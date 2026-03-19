Phần mới Spider-Man: "Nhện Nhọ" Peter Parker trắng tay, dần mất đi siêu năng lực

HHTO - Sau cái kết lấy đi nước mắt của "No Way Home", chàng Nhện chính thức trở lại với một khởi đầu hoàn toàn mới. Không còn bạn bè, không còn danh tính và thậm chí bắt đầu mất đi siêu năng lực.

Sau thành công rực rỡ của No Way Home (2021), tối 18/3, hãng Sony Pictures và Marvel Studios vừa khiến cộng đồng yêu điện ảnh xôn xao khi tung ra đoạn trailer đầu tiên cho phần phim độc lập thứ tư của Người Nhện. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tài tử Tom Holland sau gần 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng với tư cách "người hàng xóm thân thiện".

Lấy bối cảnh 4 năm sau những sự kiện chấn động ở phần trước, Peter Parker giờ đây sống trong một căn phòng trọ chật hẹp giữa New York, hoàn toàn tách biệt với những người thân yêu.

Bộ giáp mới của Người Nhện sát với nguyên tác truyện tranh hơn.

Do ảnh hưởng từ câu thần chú của Doctor Strange, thế giới đã quên mất sự tồn tại của Peter. Cậu bắt đầu chương mới của cuộc đời với hai bàn tay trắng, tự tay may bộ trang phục đỏ - xanh truyền thống và âm thầm bảo vệ thành phố.

"Nhện Nhọ" gần như mất đi tất cả.

Đoạn trailer hé lộ những tình tiết khá ngặt nghèo khi Peter rơi vào cuộc khủng hoảng danh tính và bắt đầu mất dần năng lực đặc biệt. Một phân cảnh đáng chú ý cho thấy cậu chàng chật vật khi cố gắng bắn tơ nhưng thất bại. Peter đã tìm đến Tiến sĩ Bruce Banner (Mark Ruffalo) để xin lời khuyên, nhưng ngay cả "Người khổng lồ xanh" cũng không còn ký ức gì về người đồng đội cũ.

Cũng như những người khác, MJ đã không còn nhận ra cậu chàng.

Đoạn giới thiệu cũng cho thấy sự tái xuất của Scorpion (Michael Mando) sau 8 năm kể từ Spider-Man: Homecoming. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Punisher (Jon Bernthal) cũng tạo nên điểm nhấn thú vị, khi nhân vật này vừa có thể là đồng minh, vừa là mối đe dọa tiềm tàng đối với lý tưởng của Peter.

Trailer ghi nhận màn "tái xuất" của vài gương mặt quen thuộc.

Khác biệt dễ nhận thấy nhất trong trailer lần này còn nằm ở màu sắc phim. Thay vì tông màu rực rỡ, tươi sáng và tràn đầy năng lượng thường thấy trong các phần phim trước, Brand New Day mang đến một bầu không khí đậm chất đường phố, thực tế và có phần đen tối, u ám hơn. Sự thay đổi này được cho là để phù hợp với hoàn cảnh cô độc và những thử thách mà Peter Parker đang phải đối mặt.

Chia sẻ về hướng đi mới của bộ phim, chủ tịch Marvel Studios - Kevin Feige cho biết đây là lần đầu tiên Spider-Man của Tom Holland "trở thành một Người Nhện thực thụ”. Theo đó, phần phim sẽ tập trung vào cuộc chiến chống tội phạm đường phố thay vì các nhiệm vụ "giải cứu thế giới" lớn lao, đưa Người Nhện trở lại với vai trò gần gũi và đời thường hơn.

"Spider-Man: Brand New Day" có sự chuyển hướng hoàn toàn về màu phim.

Bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc như Zendaya và Jacob Batalon, phim còn bổ sung những gương mặt thực lực như Sadie Sink hay Marvin Jones II. Với kinh phí sản xuất lên tới 275 triệu USD cùng ngân sách quảng bá khoảng 200 triệu USD, đây được xem là một trong những dự án trọng điểm nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong năm nay.

Ảnh: Sony Pictures

Dự kiến, Spider-Man: Brand New Day sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 31/7/2026.