Trục Ngọc giúp Trương Lăng Hách không còn “đợi bạo”, đã thành tiểu sinh top đầu?

HHTO - Danh tiếng của Trương Lăng Hách thay đổi như thế nào sau khi Trục Ngọc lên sóng, liệu có phải nam diễn viên đã thoát khỏi tình trạng “đợi bạo”?

Nhiều năm qua, Trương Lăng Hách là cái tên nghe thì quen thuộc với khán giả nhưng vẫn không được xếp vào nhóm tiểu sinh hàng đầu, vẫn chưa phải ngôi sao đình đám. Khán giả vẫn gọi Trương Lăng Hách là “diễn viên đợi bạo”, vẫn đang chờ một dự án bùng nổ, ăn khách, được người xem quan tâm chú ý để tên tuổi bứt phá.

Dù đã đóng chính nhiều phim, Trương Lăng Hách vẫn chưa có tác phẩm nào thành công rực rỡ nên Trục Ngọc được xem là cú hích giúp nam diễn viên thoát khỏi hàng “đợi bạo”. Quả thực là từ khi phát sóng đến nay, Trục Ngọc trở thành đề tài bình luận bàn tán của cư dân mạng, Trương Lăng Hách rồi Điền Hi Vi cũng được gọi tên liên tục.

Nhiều fan cho rằng Trương Lăng Hách đã có thể gia nhập nhóm tiểu sinh top đầu, đợi bạo nay chuyển thành “đã bạo”. Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng lại cho rằng ê-kíp của Trương Lăng Hách quá sốt ruột, không chờ khán giả thừa nhận đã tự mình chạy loạt bài khen nam diễn viên danh tiếng thăng hạng.

Bởi xem phim, nhiều người còn ấn tượng với nam phụ Đặng Khải hơn cả nam chính. Cho dù Trương Lăng Hách đã tăng cân, tập luyện chăm chỉ để có thân hình vạm vỡ hợp với vai tướng quân Tạ Chinh thì diễn xuất của anh vẫn chưa thực sự tạo ấn tượng. Trương Lăng Hách chưa có cảnh quay nào khiến khán giả trầm trồ muốn xem đi xem lại, chưa có chi tiết nào làm mọi người bàn tán như việc Điền Hi Vi nhìn nhỏ bé lại có thể vác cả con lợn bự, cõng được bạn diễn cao lớn.

Nhưng dù sao Trục Ngọc vẫn là bệ phóng tốt giúp Trương Lăng Hách tiến xa thêm một bước. Nam diễn viên vẫn còn phim ngôn tình Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn dự kiến lên sóng năm 2026, cũng là một dự án được quan tâm chờ đợi và biết đâu đây sẽ là vai diễn bùng nổ của Trương Lăng Hách.