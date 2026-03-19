Phim giờ vàng làm sơ sài đến khó tin: Chi tiết nào cũng khiến khán giả thở dài

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Bộ phim này khiến người xem phải tự hỏi phải chăng nó được sản xuất từ 10 năm trước, nên nội dung khá cũ kỹ và các chi tiết sơ sài, qua loa đến mức không thể hiểu nổi.

Bước Chân Vào Đời từng là dự án được nhiều người quan tâm chờ đợi. Bởi thể loại phim gia đình vẫn là thế mạnh của phim giờ vàng VTV, dàn diễn viên cũng toàn gương mặt quen thuộc như: Mạnh Trường, Quỳnh Kool, Huỳnh Anh, Quách Thu Phương…

Mô-típ nàng Lọ Lem yêu công tử nhà giàu đã cũ kỹ.

Thế nhưng sau hơn 10 tập đầu, không ít khán giả cảm thấy nội dung Bước Chân Vào Đời quá cũ kỹ khi đến giờ vẫn khai thác chuyện cô gái nghèo yêu chàng công tử nhà giàu, bị mẹ anh ta ra sức ngăn cản, buông những lời miệt thị khiến nàng Lọ Lem chỉ biết khóc nức nở vì buồn bã, tủi thân. Những tưởng chàng trai sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ bạn gái, nhưng hóa ra chỉ là một “mama boy” chính hiệu khi bố mẹ bảo gì nghe nấy, dù bị mẹ ép phải chia tay thì cũng không nghĩ ra được cách giải quyết thấu đáo.

Nhiều chi tiết trong phim làm rất sơ sài, qua loa.

Kịch bản, lời thoại hay tính cách nhân vật đã không ổn, khâu sản xuất của Bước Chân Vào Đời cũng sơ sài như một bộ phim quay vội vàng. Nam phụ Lâm của Mạnh Trường phải nằm viện, mang tiếng là bệnh nhân nhà giàu nằm phòng VIP nhưng vết thương ở cằm chỉ được băng bó vô cùng qua loa. Thậm chí có lúc, ê-kíp còn dùng băng dính trong để dán miếng băng gạc vào cằm Lâm, trong khi đến khán giả bình thường còn biết có loại băng dính y tế dành riêng để dán vết thương.

Bữa cơm nhà giàu khiến nhiều khán giả chưng hửng.

Hoặc cảnh nữ chính Thương đến ăn cơm ra mắt mẹ của Quân, người xem thở dài khi nhìn các món ăn bày trên bàn. Những tưởng mẹ Quân sẽ mở hẳn bữa tiệc thịnh soạn hoành tráng để ra oai với cô gái nhà nghèo, nhưng bàn ăn lại toàn những món đơn giản nhiều rau ít thịt, cách bày biện cũng chưa thể hiện được sự sang trọng của gia đình này.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Phim Việt giờ vàng #Bước Chân Vào Đời #Bước Chân Vào Đời sơ sài #Quỳnh Kool #Huỳnh Anh

