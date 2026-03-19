Concert BTS tại Gwanghwamun: Thực hư sự góp mặt "ngầu đét" của đội cận vệ hoàng gia

Thục Uyên
HHTO - Sự kiện comeback quy mô lớn của BTS tại quảng trường Gwanghwamun (Hàn Quốc) dự kiến thu hút 260.000 khách tham dự. Bên cạnh những giải pháp an ninh như ra mắt website hay tăng cường bảo vệ, người qua đường còn bất ngờ phát hiện một đội cận vệ hoàng gia với khí chất "ngút trời" ngay phía sau sân khấu đang được dựng của BTS.

BTS sắp trở lại với album ARIRANG và bài hát chủ đề SWIM vào 12h ngày 20/3 (giờ Việt Nam). Sau đó, nhóm sẽ tổ chức chương trình BTS Comeback Live: ARIRANG tại quảng trường Gwanghwamun nổi tiếng vào ngày 21/3.

Sân khấu trở lại của BTS bắt đầu được dựng trước quảng trường Gwanghwamun.

Sân khấu biểu diễn cùng màn hình LED cỡ đại đang bắt đầu được dựng lên ở bãi cỏ Yukjo Madang, thu hút đông đảo ARMY (fandom nhóm) và cả du khách. Với sức chứa dự kiến lên đến 260.000 người tham dự, công ty Bighit Music đã phối hợp với chính quyền thành phố Seoul để đưa ra các phương pháp ổn định trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân.

Bên cạnh một số giải pháp như ra mắt website dự báo tình hình giao thông và tăng cường lực lượng an ninh trong khu vực, một số người qua đường cũng bất ngờ trước sự xuất hiện "ngầu đét" của đội cận vệ hoàng gia trong trang phục truyền thống, đứng gác tại cung điện Gyeongbok (cung Cảnh Phúc) ngay phía sau sân khấu của BTS.

Đội cận vệ hoàng gia đứng gác phía sau sân khấu của BTS, tạo thành một cảnh tượng tráng lệ. - Nguồn: @seoul_4k

Trên thực tế, đội cận vệ hoàng gia này là một phần trong lịch trình hằng ngày của cung điện Gyeongbok. Vào thời Joseon (Hàn Quốc), đội cận vệ hoàng gia sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các cổng chính của cung điện. Đến nay, truyền thống thay ca gác tiếp tục được cung điện phục dựng, nhằm truyền tải nét văn hóa độc đáo của triều đại đến du khách quốc tế.

Hình ảnh ngày thường của đội cận vệ. - Nguồn ảnh: Instagram @﻿southoptic

Nghi thức đổi gác kiểu hoàng gia ở Cung điện Gyeongbok diễn ra đều đặn 2 lần mỗi ngày, vào 10h và 14h. Tuy hình ảnh đội cận vệ xuất hiện phía sau sân khấu của BTS chỉ là trùng hợp với thời điểm diễn ra nghi thức, nhưng sự vô tình này đã làm nên một điểm nhấn đắt giá, bởi khung cảnh đã trở thành điểm giao hòa đặc sắc giữa nền âm nhạc hiện đại và vẻ đẹp văn hóa truyền thống của Hàn Quốc.

Thục Uyên
#BTS #BTS comeback #BTS ARIRANG #BTS concert Gwanghwamun #BTS tour #BTS Comeback Live: Arirang #concert BTS

