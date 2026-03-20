Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Thêm bằng chứng nghi Đặng Hồng Hải casting Produce 101 bản Việt, Hanbin là trainer?

Sam

HHTO - Đặng Hồng Hải đăng Story Instagram mặc đồ giống hệt ảnh được fan bắt gặp tại TP.HCM. Tin đồn anh sẽ tham gia Produce 101 bản Việt là thật?

Mới đây, người hâm mộ bắt gặp Đặng Hồng Hải trên đường Pasteur (TP.HCM), gần địa điểm được cho là tổ chức casting thực tập sinh tham gia Produce 101 bản Việt. Tối 19/3, Hồng Hải đăng Story Instagram mặc đồ giống hệt bức ảnh fan lan truyền, càng củng cố cho tin đồn anh sẽ góp mặt tại chương trình.

Nguồn: Threads @glowupanywhere
Ảnh Story của Hồng Hải.

Nếu tin đồn là thật, đây sẽ là lần thứ 4 Đặng Hồng Hải tìm cơ hội ra mắt ở chương trình sống còn. Trước đó, anh đã xây dựng được fandom vững thông qua Boys Planet 999 (2023), Boys II Planet (2025) Planet C: Home Race (spin-off của Boys II Planet). Nhóm fan cứng đã trải qua nhiều đợt bình chọn có "lực chiến" tốt giúp Đặng Hồng Hải nghiễm nhiên trở thành "con tướng" mạnh nhất nếu tin anh tham gia Produce 101 Vietnam được công bố chính thức.

Đặng Hồng Hải sinh năm 2003, có visual sáng sân khấu, giọng hát và trình diễn tốt. Tuy nhiên, thời lượng lên hình ít ỏi, tính cách "khá lành" khiến anh dần lu mờ so với các thí sinh khác và trượt suất ra mắt, dù từng lọt top thực tập sinh có kỹ năng toàn diện ở đợt đánh giá đầu. Trước khi sang Hàn Quốc làm thực tập sinh thần tượng, anh là cựu học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và được chú ý khi tham gia Giọng hát Việt nhí 2016.

Ngoài Hồng Hải, có tin đồn Ivan - cựu thực tập sinh từ Starlight Boys nghi vấn cũng được mời casting thi Produce 101 bản Việt. CONGB - người từng tham gia Boys Planet 999 cùng Hồng Hải được đồn sẽ là một trong những huấn luyện viên (trainer) nhảy. Hanbin - Ngô Ngọc Hưng (TEMPEST) cũng có tên trong danh sách trainer tin đồn.

Đặng Hồng Hải (trái) và Hanbin (phải) được bắt gặp đi xem concert của ZEROBASEONE﻿ vào ngày 14/3. - Nguồn: Threads: @annienoona11

Thời gian gần đây, các thành viên TEMPEST bắt đầu được công ty cho phép sử dụng tài khoản SNS riêng. Đây là một trong những tín hiệu thôi thúc suy đoán Yuehua bắt đầu cho "gà nhà" đẩy mạnh hoạt động solo, "góp lửa" cho tin đồn Hanbin sẽ về Việt Nam để làm trainer cho Produce 101 Vietnam. Tháng 5 này, anh cùng TEMPEST "chốt lịch" biểu diễn tại ROADSHOW DRX ở Hà Nội. Fan đang "manifest" nam idol sẽ tiết lộ đôi chút về tin đồn trên.

Hanbin từng là thành viên nhóm nhảy nổi tiếng ở Việt Nam C.A.C, là thực tập sinh "ngoại lệ" của BELIFT (HYBE) thời tham gia I-LAND, đã có kinh nghiệm biểu diễn 4 năm cùng TEMPEST. Fan tin rằng không có điểm lấn cấn nếu anh được mời làm trainer cho Produce 101 bản Việt. Tuy nhiên, có thể xảy ra tình huống "hẫng một nhịp" nếu anh hoặc CONGB gặp Đặng Hồng Hải với tư cách trainer - trainee khi nhìn lại hành trình lận đận của Hải.

Sam
Xem thêm

Cùng chuyên mục