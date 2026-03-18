Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Trục Ngọc: Nam phụ Đặng Khải còn gây chú ý hơn cả nam chính Trương Lăng Hách

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật bất ngờ vì không phải Trương Lăng Hách hay Điền Hi Vi, cái tên được khán giả chú ý nhất trong Trục Ngọc lúc này lại là nam phụ Đặng Khải.

Phim ảnh đôi khi vẫn có trường hợp người đóng vai phụ lại tạo được ấn tượng với khán giả hơn cả vai chính. Chỉ cần nhân vật có tính cách độc đáo, diễn xuất tốt là có thể gây hiệu ứng bùng nổ. Như Hứa Khải nổi tiếng nhờ Diên Hi Công Lược, La Vân Hi bứt phá từ Hương Mật Tựa Khói Sương, Bạch Kính Đình được biết tới từ Hạ Chí Chưa Tới

Mới đây nhất, dù Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi là diễn viên chính trong phim Trục Ngọc nhưng Đặng Khải mới là cái tên được nhắc đến nhiều qua vai Tề Mân. Trong dàn diễn viên ban đầu của Trục Ngọc, vai Tề Mân vốn được giao cho người khác nhưng người này lại rút lui vào phút cuối. Đạo diễn đã phải liên hệ cấp tốc với Đặng Khải để mời anh “chữa cháy”. Dù không có nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, vai Tề Mân lại có tâm lý phức tạp khi hoàn cảnh éo le, chất chứa nhiều thù hận nhưng Đặng Khải vẫn nhận lời.

Anh đã giảm cấp tốc hơn 7 kg để có vóc dáng gầy gò, hợp với một Hoàng tử trải qua nhiều cú sốc, lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương, tính cách lạnh lùng tàn nhẫn. Đặng Khải cũng tẩy tóc nhiều lần để nhuộm trắng theo yêu cầu kịch bản và cuối cùng, sự cố gắng của anh đã được đền đáp khi vai Tề Mân được khán giả chú ý, diễn viên đóng vai này cũng nổi tiếng theo.

Đặng Khải đã có thâm niên 8 năm chuyên đóng vai phụ ở phim cổ trang. Từ Thiếu Niên Ca Hành, Trường Phong Độ đến Định Phong Ba, Tiên Đài Có Cây. Dù đất diễn không nhiều, chỉ làm nền cho vai chính nhưng Đặng Khải vẫn dồn hết tâm sức vào nhân vật, để mỗi lần xuất hiện đều tạo được điểm nhấn. Chưa kể vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai cũng là lợi thế để Đặng Khải không hề lép vế khi đứng cạnh nam chính.

#Trục Ngọc #Đặng Khải #Trương Lăng Hách #Đặng Khải vai phụ

Xem thêm

Cùng chuyên mục