Ra mắt loạt siêu phẩm hoạt hình, Disney liệu có thể "phục thù" ở Oscar 2027?

HHTO - Thua 4 năm liên tiếp tại hạng mục hoạt hình của Oscar, Disney đang có những "con tướng" nào có thể chiến thắng trong mùa giải mới?

Từng là "ông lớn" thống trị mảng hoạt hình và gom nhiều giải thưởng Oscar hơn bất cứ đối thủ nào, Disney lại đang gặp phải sự khủng hoảng nghiêm trọng với 4 năm liền thua cuộc tại lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh. Tại Oscar 2026 mới đây, dù có tận 2 ứng cử viên tham chiến là Elio và Zootopia 2, Disney vẫn bại trận trước sức hút của K-Pop Demon Hunters đến từ Sony.

Zootopia 2 vụt mất giải Oscar.

Tuy vậy, năm 2026 hứa hẹn sẽ là cơ hội "phục thù" của Disney với hàng loạt những "con tướng" khủng đã, đang và sẽ ra mắt khán giả.

Hoppers

Là dự án khoa học viễn tưởng hài hước mới nhất của Pixar, Hoppers (hay Cú Nhảy Kỳ Diệu) xoay quanh Mabel - một cô gái 19 tuổi yêu động vật đã sử dụng công nghệ "thú nhảy" để chuyển ý thức của mình vào cơ thể của một con hải ly robot. Từ đó, Mabel khám phá thế giới động vật, giao tiếp với chúng và ngăn chặn âm mưu phá hủy môi trường sống của động vật địa phương do một công ty xây dựng gây ra.

Ngay từ khi ra mắt, Hoppers đã gây bùng nổ kỳ vọng của giới chuyên môn với điểm "cà tươi" lên đến 97% - cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây đối với hoạt hình Pixar. Dự án mở màn ấn tượng với 46 triệu USD nội địa (cao nhất cho phim hoạt hình nguyên bản kể từ Coco năm 2017), và hiện được khán giả đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho hạng mục Phim hoạt hình tại Oscar 2027 sắp tới.

Toy Story 5

Tiếp tục thương hiệu huyền thoại làm nên tên tuổi của Pixar và Disney, Toy Story 5 đánh dấu màn trở lại của các đồ chơi như Woody, Buzz Lightyear, Jessie... và tập trung vào mối đe dọa mới từ công nghệ. Đồ chơi truyền thống giờ đây đối mặt với sự cạnh tranh từ thiết bị điện tử, cụ thể là một máy tính bảng mang tên Lilypad. Thiết bị nhanh chóng ảnh hưởng đến Bonnie, buộc Woody và Buzz phải tìm cách "cai nghiện" và mang Bonnie ra khỏi sự mê hoặc của công nghệ số trước khi quá muộn.

Dù chưa ra mắt, Toy Story 5 mang lợi thế khổng lồ khi các phần phim trước (3 và 4) đều thắng Oscar tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất, trong khi 2 phần đầu tiên được đề cử nhiều lần trước khi hạng mục dành cho hoạt hình được "khai sinh". Với đạo diễn Andrew Stanton và dàn ekip quen thuộc, phim được dự đoán tiếp tục "giữ chuỗi" thành công, là người bạn đồng hành mạnh mẽ cùng Hoppers trong cuộc chiến giải thưởng năm tới.

Hexed

Dù chưa có nhiều thông tin nhưng Hexed cũng là dự án tiềm năng, bổ trợ "công lực" cho Disney trong hành trình chinh phục Oscar 2027. Đây là dự án hoạt hình nguyên bản thứ 65 của hãng, xoay quanh một cậu thiếu niên lập dị và người mẹ nghiêm khắc. Thế nhưng, nét "dị biệt" kia của cậu thực chất là phép thuật ẩn giấu, từ đó đưa cả hai mẹ con vào một thế giới ma thuật nơi phép màu được tự do phát huy.

Sau sự bùng nổ của Zootopia 2, Hexed được kỳ vọng cao sẽ tiếp tục giúp mảng hoạt hình của Disney trỗi dậy mạnh mẽ. Những dự án mang nội dung phép thuật kỳ ảo thông thường dễ giúp hãng giành ưu thế như Encanto, Frozen... đã làm được trước đó. Chính vì vậy, không khó để xem Hexed là một ứng cử viên gây nhiều bất ngờ trong mùa giải thưởng.