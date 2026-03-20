Một Lít Nước Mắt có phần mới, netizen cảm thán “Lại khóc sưng mắt nữa cho coi”

HHTO - Bộ phim từng làm cả châu Á rơi lệ “Một Lít Nước Mắt” bất ngờ có phần mới sau 22 năm.

Năm 2005, bộ phim truyền hình Một Lít Nước Mắt lần đầu ra mắt khán giả và khiến những ai xem xong đều phải rơi lệ. Được biết, phim được dựng dựa trên cuốn nhật ký có thật của Aya - cô gái mắc căn bệnh nan y có tên thoái hóa tiểu não, xuất bản lần đầu năm 1986. Căn bệnh khiến Aya dần mất đi khả năng kiểm soát các chức năng của cơ thể; như đi lại dần khó khăn, rồi không thể đi được nữa…

Cuốn sách "Một Lít Nước Mắt" đã xuất bản ở Việt Nam.

Nữ diễn viên Sawajiri Erika đóng vai Aya trong bản phim phát sóng năm 2005.

Điều khiến khán giả ấn tượng mạnh với Một Lít Nước Mắt không chỉ vì bi kịch mà Aya gặp phải, mà là vì nghị lực phi thường và khao khát sống mãnh liệt của cô khi đối mặt với thử thách khắc nghiệt. Ngoài ra, tình cảm gia đình vững chãi, tình người ấm áp, tình yêu đầu đời rung động… được kể trong Một Lít Nước Mắt cũng khiến khán giả bồi hồi, xúc động.

Sau 22 năm kể từ ngày phim truyền hình phát sóng, Một Lít Nước Mắt sẽ trở lại màn ảnh rộng với phần mới. Qua một đoạn teaser đã công bố, có thể thấy nhân vật chính lần này là Haruto (Nishikido Ryo) - cậu nam sinh từng có tình cảm với Aya, cũng như đã đồng hành cùng Aya trong giai đoạn cô mắc bệnh. Giờ đây, Haruto không còn là một thiếu niên, anh đã là một người đàn ông trưởng thành.

Đoạn teaser của Một Lít Nước Mắt bản điện ảnh sắp chiếu cho thấy Haruto hiện tại nói rằng: “Nếu biết mọi người vẫn đọc nó sau 15 năm, không biết cậu ấy có hạnh phúc không?”. Dĩ nhiên, ai cũng rõ “cậu ấy” ở đây Haruto muốn nhắc đến là Aya.

Trong bản phim truyền hình năm 2005, khán giả đã được biết cái kết của Aya là cuối cùng cô vẫn không qua khỏi. Ngoài ra, Một Lít Nước Mắt còn có một tập đặc biệt phát sóng năm 2007, kể câu chuyện vào thời điểm nửa năm sau khi Aya qua đời. Trong tập đặc biệt, khán giả được biết rằng Haruto đã trở thành bác sĩ, và em gái của Aya trở thành một y tá. Và ở teaser của bản phim mới nhất, có cảnh Haruto mặc blouse trắng, cho thấy anh vẫn đang làm bác sĩ.

Khi nói về việc trở lại màn ảnh với vai Haruto của Một Lít Nước Mắt, nam ca sĩ/diễn viên Nishikido Ryo bày tỏ niềm vui. Anh nói rằng: “Bộ phim này là một trong những tác phẩm nền tảng của tôi. Sau ngần ấy năm, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi có cơ hội được đảm nhận lại vai diễn này một lần nữa”.

Nishikido Ryo còn nói thêm rằng: “Chúng tôi hy vọng phần phim này, với dòng thời gian và cách tiếp cận khác biệt so với tác phẩm gốc và phim truyền hình, sẽ là nguồn động lực cho nhiều người sống trong thế giới ngày nay”.

Một Lít Nước Mắt bản điện ảnh mới sẽ được công chiếu vào năm 2027.

Một số bình luận của netizen:

“Thành thật mà nói, đoạn teaser chỉ dài 30 giây thôi mà tôi đã khóc rồi.”

“Tôi thuộc thế hệ lớn lên với bản phim năm 2005 nè, tập nào cũng làm tôi khóc, nhưng đồng thời cũng khiến tôi thấy thêm yêu cuộc sống.”

“Có lẽ 15 năm sau nữa, Một Lít Nước Mắt vẫn sẽ khiến người ta rơi lệ.”

“Biết là sẽ khóc sưng mắt tiếp nhưng tôi vẫn sẽ xem.”

“Đến tận bây giờ vẫn còn người đọc cuốn nhật ký của Aya, xem Một Lít Nước Mắt, và khóc.”

“Tôi nghĩ chắc Aya sẽ cảm thấy ấm lòng lắm khi biết những cảm xúc của cô đã chạm đến trái tim của nhiều người trong suốt một thời gian dài như vậy.”