Concert Anh Trai Say Hi Day 9: Vé pre-sale “cháy hàng” chỉ sau vài giờ mở bán

HHTO - Mới đây, Anh Trai “Say Hi” Concert tiếp tục chứng minh sức hút khó cưỡng khi toàn bộ vé pre-sale của Day 9 nhanh chóng được “quét sạch” chỉ sau vài giờ mở bán.

Sức hút của Anh Trai “Say Hi” Concert tiếp tục được chứng minh khi hệ thống ghi nhận tình trạng “quét sạch” vé pre-sale chỉ sau chưa đầy vài giờ mở bán vào sáng 19/3. Dù chưa bước vào đợt phát hành chính thức, không khí săn vé đã sớm trở nên sôi động, cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng người hâm mộ dành cho đêm diễn Day 9.

Theo ghi nhận từ đơn vị phát hành, lượng vé ưu đãi trong khung giờ pre-sale nhanh chóng được phân phối hết, bất chấp việc nhiều khán giả đã chuẩn bị sẵn mã code từ trước. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài đăng “flex vé” xen lẫn những lời kêu gọi “cứu vé”, “pass vé” hay tìm đồng đội đi concert liên tục xuất hiện, tạo nên một bức tranh sôi động quen thuộc mỗi mùa Anh Trai “Say Hi” trở lại.

Toàn bộ vé pre-sale chính thức hết hàng.

Đáng chú ý, phản ứng từ cộng đồng HiMom - HiDad cũng cho thấy sức nóng của chương trình chưa hề suy giảm. Từ những bình luận hài hước như “tưởng dễ mua nên sợ ế” nhưng cuối cùng lại không kịp "trở tay" cho đến lời kêu gọi tổ chức thêm Day 10, Day 11 hay mang concert ra Hà Nội, tất cả phần nào phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn của khán giả sau chuỗi thành công trước đó.

Điều này cho thấy sức hút của Anh Trai "Say Hi" mùa 1 vẫn còn rất lớn.

Việc vé pre-sale nhanh chóng “cháy hàng” không chỉ phản ánh sức hút ổn định của Anh Trai “Say Hi”, mà còn cho thấy mô hình concert nội địa đang dần tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường giải trí.

Từ một chương trình truyền hình thực tế, thương hiệu này đã mở rộng thành chuỗi sự kiện âm nhạc có khả năng thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm diễn.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ người hâm mộ ngày 17/3, Ban tổ chức đã chính thức xác nhận concert Day 9 - quy tụ dàn Anh Trai "Say Hi" mùa 1, sẽ diễn ra vào ngày 18/4/2026 tại TP.HCM. Thông tin này nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ dù đã trôi qua hai năm kể từ ngày mùa 1 công chiếu.

Thông tin về quyền lợi và hạng vé phù hợp với khán giả.

Theo kế hoạch, vé được mở bán thành hai đợt. Trong bối cảnh General Sale sẽ chính thức mở cổng vào 15:00 cùng ngày, cuộc đua săn vé được dự báo sẽ tiếp tục “nóng” hơn bao giờ hết. Với tốc độ “cháy hàng" của đợt bán trước, nhiều khả năng vé cho Day 9 sẽ sớm được phân phối hết, đồng thời mở ra kỳ vọng về việc bổ sung thêm các đêm diễn mới trong thời gian tới.