, coi trời bằng vung, ác tàn canh, dễ "cảm thấy thú vị" với những cô gái mạnh mẽ có xu hướng "tác động vật lý" mình như Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi), Thập Tam Nương (Lâm Tư Ý). Dù chỉ vài phút lướt qua nhưng "phản ứng hóa học" với nữ chính - phụ của Lâm Mộc Nhiên đều "bừng bừng".

Luôn xuất hiện với nụ cười đắc thắng, "dở điên dở khùng" nhưng Tùy Nguyên Thanh lại chuyển "hệ điều hành cún con" khi ở cạnh anh trai Nguyên Hoài - Tề Mân (Đặng Khải). Trừ lúc tàn sát người dân vô tội, hành động của Nguyên Thanh lại có phần "mát mát", "chẩu tre". Mang tiếng phản diện tàn độc, máu lạnh nhưng Tùy Nguyên Thanh không đắc trí được lâu thì ngay cảnh sau đã bị cho "ăn hành": Hết bị Trường Ngọc đánh đến bị Tạ Chinh bắt trói "cà khịa"...

Một nét phản diện khác hẳn "độ điên" của Tề Mân tạo cho Tùy Nguyên Thanh sức hút riêng. "Hồng hài nhi má lúm" diễn ra chất "non choẹt" ngông cuồng, ngả ngớn của nhân vật, nhận được lời khen và gây ấn tượng mạnh với khán giả dù thời lượng ít ỏi. Lâm Mộc Nhiên tăng độ nhận diện kha khá nhờ vai diễn này, trong đó có cả khán giả quốc tế Hàn, Thái... - nơi Trục Ngọc đang "on top" trên các bảng xếp hạng phim thịnh hành.

Theo tiểu thuyết gốc, Tùy Nguyên Thanh sẽ bị chính Tề Mân sát hại. Hắn oán hận nhưng cũng bàng hoàng khi biết người anh mình yêu quý thật lòng lại không phải ruột thịt và luôn lợi dụng hắn.

Lưu Mộc Nhiên sinh năm 2005, tiềm năng diễn xuất đã được đánh giá tốt từ các tác phẩm trước. Anh ra mắt màn ảnh vào năm 2007 trong bộ phim Đám Cưới Vàng của Trịnh Hiểu Long - một trong những đạo diễn quyền lực của làng giải trí Hoa ngữ. Tích góp vai diễn từ thời diễn viên nhí đến hiện tại của Lưu Mộc Nhiên dày đặc các dự án lớn nhỏ ở cả điện ảnh và truyền hình.

Một trong những dấu hiệu của việc "có nhiệt" hơn là ảnh cũ được đào lại. Trong những bức hình thời thiếu nhi của Lâm Mộc Nhiên, khán giả đang chia sẻ tấm ảnh anh chụp cùng Ngải Mễ - nàng tiểu hoa 2K8 đang nổi lên nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, ngoại hình sáng. Dân mạng cũng nhiệt tình đề xuất cả hai hợp tác trong một bộ cổ trang vì "nguồn năng lượng thiếu niên phơi phới", đẹp đôi "tràn màn hình".

Lâm Mộc Nhiên lúc nhỏ.

Lâm Mộc Nhiên cùng Lý Lan Địch - Trần Triết Viễn. Không ít khán giả bất ngờ khi hiện tại, Mộc Nhiên đã trưởng thành và hoàn toàn có thể đóng cặp với đàn chị.

Khán giả đề xuất (thậm chí đã có một vài video fan-made) bộ cổ trang tag thiếu niên tướng quân - thiên kim đến tay Lâm Mộc Nhiên - Ngải Mễ vì độ tuổi và ngoại hình phù hợp.

Năm 2024, Lưu Mộc Nhiên là thủ khoa kỳ thi đầu vào chuyên ngành Biểu diễn của Học viện Sân khấu Thượng Hải. Anh cũng là người đứng thứ 2 toàn quốc kỳ thi tuyển sinh vào chuyên ngành Biểu diễn của Đại học Truyền thông Trung Quốc (đứng nhất trong số các thí sinh nam). Lâm Mộc Nhiên đứng thứ 10 khi thi vào chuyên ngành Diễn xuất của Học viện Kịch nghệ Trung ương và xếp hạng 1 chuyên ngành Biểu diễn Hành động của ngôi trường này - đây cũng là nơi anh đang chọn theo học.

Sau Trục Ngọc, có thể Lâm Mộc Nhiên sẽ có thêm một bộ cổ trang nữa lên sóng trong năm nay - Mạc Ly (Bạch Lộc, Thừa Lỗi đóng chính).

Lâm Mộc Nhiên trong mắt "fan chị/ chị mẹ" là "bé ngoan" nhưng ảnh trên mạng xã hội luôn quyết đi theo hình tượng người đàn ông trưởng thành mạnh mẽ tiến lên.

Đối lập với sự tàn độc, điên cuồng của Tùy Nguyên Thanh, ngoài đời, Lâm Mộc Nhiên trở thành "bé ngoan" qua fancam của người hâm mộ. Fan từng ghi lại khoảnh khắc anh xếp ghế cho nhân viên đoàn phim Trục Ngọc khi chờ quay, đôi khi là lúc tự chơi một mình "tẻn tẻn". Lâm Mộc Nhiên lễ phép, nhẹ nhàng khi trả lời các "tỷ tỷ", mang tặng miếng giữ nhiệt khi biết fan chờ lâu ngoài trời rét, hay cười hơn hơn nhiều so với loạt ảnh studio thường "tạo nét" ngầu.