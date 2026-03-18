Bước Chân Vào Đời: Quỳnh Kool đáp trả thế nào khi bị chê “trang điểm như ma”

HHTO - Quỳnh Kool liên tục bị khán giả soi diện mạo trong phim Bước Chân Vào Đời và nữ diễn viên vừa mới lên tiếng đáp trả lại các bình luận tiêu cực.

Vai Thương trong Bước Chân Vào Đời không phải là vai diễn quá sức với Quỳnh Kool, khi cô đã nhiều lần hóa thân thành cô gái nhà nghèo phải bươn chải vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình. Nữ diễn viên từng được khen là khóc đầy cảm xúc, khiến khán giả xem mà muốn rơi lệ theo nên những cảnh khóc dày đặc ở phim này cũng không làm khó được Quỳnh Kool.

Nhưng chẳng ngờ tạo hình nhân vật lại khiến cô gặp rắc rối nhiều nhất. Ở những tập đầu, khán giả phàn nàn Quỳnh Kool đóng vai con nhà nghèo, phải làm nhiều nghề để làm trụ cột gia đình của hai em cùng người bà già yếu nhưng nữ diễn viên lại xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, kẻ mi thoa son đậm khiến nhân vật thiếu thuyết phục.

Rồi ở tập phim mới nhất, vai Thương của Quỳnh Kool có cảnh đến nhà bạn trai ăn cơm và gặp “mẹ chồng tương lai”. Những tưởng Thương sẽ đầu tư diện mạo thật xinh xắn lung linh để gây ấn tượng với gia đình bạn trai nhưng gương mặt cô thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường. Khán giả thấy khó hiểu khi lúc về quê hoặc đi dạy, Thương uốn tóc xoăn nhẹ, trang điểm tươi tắn thì đến lúc cần xinh đẹp nhất, cô thả tóc xõa đơn giản, layout trang điểm trắng hơn mức cần thiết.

Vì thế, nhiều cư dân mạng than thở nhìn Thương “make-up như ma”, “tóc tai xõa xượi”, kẹp tóc để lộ trán khiến gương mặt cô kém sắc hơn. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên kể rằng cô đã tự soi gương sau khi bị khán giả chê trách. Quỳnh Kool giải thích vai Thương gặp quá nhiều biến cố, tâm trạng lo lắng buồn bã thì làm gì còn đầu óc để mà chăm sóc quan tâm đến diện mạo. Váy áo, trang điểm đều do các em lo cho Thương nên Quỳnh Kool mong khán giả hiểu cho hoàn cảnh nhân vật. Trong lòng Thương không vui nên diện mạo nhìn có hơi âm u chút cũng hợp với hoàn cảnh.