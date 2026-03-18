Cặp vợ chồng éo le nhất phim giờ vàng: Cứ đóng phim chung là xa cách, đối đầu

Phim VTV có hai cặp vợ chồng diễn viên rất được khán giả yêu thích là Việt Hoa - Trọng Trí và Anh Đào - Anh Tuấn. Có một điều thú vị là các đoàn làm phim nếu có mời cả hai cùng đóng chung phim thì sẽ giao cho những vai đối đầu, ghét nhau cay đắng.

Như hiện giờ, Anh Đào đang tham gia Không Giới Hạn và ghi điểm với vai Khánh Linh tưng tửng, thẳng tính, nghĩ gì nói nấy nhưng rất tốt bụng, chân thành. Từ phong cách thời trang xuề xòa, màu mè đến lối nói chuyện có phần bộc trực… đã giúp Khánh Linh trở thành điểm nhấn hài hước trong bộ phim về các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn đầy nghiêm túc.

Trên trang cá nhân, Anh Đào khoe ảnh chụp cùng chồng trong hậu trường phim Không Giới Hạn khiến nhiều người thắc mắc diễn viên Anh Tuấn đóng vai gì. Ông xã của Anh Đào nhận một vai nhỏ, cũng là chiến sĩ cứu hộ cứu nạn. Hai vợ chồng tuy có lần xuất hiện chung khung hình nhưng Anh Tuấn chỉ là đồng đội của Lợi - chàng trai mà Anh Đào đang yêu thương.

Hoặc ở phim Cầu Vồng Phía Chân Trời, Anh Đào cùng Anh Tuấn vào vai đôi vợ chồng đã ly hôn, mỗi lần phải gặp lại nhau đều nảy sinh mâu thuẫn cãi cọ nảy lửa. Anh Tuấn kể rằng anh giữ bí mật việc đóng phim này, mãi đến khi ra trường quay thì Anh Đào mới biết chồng ngoài đời của cô sẽ là chồng cũ trên phim.

Rồi xa hơn là Hẹn Em Ngày Nắng, Anh Đào được khen rất đẹp đôi bên Đình Tú. Trong khi đó, Anh Tuấn lại làm khách mời xuất hiện chớp nhoáng, vai bạn trai mới của người yêu cũ Đình Tú, còn Anh Đào thì trở thành bạn gái Đình Tú. Hai vợ chồng tuy cùng xuất hiện trong một phân cảnh nhưng lại ở tình thế đối đầu tạo nên tình huống hài hước.