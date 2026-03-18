Độc lạ fan meeting: Lohan nấu cơm mời fan, booth check-in không đụng hàng

HHTO - Buổi fan meeting của "Anh trai" Lohan diễn ra vào sáng 17/3 tại Hà Nội khiến fan "no bụng" khi được idol chiêu đãi bữa trưa "chuẩn cơm mẹ nấu".

Sáng 17/3, buổi fan meeting Vũ Trụ Say Meowww của "Anh trai" Lohan chính thức diễn ra tại Hà Nội, trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của đông đảo người hâm mộ và dàn các anh em thân thiết tại Anh Trai "Say Hi" 2025 như Dillan, Đỗ Nam Sơn, Nhâm Phương Nam, buitruonglinh, Ryn Lee...

Trên mạng xã hội Threads, nhiều khoảnh khắc quây quần, trả quyền lợi hết mình của Lohan dành cho fan được chia sẻ rộng rãi. Netizen thích thú trước tiết mục độc lạ, "không ai cấm nhưng ít nghệ sĩ nào dám làm": Mời khán giả ăn cơm với cá kho. Một bạn fan chia sẻ bát cơm với dòng chú thích: "Độc lạ quốc nội. Đi fan meeting được ăn cơm nghệ sĩ nấu".

Tổ chức fan meeting đúng giờ ăn trưa, Lohan nhận 10 điểm tinh tế khi nấu cơm, kho cá mời khán giả. - Ảnh: @thao.thao.07_

Đứng trước bữa cơm do chính tay Lohan nấu, Đỗ Nam Sơn và Dillan Hoàng Phan đã không kiềm được mà vội di chuyển lên sân khấu cùng thưởng thức. Hai "chuyên gia ẩm thực" liên tục gật gù khen "ngon lắm". Trong đó, "em út" Nam Sơn còn rón rén nói với đàn anh "cho em xin thêm bát nữa" khiến fan cưng xỉu: "Đang tuổi ăn tuổi lớn", "Nghi thằng bé nó đói nhưng không có gì chứng minh",...

Dillan và Đỗ Nam Sơn mukbang nhiệt tình. Fan cho rằng sau một đêm cháy hết mình tại concert, dàn "Anh trai" cần bổ sung năng lượng bằng bát cơm trắng. Nguồn clip: @daohoangsayhii_

Khoảnh khắc "dưỡng thê" khi Đỗ Nam Sơn lưu luyến, muốn lấy thêm đồ ăn nhưng đành ngậm ngùi về chỗ ngồi. @m.anhmlem

Lohan còn gây bất ngờ khi "xào nấu" ca khúc Make Up thành một phiên bản bolero trữ tình nhưng nghe cực... cảm lạnh. Tình huống "nếu người hát không ngại, người ngại sẽ là người nghe" khiến khán giả cười không ngớt. Dàn "Anh trai" cố gắng giữ "tâm tịnh" để có thể múa phụ họa cho Lohan nhưng cuối cùng đành buông xuôi, buitruonglinh còn vội lấy mũ che mặt để tập trung... cười.

Đây không phải tiết mục Make Up, đây là tiết mục "mắc cỡ quá hai ơi"! Nguồn clip: @kittyubtlinh

Ngoài ra, tọa độ đặt booth check-in theo phong cách chụp ảnh thẻ cũng khiến fan không tin vào mắt mình. Nhiều netizen bày tỏ: "Nó nghiêm túc một cách hài hước y chang anh Lohan", "Lần đầu trong cuộc đời đi fan meeting, quà đem về là ảnh mặt mình", "Hên quá, đi fan meeting có luôn ảnh thẻ dùng dần",...