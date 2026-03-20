Trục Ngọc tập 28, 29, 30, 31, 32: Trường Ngọc xa lánh Tạ Chinh, minh oan cho cha

HHTO - "Trục Ngọc" tập 26 - 27 gây tiếc nuối vì cắt sạch đoạn Tạ Chinh đến chi viện cho Công Tôn Ngân. Từ tập 29, 30, 31 bước vào đại chiến ở Lư Thành - Sùng Châu, khán giả có được thấy Vũ An hầu giao chiến đã mắt như mong đợi?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim và tiểu thuyết

Tưởng rằng tập 27 của Trục Ngọc sẽ tua ngược một chút để khán giả thấy cảnh Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) đến dẹp quân của Thạch Việt, cứu nguy cho Công Tôn Ngân (Lý Khanh), nhưng không, phim chiếu tiếp cảnh Vũ An hầu đến chi viện quân phía Tạ Ngũ - Trường Ngọc (Điền Hi Vi). Khán giả tiếc nuối vì không biết Ngân bị thương kiểu gì, Tùy Nguyên Thanh (Lâm Mộc Nhiên) trúng tên và được cứu ra sao.

008hdthtly1ibbzwk7th7j32bc3h0kjq.jpg
truc-ngoc.jpg

Bù lại, khán giả được thấy Tạ Chinh "khịa bạn" khi Ngân bóng gió muốn trưởng công chúa Tề Xu (Dụ Chung Lê) trị thương cho mình, lát sau lại bật cười vì Chinh và sư phụ nhận ra thê tử - đồ đệ mới của họ là cùng một người. Phàn Trường Ngọc tức giận vì bị lừa nhưng cô cũng thấu hiểu cho chồng. Đến cuối tập 27, cả hai vô tình cùng ra bờ suối giải sầu, chính thức làm lành.

008hdthtly1ibcux8m2qgj32bc3h0qva.jpg

Qua tập 28, khán giả sẽ gặp lại Tề Mân (Đặng Khải) - Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi). Nàng vừa chống đối vừa ngoan ngoãn làm thê tử của hắn. Đoàn phim tiết lộ đoạn nhỏ Thiển Thiển đút thuốc cho Tề Mân, dọa rằng lần sau sẽ là thuốc độc. Không nói đùa, theo tiểu thuyết, Thiển Thiển chính là người hạ độc hắn để hợp thức hóa việc Bảo Nhi lên ngôi.

Ở phía quân doanh của Vũ An hầu, Trường Ngọc gặp lại Đào thái phó, tiếp thu lời dạy của cô về chiến sự. Sau chiến công ở trận diệt Thạch Hổ, nàng trở thành Đô úy, thống lĩnh quân tiến đánh yểm trợ cho Hạ Kính Nguyên ở Lư Thành, Sùng Châu. Tạ Chinh tặng cho nàng một thanh đao mới phòng thân.

screenshot-2026-03-17-233844.png

Tập 26 - 27 đã lược bỏ cảnh Vũ An hầu giao chiến ác liệt với Thạch Việt nên khán giả hi vọng sẽ được bù đắp đoạn giao đấu của Tạ Chinh với tướng địch trong tập 29 - 30 của Trục Ngọc, mãn nhãn tương tự cảnh solo của Trường Ngọc - Thạch Hổ. Khán giả sẽ được xem giao diện mặc chiến bào ra trận của Ngọc. Theo trailer tập 30, cô kịp đến cứu nguy cho Lý Hoài An (Nhậm Hào), nhưng không kịp cứu Hạ Kính Nguyên.

Không rõ là lão tướng quân kịp nói hay đã chỉ dẫn gì cho Trường Ngọc tự tìm hiểu, nhưng ở tập này, nàng sẽ biết cha của mình không phải là Phàn Nhị mà là Ngụy Kỳ Lâm - tướng quân dưới trướng Ngụy Nghiêm (Nghiêm Khoan) và cũng là người mang danh phản bội, tội đồ gây nên thảm án Cẩn Châu 17 năm trước.

screenshot-2026-03-20-000811.png
screenshot-2026-03-20-000827.png

Trường Ngọc "sốc vô cùng", cô không dám nói với ai và cũng không tin cha mình là tội đồ. Trailer tập 31 tiết lộ Trường Ngọc muốn bênh vực cha trước quân Yên Châu - Tễ Châu nhưng bất lực. Cô hỏi khéo Tạ Chinh về biến cố năm xưa, càng thêm áy náy cha mình đang bị coi là người gây ra cái chết bi thảm của Tạ tướng quân (cha của Tạ Chinh) và Thái tử Thừa Đức. Từ đây, Trường Ngọc quyết định giữ khoảng cách với chàng. Cô biết rằng, nếu sự thật thân thế lộ ra, phu nhân Hầu gia lại là con gái của kẻ thù sẽ khiến Tạ Chinh khó ổn định lòng quân.

screenshot-2026-03-20-000553.png
screenshot-2026-03-20-000625.png
Trailer Trục Ngọc tập 30
Trailer Trục Ngọc tập 31

Trong nguyên tác Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn, Tạ Chinh đã sớm nghi ngờ thân thế của Trường Ngọc sau khi nhìn tên trên bài vị của mẹ nàng. Tuy nhiên, chàng lờ đi tất cả, một lòng muốn ở bên người mình yêu. Trường Ngọc né tránh Tạ Chinh, ráo riết tìm bằng chứng chứng minh cha không phải kẻ phản bội. Phải sau khi Chinh - Ngọc xác minh được Ngụy Kỳ Lâm không phản bội Thái tử và Tạ tướng quân, cả hai mới tái hợp. Cũng từ lúc này, những nút thắt lớn liên quan trực tiếp đến thảm kịch năm xưa mới được lật mở.

Trục Ngọc đã lên sóng 27/40 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên Netflix, iQIYI, WeTV.

fb-cover.jpg
Sam
#Trục Ngọc #Trục Ngọc tóm tắt #Trục Ngọc tập 27 #Trục Ngọc tập 26 #Trục Ngọc tập 25 #Trục Ngọc tập 28 #Trục Ngọc tập 29 #Tạ Chinh #Phàn Trường Ngọc #Trương Lăng Hách #Điền Hi Vi #Trục Ngọc tiểu thuyết #Lý Khanh #Dụ Chung Lê #Đặng Khải #Khổng Tuyết Nhi

