Kim Chi: Tạo hình Trần Tinh Húc gây "sang chấn", khán giả "đặt gạch" chờ vì đạo diễn

Thục Uyên
HHTO - Thoạt nhìn tạo hình của Trần Tinh Húc trong "Kim Chi", không ít khán giả lạnh gáy nhớ đến biểu cảm sắc lẹm như dao của Lý Thừa Ngân (Đông Cung) năm nào. Cú bắt tay giữa đạo diễn - biên kịch của hai "hắc mã" đình đám một thời cũng khiến dân tình háo hức "đặt gạch" đợi phim lên sóng.

Kim Chi (tên khác: Cành Vàng) xoay quanh câu chuyện của Trần Tước Nhi (Lý Nhất Đồng) - nữ nhi có xuất thân hèn mọn nhưng mang trong mình tham vọng mãnh liệt. Trong khi theo chân Quận chúa Trường Anh là Triệu Kim Chi về Đông Kinh, Tước Nhi vô tình bị nhận nhầm thành Quận chúa và bị đưa vào phủ Vinh Quốc Công.

Từ đây, cô che giấu thân thế, mạo danh Kim Chi để sáng lập Tiên Y Xã, mở tửu lâu, từng bước xâm nhập vào giới quyền quý. Trên hành trình này, Tước Nhi kết giao với Lục Hành Chi (Trần Tinh Húc). Giữa họ vừa là lợi dụng, vừa là chỗ dựa giúp nhau trụ vững giữa chốn phồn hoa đầy toan tính. Bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu khốc liệt nơi cung cấm, đối diện vô số âm mưu và hiểm cảnh, cả hai sát cánh thực hiện sứ mệnh giải cứu những nô lệ mang thân phận thấp kém, dần trở nên trưởng thành hơn.

Lục Hành Chi có kiểu tóc buộc cao, để lộ ánh mắt sắc bén và thâm sâu hệt như Thái tử Lý Thừa Ngân làm người xem tức tối trước cảnh "vừa yêu vừa hận" năm nào.

Kim Chi, Trần Tinh Húc nhập vai Lục Hành Chi - Hiền Ninh Vương bản lĩnh, nuôi ý chí thăng tiến trên con đường quan lộ. Ngay từ những hình ảnh "rò rỉ" đầu tiên, Hành Chi đã khiến không ít khán giả phát sốt với trang phục, kiểu tóc và khí chất gợi nhớ đến Lý Thừa Ngân của Đông Cung.

Lý Thừa Ngân cũng là vai diễn đã đưa Trần Tinh Húc đạt đến đỉnh cao cả về diễn xuất lẫn nhan sắc. Anh khắc họa trọn vẹn vẻ nam tính, thâm trầm và khó lường của nhân vật. Tuy vậy, đến nay nam tài tử lại chủ yếu nhận các phim có bối cảnh hiện đại hơn là mảng cổ trang, đóng khung với hình tượng người đàn ông thành đạt, lạnh lùng làm netizen "tiếc hùi hụi". Lâu lắm mới nhận lại vai cổ trang, Trần Tinh Húc được kỳ vọng sẽ mang đến khía cạnh mới, thoát khỏi cái bóng của Đông Cung.

Trần Tinh Húc gây sốt trong mỗi một "nhá hàng" của Kim Chi với nhan sắc điển trai, khí chất vương giả "tràn màn hình".

Thời gian gần đây, sự nghiệp của Trần Tinh Húc thiếu đi những cú bứt phá rõ rệt. Cuối năm 2025, Yết Hí "khuấy đảo" cõi mạng nhưng độ phủ sóng của Tinh Húc lại "lặng" hơn hẳn nam phụ Đại Húc, còn Đất Xanh Sinh Cú cũng mang lại hiệu ứng "đầu voi đuôi chuột". Một Tình Yêu Đến Bất Ngờ - đánh dấu lần đầu hợp tác giữa anh và bạn thân 16 năm Vương Ngọc Văn cũng lặng lẽ lên sóng rồi khép lại mà không để lại dấu ấn nào.

Việc Kim Chi đứng No.1 bảng xếp hạng phim chờ phát sóng của Datawin ngay trong ngày khai máy (10/2/2026) đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho Trần Tinh Húc.

Netizen công nhận Trần Tinh Húc là cái tên "chuyên trị" vai tổng tài với ngoại hình "over hợp" - dáng người cao ráo, gương mặt đẹp trai, nam tính, điềm đạm. Nhưng việc liên tục nhận một dạng vai khiến anh bị "đóng khung" hình tượng, hạn chế diễn xuất và gây nhàm chán. Người hâm mộ hy vọng Kim Chi có thể mang lại khởi sắc, giúp Trần Tinh Húc "phá vía" chuỗi phim thất bại.

Tạo hình của Lý Nhất Đồng với trang phục Quận chúa cầu kỳ, đẹp mắt.

Kim Chi gợi hứng thú cho khán giả ngay từ khâu tạo hình, với hàng loạt bộ trang phục chỉn chu. Điều này trở nên dễ hiểu bởi người "cầm trịch" dự án chính là đạo diễn Tăng Khánh Kiệt (Cửu Trùng Tử, Trục Ngọc). Là người nâng tầm tạo hình tóc muối tiêu "thoát vòng" của Lý Quân Nhuệ, Tăng Khánh Kiệt liên tục mang đến những thước phim mãn nhãn tuyệt đối, giúp tất cả diễn viên đều có cảnh quay để đời.

Một số thước phim gây thổn thức của đạo diễn Tăng Khánh Kiệt.

Về phần nội dung, Kim Chi là kịch bản gốc của biên kịch Tào Tiếu Thiên - "cây bút" góp công vào Quý Nữ, Thương Lan Quyết... Dù chưa tiết lộ chi tiết nội dung cũng như mô tả nhân vật, cú bắt tay của những "người đỡ đầu" "có căn cơ" là điểm khiến khán giả thêm háo hức ngóng chờ Kim Chi.

