Màn chia tay ám ảnh của Wanna One lặp lại với ZEROBASEONE, công ty bị chỉ trích

HHTO - Concert cuối cùng của Wanna One vào năm 2019 là nỗi ám ảnh với người hâm mộ, gây chấn động toàn cầu vì cách kết thúc quá đau lòng. Năm 2026, lại một nhóm nam bước ra từ show sống còn của Mnet - ZEROBASEONE (ZB1) có cách tạm biệt tương tự, khiến fandom tan nát cõi lòng, chỉ trích công ty khắp mạng xã hội.

Concert encore tại Seoul (Hàn Quốc) vào tối 15/3 là đêm nhạc cuối cùng của ZB1 với đội hình 9 thành viên. Kết thúc hợp đồng 2 năm 6 tháng, 4 thành viên thuộc Yuehua Ent - Zhang Hao, Ricky, Gyuvin, Yujin sẽ rời nhóm. ZB1 tiếp tục hoạt động với đội hình 5 người.

Ở phần cuối của concert, sau khi nói lời chia tay, từng thành viên bước qua cánh cửa, tạm biệt người hâm mộ. ZEROSE (fandom của nhóm) tại sân và theo dõi tại nhà đều muốn bật khóc khi từng chàng trai rời đi. Zhang Hao - người có thứ hạng cao nhất trong Boys Planet 999 là người ở lại cuối cùng, bật khóc nức nở rồi tạm biệt.

Kết thúc của concert ZB1 tại Seoul (Hàn Quốc) đang viral khắp mạng xã hội, đạt hàng triệu lượt tiếp cận ở một số bài đăng trên X.

WAKEONE - công ty quản lý của ZB1 bị "ném đá" toàn mạng vì dựng kịch bản kết màn quá đau lòng. Công ty hoàn toàn có thể chọn concept tốt nghiệp như trong ảnh album để 9 người cùng nói lời chia tay, bước qua giai đoạn mới. Biết rằng ZB1 không tan rã nhưng khó có cơ hội họ tề tựu đầy đủ 9 người trên sân khấu trong tương lai, vì thế, fan muốn tận hưởng trọn vẹn cảm xúc ở concert này với đội hình toàn vẹn nhất.

Trong ảnh selfie cuối cùng trên sân khấu, fan vẫn còn thấy mắt của nhiều thành viên ZB1 còn đỏ hoe.

Màn chia tay của ZB1 có kịch bản tương tự concert cuối cùng của Wanna One. Năm 2019, fan toàn cầu "kêu ầm trời" vì công ty để 11 thành viên lần lượt nói lời chia tay rồi quay vào trong. Kang Daniel là người cuối cùng. Wanna One và ZB1 đều là nhóm nam bước ra từ chương trình sống còn của Mnet, đều được quản lý chung bởi công ty con thuộc CJ ENM. Vì thế, không tránh được nhiều người đặt câu hỏi WAKEONE biết tranh cãi vẫn cố chấp làm, bất chấp cảm xúc của các thành viên và người hâm mộ.

Đoạn kết của concert Wanna One từng là kết thúc được đánh giá là "tàn nhẫn nhất" với fan K-Pop.

Một số bình luận của dân mạng:

"Màn chia tay của Wanna One năm đó chấn động như thế, không thể họ không biết. Rõ ràng đây là một màn kịch cố ý sắp đặt."

"Cảm ơn vì 2,5 năm qua đã cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Dù tương lai thế nào, hãy cùng nhau hạnh phúc nhé."

"Tôi yêu ZB1, nhưng WAKEONE thì không."

"Đã đến nước này thì tôi thà chấp nhận nhóm tan rã, ai về nhà nấy tự phát triển còn hơn ở lại cái công ty này (chỉ WAKEONE)."

"Ai cũng chuẩn bị tinh thần vì biết đây là concert buồn rồi, sao phải làm một cái kết như thế?"