Con người sẽ cô đơn đến mức nào khi chỉ có một mình giữa vũ trụ bao la?

HHTO - Ai cũng có lúc thấy cô đơn, nhưng cảm giác ấy sẽ rõ ràng và nặng nề hơn bao giờ hết khi chỉ có một mình trôi dạt giữa vũ trụ bao la, giống như nam chính của Thoát Khỏi Tận Thế (Project Hail Mary).

Câu chuyện của Thoát Khỏi Tận Thế (Project Hail Mary) mở ra cảnh nhân loại đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử khi các đài quan sát thiên văn trên khắp thế giới đồng loạt ghi nhận một hiện tượng bất thường. Ánh sáng của Mặt Trời đang suy yếu với tốc độ không thể giải thích bằng bất kỳ quy luật vật lý nào. Trước mối đe dọa tiềm tàng đối với sự sống trên Trái Đất, một lực lượng nghiên cứu đặc biệt đã tập hợp hơn 200 nhà khoa học hàng đầu đến từ 12 quốc gia, cùng chung mục tiêu là tìm ra nguyên nhân và cứu lấy loài người đang trên bờ diệt vong.

Đang là giáo viên vật lý bỗng phải làm người hùng cứu thế giới.

Ryland Grace vốn là giáo viên vật lý trung học ở Mỹ cũng bất ngờ bị cuốn vào nhiệm vụ tối mật này. Sau hàng loạt phân tích và quan sát, các nhà khoa học phát hiện ra một sự thật gây chấn động: Trong không gian liên hành tinh tồn tại một dạng vi sinh vật chưa từng được biết đến và có khả năng hấp thụ năng lượng của Mặt Trời để tồn tại. Khi vi sinh vật này đông dần, chúng sẽ bắt đầu “nuốt chửng” Mặt Trời.

Grace phải bay vào vũ trụ xa xôi để cứu lấy Mặt Trời.

Grace bỗng chốc trở thành nhân vật trung tâm của nhiệm vụ khi đi vào vũ trụ xa xôi để tìm ra giải pháp để cứu lấy Mặt Trời cũng như toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy giữa hành trình liên sao, Grace phát hiện toàn bộ phi hành đoàn đã thiệt mạng và anh trở thành người sống sót duy nhất. Không phải phi công chuyên nghiệp, cũng không có kinh nghiệm điều khiển tàu vũ trụ, Grace phải đối diện với khoảng không vô tận như thế nào?

Sẽ ra sao khi bạn chỉ có một mình ngoài vũ trụ bao la?

Trong Thoát Khỏi Tận Thế, kẻ phản diện thường không phải con người mà là hoàn cảnh. Thay vì tập trung vào những xung đột giữa con người với nhau, bộ phim đặt nhân vật vào những thử thách khắc nghiệt của vũ trụ rộng lớn. Sự sống giờ đây không phụ thuộc vào sức mạnh hay quyền lực của ai đó, mà phải dựa vào bằng tri thức, tư duy khoa học và lòng dũng cảm của con người.

Chính tinh thần “khoa học giải quyết vấn đề” ấy đã khiến khán giả nhận ra rằng kiến thức và ý chí của con người sẽ tạo nên sức mạnh phi thường, dù nghịch cảnh có lớn đến đâu và vũ trụ mênh mông tới nhường nào.