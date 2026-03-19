Phim TÀI cán mốc trăm tỷ, Mỹ Tâm - Mai Tài Phiến sắp tổ chức cinetour ở Đà Nẵng

Cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng cũng đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp đạo diễn của Mai Tài Phến. Nam diễn viên chia sẻ: “Đối với tôi, con số 100 tỷ là một điều rất đặc biệt. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc hơn là khi thấy khán giả ra rạp, ngồi lại đến cuối phim và dành tình cảm cho câu chuyện của mình. Tôi nghĩ đây là động lực để mình tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong những dự án sau. TÀI là một hành trình rất dài, và tôi may mắn khi không phải đi một mình”.

Ở vai trò nhà sản xuất, Mỹ Tâm xúc động bày tỏ: “Tôi thật sự rất vui và cũng rất biết ơn tình cảm của khán giả dành cho TÀI. Tôi vốn không nhắm đến mục tiêu trăm tỷ này, trăm tỷ nọ đâu. Khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để kể một câu chuyện chân thành và gần gũi. Đến khi phim ra rạp và nhận được sự ủng hộ lớn như vậy, tôi thấy đây là một động lực rất lớn để mình tiếp tục cố gắng. Tôi hy vọng trong tương lai, mình vẫn có thể cùng anh em thực hiện thêm nhiều bộ phim chỉn chu hơn nữa”.

Bên cạnh thành công chung của bộ phim, dàn diễn viên phản diện được khán giả đón nhận và dành lời khen. Sự xuất hiện của Sỹ Toàn, Trần Kim Hải và Ray Nguyễn tạo thành một thế lực đối trọng rõ nét với nhân vật chính.

Trong khi đó, Quang Trung lần đầu tiên sở hữu một bộ phim điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ. Trong phim, anh mang đến màu sắc nhẹ nhàng hơn, góp phần cân bằng không khí giữa các phân đoạn căng thẳng. Nhân vật của Quang Trung tạo ra những khoảnh khắc đời thường, giúp câu chuyện trở nên gần gũi với khán giả.

Dàn diễn viên gồm NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Kiều Trinh, Vinh Râu hay Huỳnh Thi cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã dành tình cảm cho bộ phim.

Sắp tới, đạo diễn Mai Tài Phến sẽ có một buổi gặp gỡ tại Hà Nội khi anh mời các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nơi mình từng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ đến thưởng thức bộ phim. Đây được xem là một cách tri ân của nam đạo diễn dành cho những người đồng đội từng gắn bó với anh trong môi trường kỷ luật và nhiều thử thách.

Song song với những hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội, đoàn phim cũng đang chuẩn bị cho điểm dừng chân tiếp theo tại Đà Nẵng, quê hương của nhà sản xuất Mỹ Tâm. Đây được kỳ vọng sẽ là một trong những chặng cinetour nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả địa phương. Việc trở về quê nhà mang ý nghĩa đặc biệt đối với Mỹ Tâm khi cô có cơ hội giới thiệu dự án điện ảnh mà cô tâm huyết với khán giả. Sau những điểm dừng tại nhiều tỉnh thành, hành trình đến Đà Nẵng sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi giao lưu trên toàn quốc của ê-kíp.