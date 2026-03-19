Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phùng Khánh Linh viết tiếp "Giữa Một Vạn Người" trước thềm concert ở TP.HCM

Như Quỳnh

HHTO - Phùng Khánh Linh ra mắt ca khúc "Giả Vờ" gửi tặng FC Phân Khối Nhỏ, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tại concert "Giữa Một Vạn Tour" vào cuối tuần này.

Sau thành công của album Giữa Một Vạn Người và trước thềm concert Giữa Một Vạn Tour, Phùng Khánh Linh khiến fan "rất yêu" khi ra mắt ca khúc Giả Vờ.

Hai đêm concert diễn ra ngày 21 - 22/3 tại TP.HCM của Phùng Khánh Linh đều đã "cháy vé".

Phùng Khánh Linh cho biết, với Giả Vờ, cô không tìm cách lý giải hay vượt qua nỗi buồn mà đơn giản là ở lại trong nó một cách "rất con người". "Ai trong chúng ta cũng từng có lúc như vậy, khi mọi thứ đã thay đổi nhưng mình chưa sẵn sàng đối diện. Và điều đó cũng không sao cả, đó là một phần của hành trình cảm xúc" - nữ ca sĩ thổ lộ.

Lấy cảm hứng từ các giai đoạn tâm lý khi đối diện với mất mát, Giả Vờ được Phùng Khánh Linh khai thác ở trạng thái đầu tiên - sự phủ nhận. Đó là khoảnh khắc con người vẫn tự trấn an rằng mọi thứ chưa thay đổi, vẫn cố níu giữ một thực tại đã không còn nguyên vẹn.

Không đơn thuần là sự trốn tránh, "giả vờ" trong ca khúc được nhìn nhận như một cơ chế tự bảo vệ cảm xúc - một khoảng lặng cần thiết trước khi con người đủ dũng cảm bước vào những cung bậc dữ dội hơn như giận dữ, thương lượng hay chấp nhận.

Dù là một "bài hát tặng kèm", sản phẩm do Phùng Khánh Linh sáng tác lại đóng vai trò như mảnh ghép nền tảng cho toàn bộ album. Ca khúc được xây dựng theo một không gian mùa đông cô lập, mọi chuyển động trở nên chậm rãi và cảm xúc bị "đóng băng". Từ cấu trúc đến cách phát triển giai điệu, ca khúc mở ra một cách từ tốn, cho phép cảm xúc lan rộng dần theo thời gian.

Thay vì giữ nguyên chất liệu synth điện tử, producer Blossom đã đưa các lớp synth đi qua "hộp phép thuật" guitar pedals, thực hiện phát lại tín hiệu để tái thu âm thanh, tạo ra những biến đổi về âm sắc và chiều sâu. Quá trình này giúp âm thanh trở nên ít "kỹ thuật số" hơn, đồng thời hòa quyện tự nhiên với tổng thể bản phối, tạo nên một không gian âm nhạc vừa hiện đại vừa mơ màng, cảm xúc.

Về mặt tiết tấu, ca khúc là sự kết hợp giữa trống rock để tạo nền tảng vững chắc và nhạc cụ gõ theo hướng dàn nhạc giao hưởng để mở rộng không gian âm thanh. Ca khúc còn được bổ sung dàn dây thu trực tiếp, tiếng sáo... tạo nên nhịp điệu tự nhiên, cân bằng giữa yếu tố điện tử và chất liệu acoustic.

Một bạn khán giả nhận xét: "Phùng Khánh Linh hát thì 100 điểm không có nhưng, đoạn lên highnote nghe muốn 'xuất hồn' luôn".
#Phùng Khánh Linh #Giữa Một Vạn Người #Giả Vờ #album giữa một vạn người #concert giữa một vạn tour

