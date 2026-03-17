Hậu concert ATSH 2025: Dàn Anh trai nhắn nhủ xúc động, "khều" Day 3 lên Top thịnh hành

HHTO - Sau đêm diễn Anh Trai "Say Hi" 2025 D-2 đầy cảm xúc tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội, những khoảnh khắc xúc động của dàn Anh trai gây sốt trên mạng xã hội. "Văn mẫu" khều Day 3 của khán giả cũng lên Top thịnh hành của nền tảng Threads.

Dù phải dời ngày, đêm concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-2 tại Hà Nội tối 16/3 đã diễn ra thành công cả về chất lượng và cảm xúc, thu hút hàng chục nghìn lượt khán giả đến tham dự. Những khoảnh khắc cuốn hút và hài hước trên sân khấu được người hâm mộ lan tỏa khắp mạng xã hội khiến những khán giả không thể tham dự tiếc nuối. Sau khi đêm diễn khép lại, các Anh trai và khán giả liên tục có những chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng xã hội cá nhân.

Anh trai và khán giả "lụy" concert sau đêm diễn thứ 2 hoành tráng.

Đã có một số Anh trai đăng tải bài viết gửi lời cảm ơn chân thành tới khán giả. Đặc biệt, Vũ Cát Tường dù bất đắc dĩ vắng mặt tại đêm diễn vì lý do sức khỏe nhưng vẫn dõi theo đêm diễn của anh em và gửi lời tri ân đến người hâm mộ. Chủ nhân ca khúc Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn tiết lộ đã được xuất viện, trấn an cộng đồng FM.

Mason Nguyễn, Ngô Kiến Huy, Jaysonlei, RIO... đăng tải lời cảm ơn, tri ân khán giả.

Vũ Cát Tường nhắn nhủ đến khán giả sau khi vắng mặt tại D-2.

Ngoài ra, một số Anh trai đã nhanh chóng trở lại với những công việc tiếp theo. Lohan tổ chức fan meeting tại Hà Nội ngay trong ngày 17/3 với sự tham gia của nhiều Anh trai trong chương trình. Mason Nguyễn, Khôi Vũ, CONGB... cũng trở lại cho công tác chuẩn bị fan meeting tại TP.HCM cùng các dự án cá nhân trong thời gian tới.

Buitruonglinh cùng nhiều Anh trai đến tham dự fan meeting của Lohan.

Bên cạnh dàn Anh trai, các khán giả là những người "lụy" concert hơn ai hết. Trên Threads, ngoài những khoảnh khắc thăng hoa trong đêm diễn, nhiều cư dân mạng còn bày tỏ mong muốn tổ chức tiếp Day 3. Theo thống kê từ tab thịnh hành của Threads, các bài đăng có chủ đề "Khán giả đề nghị thêm Day 3" của các Hi Huynh, Hi Đệ viral mạnh mẽ, mong kéo dài chuỗi concert mùa 2 của Anh Trai "Say Hi".

Tại fan meeting của Lohan có sự tham dự của đại diện Đất Việt VAC, các Anh trai và khán giả cũng đã đồng thanh nói lên mong muốn D-3 trở thành hiện thực. Không có gì là không thể khi cả hai đêm diễn vừa qua đều đón nhận lượng người tham gia khả quan, tạo được hiệu ứng mạnh mẽ trên cõi mạng. Trước mắt, Vũ trụ "Say Hi" sẽ tiếp diễn với đêm thứ 9 của concert Anh Trai "Say Hi" 2024 tại khu đô thị Vạn Phúc City (TP.HCM) vào ngày 18/4/2026, bắt đầu mở bán vé từ ngày 19/3.

Chủ đề "khều" Day 3 của concert Anh Trai "Say Hi" 2025 lên Top Thịnh hành Threads.