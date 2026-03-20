BTS vượt đại dương trở về với ARMY và "thuyết âm mưu" ẩn giấu trong MV SWIM

Thục Uyên
HHTO - Trở lại đường đua âm nhạc sau 4 năm, BTS và MV "SWIM" "phá đảo" kỷ lục chờ xem trực tiếp với con số 1,6 triệu người. BTS băng qua muôn trùng gian truân để mở ra không gian xán lạn của hành trình trước mắt, gợi ARMY (fandom nhóm) nhớ đến album "WINGS" với đa tầng ý nghĩa.

ARIRANG album đánh dấu sự trở lại của BTS sau gần 4 năm tạm dừng hoạt động nhóm. Jimin mô tả ca khúc chủ đề SWIM đại diện cho "thì hiện tại" - những gì BTS đang có và hy vọng về tương lai.

SWIM là một ca khúc pop alternative sôi động, ẩn chứa những thông điệp mà 7 thành viên muốn gửi gắm thông qua cấu trúc âm thanh tràn đầy năng lượng. Ca khúc được dẫn dắt xuyên suốt bằng tiếng guitar điện hòa quyện trong nhịp trống cổ điển cùng âm bass trầm thấp, tạo nên đa tầng thanh âm dày đặc, vang dội. SWIM mở ra một không gian âm nhạc hùng vĩ, như một chuyến du hành giữa đại dương bao la, nơi từng lớp âm thanh vang vọng, lan tỏa cảm giác phiêu lãng, phóng khoáng của sự tự do.

Trực tiếp tham gia viết lời cho SWIM, RM đã nói lên những tâm tư của cả nhóm bằng chất tự sự: "Cố gắng trốn chạy đến mấy, tôi vẫn thức giấc trong thế giới điên loạn này. Hãy kể tên một nơi nào đó trên bản đồ thế giới này mà tôi có thể thở được xem nào".

Là những người thường xuyên "đứng mũi chịu sào" dư luận, BTS cũng giấu cho mình nhiều trăn trở phía sau ánh hào quang. Đến sau cùng, họ vẫn vững bước trên con đường nghệ thuật với một tâm thế cứng rắn: "Tôi chỉ muốn lặn vào làn nước ấy, rẽ những ngọn sóng bằng chính đôi vây của mình".

Cụm từ: "Swim, swim (Bơi đi, hãy bơi đi)" liên tục được lặp lại xuyên suốt ca khúc như một lời động viên đến mức khắc ghi trong lòng. Cũng giống như cách mà BTS băng qua những thử thách khó nhằn để trở về với ARMY sau 4 năm, họ cũng khích lệ người nghe hãy dũng cảm đối mặt với gian truân, bước tiếp với một tâm thế mạnh mẽ.

Thông điệp phía sau SWIM được ARMY khám phá ra.

Khi lật ngược tiêu đề của MV SWIM sẽ được cụm từ "WINGS" - tên album thứ hai của BTS. Nếu WINGS là một bản tuyên ngôn về tuổi trẻ, về hành trình đối diện với cám dỗ, vấp ngã và cái giá của trưởng thành, thì SWIM chính là quả ngọt được kết tinh từ chính những cay đắng ấy, chính thức mở ra tiền đồ tươi sáng về sau.

SWIM không chỉ dành riêng cho 7 thành viên, mà cả những ai đang mải miết "bơi", vùng vẫy và ngụp lặn mỗi ngày. Các thành viên hy vọng họ hãy cứ hít thở từng nhịp như đang đắm mình trong làn nước, quạt tay đều đặn và tiếp tục tiến về phía trước.

Được "cầm trịch" bởi đạo diễn Tanu Muino, MV SWIM mở ra không gian khoáng đạt, rộng lớn với màu sắc cổ điển đặc trưng của thế kỷ 19.

MV SWIM của BTS được quay tại Bảo tàng Hải quân ở Lisbon (Bồ Đào Nha) với sự góp mặt của nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ Lili Reinhart. Cô không chỉ là hiện thân của ARMY - những người luôn dõi theo và đồng hành cùng nhóm, mà còn như một sự phản chiếu chính BTS trong những khoảnh khắc chông chênh và dễ tổn thương nhất. Điều này được thể hiện thông qua cách cô từ một vị khách tham quan rồi đắm chìm như thể đang sống trong chiếc thuyền đang được trưng bày trước mắt, cùng nó trải qua sóng gió, vượt đại dương.

ARIRANG full album thứ 5 trong sự nghiệp của BTS. Ý nghĩa tên album bắt nguồn từ một lời tri ân dành cho 7 sinh viên Hàn Quốc đã lên tàu đến Mỹ du học vào năm 1896, cũng là những người đầu tiên thu âm bài dân ca Arirang của Hàn Quốc. Như vậy, bối cảnh con tàu trong MV SWIM được lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử này và gần như chắc chắn yếu tố văn hóa Hàn Quốc, Á Đông sẽ được lồng vào buổi biểu diễn ngày mai (21/3) của BTS tại Quảng trường Gwanghwamun.

Thục Uyên
