Chê seat map và quyền lợi keo kiệt, fan EXO vẫn "quét sạch" vé concert tại TP.HCM

HHTO - Dù seat map (sơ đồ chỗ ngồi, giá vé) và các quyền lợi đi kèm nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng fan, nhưng vé concert "EXhOrizon" của EXO tại TP.HCM vẫn "bay màu" chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Ngay khi SM Entertainment xác nhận điểm dừng chân thứ 2 của tour diễn EXO PLANET #6 - EXhOrizon là TP.HCM (tổ chức ngày 25/4), cộng đồng fan EXO đã bùng nổ. Tuy nhiên, EXO-L muốn "phát hỏa" khi ban tổ chức công bố sơ đồ, giá vé và quyền lợi concert tại Việt Nam.

Nhiều fan cho rằng, khoảng trống ở khu vực trung tâm quá lớn khiến cho việc tạo ra một "biển bạc" lung linh như tại các sân vận động khác sẽ trở nên khó khăn. Thêm vào đó, việc đẩy khu vực VIP đứng (tức hạng EXO-L) lên chiếm gần nửa diện tích sân đồng nghĩa với việc tăng số lượng vé bán ra cũng khiến nhiều người lo ngại về tình trạng chen lấn dưới cái nắng nóng tháng 4 của TP.HCM.

Cũng có ý kiến cho rằng quyền lợi đi kèm là quá bất công so với mức giá. Dù có tới 5.500 suất xem soundcheck nhưng việc ban tổ chức chọn hình thức quay số ngẫu nhiên thay vì tặng kèm mặc định cho vé hạng cao nhất đã khiến không ít fan "dậy sóng".

Nhiều ý kiến cho rằng bỏ ra 5,5 triệu đồng mà vẫn phải dựa vào "nhân phẩm" để nhận quyền lợi ngẫu nhiên là một sự đánh đố quá mức từ phía nhà tổ chức. Sát ngày mở bán chính thức, ban tổ chức đã cập nhật lại quyền lợi cho hạng vé EXO-L là toàn bộ người mua đều được xem soundcheck.

Sơ đồ - giá vé và quyền lợi sau khi được ban tổ chức chỉnh sửa.

Dù fan liên tục "kêu trời" vì sơ đồ bất hợp lý, thế nhưng chưa đầy 24 giờ kể từ khi mở bán chính thức, toàn bộ vé đã sold out. Thậm chí, ngay cả những hạng vé bị chê là ngồi quá xa, giá quá chát, chỉ nhìn thấy màn hình Led cũng "bay màu".

Toàn bộ các hạng vé trên hệ thống Ticketbox đã nhanh chóng hiển thị trạng thái sold out.

Sức mua của EXO-L Việt vẫn không đùa dù nhóm đã bước qua năm hoạt động thứ 14. Việc TP.HCM là chặng dừng quốc tế đầu tiên ngay sau Seoul càng khiến fan nóng lòng. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến "D-Day", fan đã hoạch địch sẵn các dự án chào đón các chàng trai cùng quà miễn phí tặng khán giả đến concert.

Vàng
