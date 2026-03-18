Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Độc lạ fan meeting: Lohan nấu cơm mời fan, booth check-in không đụng hàng

Như Quỳnh (tổng hợp)

HHTO - Buổi fan meeting của "Anh trai" Lohan diễn ra vào sáng 17/3 tại Hà Nội khiến fan "no bụng" khi được idol chiêu đãi bữa trưa "chuẩn cơm mẹ nấu".

Sáng 17/3, buổi fan meeting Vũ Trụ Say Meowww của "Anh trai" Lohan chính thức diễn ra tại Hà Nội, trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của đông đảo người hâm mộ và dàn các anh em thân thiết tại Anh Trai "Say Hi" 2025 như Dillan, Đỗ Nam Sơn, Nhâm Phương Nam, buitruonglinh, Ryn Lee...

Trên mạng xã hội Threads, nhiều khoảnh khắc quây quần, trả quyền lợi hết mình của Lohan dành cho fan được chia sẻ rộng rãi. Netizen thích thú trước tiết mục độc lạ, "không ai cấm nhưng ít nghệ sĩ nào dám làm": Mời khán giả ăn cơm với cá kho. Một bạn fan chia sẻ bát cơm với dòng chú thích: "Độc lạ quốc nội. Đi fan meeting được ăn cơm nghệ sĩ nấu".

Tổ chức fan meeting đúng giờ ăn trưa, Lohan nhận 10 điểm tinh tế khi nấu cơm, kho cá mời khán giả. - Ảnh: @thao.thao.07_

Đứng trước bữa cơm do chính tay Lohan nấu, Đỗ Nam Sơn và Dillan Hoàng Phan đã không kiềm được mà vội di chuyển lên sân khấu cùng thưởng thức. Hai "chuyên gia ẩm thực" liên tục gật gù khen "ngon lắm". Trong đó, "em út" Nam Sơn còn rón rén nói với đàn anh "cho em xin thêm bát nữa" khiến fan cưng xỉu: "Đang tuổi ăn tuổi lớn", "Nghi thằng bé nó đói nhưng không có gì chứng minh",...

Dillan và Đỗ Nam Sơn mukbang nhiệt tình. Fan cho rằng sau một đêm cháy hết mình tại concert, dàn "Anh trai" cần bổ sung năng lượng bằng bát cơm trắng. Nguồn clip: @daohoangsayhii_
Khoảnh khắc "dưỡng thê" khi Đỗ Nam Sơn lưu luyến, muốn lấy thêm đồ ăn nhưng đành ngậm ngùi về chỗ ngồi. @m.anhmlem

Lohan còn gây bất ngờ khi "xào nấu" ca khúc Make Up thành một phiên bản bolero trữ tình nhưng nghe cực... cảm lạnh. Tình huống "nếu người hát không ngại, người ngại sẽ là người nghe" khiến khán giả cười không ngớt. Dàn "Anh trai" cố gắng giữ "tâm tịnh" để có thể múa phụ họa cho Lohan nhưng cuối cùng đành buông xuôi, buitruonglinh còn vội lấy mũ che mặt để tập trung... cười.

Đây không phải tiết mục Make Up, đây là tiết mục "mắc cỡ quá hai ơi"! Nguồn clip: @kittyubtlinh

Ngoài ra, tọa độ đặt booth check-in theo phong cách chụp ảnh thẻ cũng khiến fan không tin vào mắt mình. Nhiều netizen bày tỏ: "Nó nghiêm túc một cách hài hước y chang anh Lohan", "Lần đầu trong cuộc đời đi fan meeting, quà đem về là ảnh mặt mình", "Hên quá, đi fan meeting có luôn ảnh thẻ dùng dần",...

Dịch vụ chụp ảnh thẻ lấy liền thu hút nhiều fan dừng chân. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cập nhật đường link lưu ảnh để khán giả vào "nhận hàng". - Ảnh: @anhtraisuanhoa
