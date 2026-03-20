Mưa không ngăn nổi fan Việt đến check-in LED mừng sinh nhật Martin CORTIS

HHTO - Nhân dịp sinh nhật tuổi 18 của Martin (CORTIS), cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam đã "chơi lớn" với loạt dự án hoành tráng, phủ sóng hình ảnh thần tượng trên các màn hình LED từ Bắc vào Nam. Không chỉ gây chú ý bởi độ đầu tư, các địa điểm đặt LED còn nhanh chóng trở thành điểm check-in đông đúc, cho thấy sức hút đáng nể của tân binh nhà HYPE.

Sinh nhật tuổi 18 là lần đầu tiên Martin (CORTIS) đón tuổi mới cùng fan. V-COER hòa nhịp với fan Hàn và quốc tế, khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi đồng loạt triển khai loạt dự án hoành tráng. Các fanpage/ blog đầu tư bài bản, với điểm nhấn là màn phủ sóng hình ảnh Martin trên hàng loạt màn hình LED tại các vị trí đắc địa như trung tâm thương mại, phố đi bộ hay các nút giao thông đông đúc ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng...

Ngày 20/3, đúng sinh nhật Martin, chủ đề "Fan chiếu LED mừng sinh nhật Martin" dẫn đầu bảng thịnh hành (trending) trên Threads tại Việt Nam.

Bức tường graffiti﻿ trong khuôn khổ dự án mừng sinh nhật tại Hà Nội do nhóm fan Việt thực hiện nhận được sự quan tâm của cả fandom quốc tế.

Cộng đồng COER Việt chung tay đưa hình ảnh mừng sinh nhật Martin lên màn LED ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á bên bờ sông Sài Gòn - TP.HCM. Clip: 608c0r.su

Tại các địa điểm đặt màn hình LED, không ít người hâm mộ đã có mặt từ sớm để check-in cùng "Cu Tin" (biệt danh fan Việt đặt cho Martin). Tối 20/3, dù trời Hà Nội có mưa bay, fan Việt vẫn tập trung đông, mang theo standee tỷ lệ 1:1 đến check-in cùng LED ngoài trời có chạy banner chúc mừng sinh nhật nam idol. Nhiều fan còn chuẩn bị sẵn lightstick hay những món quà nhỏ mang theo để chia vui cùng COER khác, biến các điểm chiếu LED thành không gian giao lưu mini của cộng đồng fan.

Cận ảnh LED đẹp đỉnh của Martin CORTIS ở Vincom Bà Triệu. Clip: @zkdiep

Fan tập trung đông đúc, mang theo cả standee tỉ lệ 1:1 đến check-in cùng màn LED mừng sinh nhật Martin tại trung tâm thương mại ở Hà Nội.

Vincom Center Bà Triệu là một trong những địa điểm được người hâm mộ check-in nhiều nhất trong loạt project lần này.

Đáng chú ý, không chỉ lan tỏa những hình ảnh chỉn chu của thần tượng, fan còn thể hiện sự sáng tạo và "mặn mòi" khi tự tay edit loạt lời chúc, hình ảnh đậm màu sắc Việt như "snvv nghen" hay “Ông Tiến (Mạnh Tiến - tên gọi thân thương fan Việt đặt cho Martin) ơi! Tôi mến ông lắm á"...

Thiết kế LED "cợt nhả" của fan Việt còn được chia sẻ trên X, nhận được tương tác cao và bình luận hưởng ứng của người hâm mộ các quốc gia khác vì độ "lầy lội" và chịu chi. Có thể thấy, chỉ sau chưa đầy 1 năm ra mắt, CORTIS nói chung và trưởng nhóm Martin nói riêng đã nhanh chóng xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể được thể hiện qua các dự án lớn do fan khởi xướng.