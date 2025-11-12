"Con tướng concept" Lohan ra mắt MV 3D stop-motion cùng Em Xinh Đào Tử A1J

HHTO - Dù đang trong thời gian tham gia Anh Trai "Say Hi", Lohan vẫn bất ngờ giới thiệu dự án âm nhạc mới “Pre-Echo” - một sản phẩm 3D stop-motion.

Pre-Echo là ca khúc do chính Lohan sáng tác, nằm trong chuỗi EP cá nhân dự kiến phát hành sau khi chương trình kết thúc. Bài hát mang thông điệp về sức mạnh nội tâm, niềm tin và hành trình tái sinh của một người nghệ sĩ đang học cách vượt qua những hoài nghi để tiếp tục tiến lên.

Đây cũng là sản phẩm mở màn cho giai đoạn trưởng thành hơn trong âm nhạc của Lohan, một ca sĩ trẻ được đánh giá cao không chỉ bởi giọng hát, ngoại hình mà còn bởi khả năng xây dựng concept và tư duy hình ảnh khác biệt.

MV Pre-Echo ứng dụng kỹ thuật 3D stop-motion kết hợp CGI ở cấp độ điện ảnh. Toàn bộ phần hình ảnh được thực hiện thủ công từng khung hình, rồi xử lý kỹ xảo 3D trong hậu kỳ, tạo nên hiệu ứng thị giác mới lạ.

Dưới bàn tay của 3D Artist, Photographer Tùng Chu và Art Director Filong, ê-kíp đã làm việc liên tục suốt hơn một tháng để hoàn thiện từng chi tiết.

Đặc biệt, toàn bộ ý tưởng hình ảnh và cấu trúc visual được Lohan trực tiếp phác thảo và truyền đạt cho đội ngũ sản xuất. Sự tham gia sâu vào khâu sáng tạo giúp Pre-Echo mang đậm dấu ấn cá nhân, vừa hiện đại, vừa phản ánh tinh thần cầu toàn mà khán giả từng thấy ở Lohan trong các vòng thi của Anh Trai "Say Hi".

Lohan - “một trong những con tướng mạnh về concept” của Anh Trai "Say Hi".

Với Pre-Echo, Lohan đảm nhận vai trò sáng tác, đồng viết lời bài hát cùng Đào Tử A1J. Phần sản xuất âm nhạc được thực hiện bởi Đào Tử A1J và producer Diiton đến từ Đài Loan. Lohan chia sẻ, anh đã chủ động liên hệ Đào Tử sau khi tìm hiểu thế giới âm nhạc và ấn tượng về cô.

Nam ca sĩ mong muốn đây là món quà tặng những khán giả từng tiếc nuối khi cô phải dừng chân sớm tại Em Xinh "Say Hi". Sự kết hợp này mang đến tính mới mẻ cho dự án, tạo ra một bản phối Hyperpop giàu cảm xúc và cá tính.

Hình ảnh trong MV được xử lý theo phong cách siêu thực, đan xen yếu tố thời trang và điện ảnh. Visual trong Pre-Echo được dàn dựng như một không gian cảm xúc trừu tượng, nơi mọi chuyển động và ánh sáng tượng trưng cho những tần số nội tâm trước khi bùng nổ.

Pre-Echo mở ra một cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của Lohan, cho thấy hướng đi rõ ràng: Kết hợp âm nhạc với tư duy trình diễn mang tính biểu tượng. Dự án đánh dấu bước khởi đầu cho E.P đầu tay mà Lohan sẽ tiếp tục giới thiệu trong thời gian tới.