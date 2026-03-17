Loạt khoảnh khắc “chào tạm biệt” của dàn Anh Trai Say Hi 2025 khiến fan “ôm tim”

HHTO - Đêm concert D-2 của Anh Trai “Say Hi” 2025 tại SVĐ Mỹ Đình không chỉ ghi dấu ấn với những phần trình diễn mãn nhãn mà còn để lại dư âm cảm xúc qua những khoảnh khắc chia tay của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Tối 16/3, concert Anh Trai “Say Hi” 2025 D-2 quy tụ 28 Anh Trai cùng các Em Xinh khách mời như MAIQUINN, Lamoon, Yeolan… mang đến một đêm diễn trọn vẹn cả về phần nhìn lẫn cảm xúc. Những tiết mục được dàn dựng công phu cùng loạt “sít rịt” liên tục xuất hiện tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị cho khán giả.

Tuy diễn ra vào ngày đầu tuần nhưng đêm concert vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Ảnh: Vie Channel.

Trong những phút giây cuối của đêm concert, khi giai điệu Forever Say Hi vang lên, các Anh Trai đã có những tương tác gần gũi và chân thành với nhau cũng như với khán giả: Từ ánh mắt rưng rưng, những cái ôm siết chặt, đến những cái vẫy tay lưu luyến.

Loạt tương tác khi "chào tạm biệt" của các Anh trai khiến khán giả rưng rưng. Ảnh: Vie Channel.

Một trong những khoảnh khắc nhận được “bão tim” từ cộng đồng mạng là khi CONGB và Vương Bình không giấu được cảm xúc, bật khóc ngay trên sân khấu. Cả hai nhanh chóng được các thành viên trong team Hermosa và Chạm tiến đến ôm chặt, vỗ về.

Những cái ôm không chỉ xoa dịu cảm xúc mà còn thể hiện sự gắn kết giữa các Anh trai sau thời gian đồng hành, khiến nhiều khán giả xúc động theo. Nguồn clip: Threads @xozislm.xsz.

Khoảnh khắc "bế em" dễ thương của Mason Nguyễn và NEGAV. Nguồn clip: @_thanhhang_412.

Hình ảnh “Anh trai” Karik nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đàn em cũng khiến khán giả cảm động. Ở phần đầu chương trình, trong lúc nghe các Anh trai khác phát biểu, NEGAV đã tinh tế chú ý đến biểu cảm không thoải mái của Karik và nhờ BTC chuẩn bị ghế để đàn anh ngồi nghỉ. Đến cuối chương trình, LoHan, Hải Nam và Buitruonglinh còn hợp sức “khiêng” Karik lên phía trước sân khấu để cùng chào khán giả.

Tinh thần "không bỏ ai lại phía sau" của các Anh trai khiến nhiều người xúc động. Nguồn clip: @karadiooo.

"Ổ rắn" Thiêu Thân tranh nhau tương tác với camera khiến khán giả vừa buồn cười vừa xúc động. Từ những ngày đầu còn trò chuyện khách sáo, sau hành trình dài đồng hành cùng nhau, họ đã trở nên gắn bó, thoải mái trêu đùa và thể hiện sự thân thiết.

Khán giả cười nghiêng ngả với màn "tranh spotlight" của "ổ rắn" Thiêu Thân. Nguồn clip: Threads @_ph.hniliqq.

Ở một diễn biến khác, khi phần lớn các Anh trai lựa chọn cách vẫy tay nhẹ nhàng để nói lời tạm biệt, TEZ và B Ray lại gây chú ý với màn vẫy tay “hết ga hết số”. Cử chỉ “thừa đường” này khiến khán giả vừa bật cười, vừa cảm nhận được sự lưu luyến của cả hai với chương trình và anh em.

TEZ phiên bản "thừa đường" vẫy tay chào khán giả. Nguồn clip: Threads @b4ijum.

Khép lại đêm diễn, những cái ôm, cái vẫy tay và cả những giọt nước mắt đã trở thành điểm nhấn đọng lại trong lòng khán giả. Người hâm mộ mong rằng sẽ có thêm nhiều concert để được tiếp tục đồng hành cùng các Anh Trai và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.