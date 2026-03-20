Vừa lên sóng, phim mới của Châu Dã đã mất điểm vì loạt tình tiết quá vô lý

Xin Chào 1983 từng được kỳ vọng là một câu chuyện chữa lành, truyền cảm hứng về hành trình vượt khó của những người trẻ sống ở nhiều thập niên trước. Nhân vật chính là Hạ Hiểu Lan (Châu Dã đóng), cô gái thành đạt của năm 2026 bỗng bị xuyên không về năm 1983, trở thành cô gái 18 tuổi sống ở một vùng nông thôn nghèo khó.

Đang sống sung sướng, Hiểu Lan bỗng thành cô gái nghèo những năm 1983.

Sau những ngày hoang mang không muốn chấp nhận thực tại, Hiểu Lan đành chấp nhận số phận, tìm cách kiếm sống. Cô nhặt trứng vịt mang bán, rồi chuyển sang buôn bán quần áo, bất động sản, ngoài ra còn tập trung học hành để thi đỗ đại học. Hành trình thành đạt của Hạ Hiểu Lan trải qua vô số khó khăn, cần rất nhiều nỗ lực của chính cô và cả nhiều tình cảm, giúp đỡ của những người xung quanh.

Cô phải bươn chải mưu sinh kiếm sống.

Kịch bản của Xin Chào 1983 nghe qua thì hấp dẫn, nhưng chỉ vừa chiếu vài tập đầu đã bị khán giả quay lưng. Lý do vì Hạ Hiểu Lan làm gì cũng thấy dễ dàng đơn giản. Một cô gái hiện đại bị đẩy về năm 1983 chắc chắn có rất nhiều hoang mang, mắc nhiều sai lầm, làm gì cũng gian nan trắc trở nhưng Hạ Hiểu Lan chỉ cần vài ngày xoay sở là đã thành công. Chưa kể chuyện tình cảm của cô và Chu Thành được miêu tả quá lãng mạn, cứ như đây là phim ngôn tình chứ không phải phim chính kịch về tấm gương vượt khó.

Khán giả cho rằng Hiểu Lan thành công quá dễ dàng.

Chưa kể đến những tình tiết vô lý, như mẹ của Hiểu Lan đi nhặt trứng vịt trời mang bán. Thực tế, vịt trời giấu trứng rất kỹ trong bụi rậm, phải tìm lâu mới được một quả nhưng trên phim, mẹ của Hiểu Lan trong một lúc đã gom được hai thúng đầy, còn nhanh hơn nhặt trứng vịt nhà nuôi. Quả nào quả nấy sạch sẽ trắng bóc như trứng mua trong siêu thị, khiến khán giả phải tự hỏi ở vùng quê nghèo, nếu trứng vịt trời dễ dàng nhặt như vậy thì tại sao người dân không đi nhặt mà phải mất tiền đi mua?