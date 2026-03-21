Martin xúc động, fan quốc tế CORTIS "sốc không hồi kết" vì độ chịu chi của fan Việt

HHTO - Martin (CORTIS) đã biết về các dự án đặc biệt fan dành tặng mình nhân dịp sinh nhật. Từ câu chuyện Martin được fan Việt tặng sao, chuyện một "phú bà" Việt chi mạnh mua sao làm quà sinh nhật sớm cho James cũng hot trở lại với cộng đồng fan quốc tế.

Năm đầu ra mắt cũng là lần đầu tiên các chàng trai của CORTIS được đón sinh nhật cùng người hâm mộ. Martin đã đón sinh nhật 18 tuổi vào ngày 20/3 hoành tráng. Tại Việt Nam, LED chúc mừng sinh nhật nam idol "bao vây" khắp các thành phố từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đến TP.HCM. Hoạt động được triển khai không chỉ bởi fanpage/ blog lớn mà còn đến từ nhóm fan nhỏ/ cá nhân. Thậm chí, fan Việt còn chi mạnh để thuê biển quảng cáo ngoài trời tại Hàn Quốc, Trung Quốc.

LED quảng cáo chúc mừng sinh nhật của Martin tại Hongdae (Hàn Quốc).

Nguồn: @peaceful_957

Một góc phố có đến 3 "con LED" cùng chiếu video chúc mừng sinh nhật Martin (thực tế là 4 chiếc). "Cu Tin" "bao vây" fan trong ngày 20/3, cho thấy độ nhận diện và lượng fan cứng chịu chi "không đùa" với một tân binh chưa đầy 1 năm hoạt động.

Trên X, những bài viết chia sẻ về các dự án fan Việt dành tặng Martin nhân dịp sinh nhật viral "rần rần" khiến cộng đồng người hâm mộ quốc tế "sốc ngang" về độ nổi tiếng của nam idol tại Việt Nam và cả độ giàu có của các "phú bà".

Fan quốc tế sốc vì không chỉ chạy quảng cáo, fan Việt còn mua sao và thực hiện các hoạt động thiện nguyện dưới danh nghĩa Martin/ fan Martin để chúc mừng sinh nhật anh.

Chuyện "phú bà" Việt chi mạnh để đặt tên Martin Edwards lên một vì tinh tú trên dải ngân hà cũng kéo một mẩu chuyện nhỏ về một "phú bà" Việt Nam khác cũng chi mạnh để mua sao tặng James. Thông tin này có từ hồi giữa tháng 3, ngôi sao này được fan coi như quà sinh nhật sớm gửi đến anh cả của CORTIS. Một số netizen đùa rằng, có thể là đến cuối năm 2026, mỗi thành viên "Cỏ Tí" sẽ có ít nhất 1 ngôi sao/ chòm sao đặt tên mình.

James đã có cho mình một ngôi sao vào 7 tháng trước sinh nhật 21 tuổi.

Sau livestream mừng sinh nhật quậy tưng bừng với anh em CORTIS và fan, Martin đã đi bình luận "dạo" trên Weverse. Nửa đêm 20/3, "Cu Tin" bình luận chia sẻ cảm động về những món quà fan tặng mình bao gồm những quảng cáo phủ sóng và cả ngôi sao. Anh không nhắc cụ thể, nhưng người hâm mộ đều chắc chắn "ngôi sao" mà Martin nhắc đến là dự án của fan Việt đã viral suốt những ngày qua.

"Mình thực sự kinh ngạc khi thấy tên mình được hiển thị trên rất nhiều bảng quảng cáo khắc các tòa nhà, và thậm chí còn có 1 ngôi sao được mua và đặt theo tên mình nữa. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn và không xứng đáng nhận được nhiều tình cảm như vậy. Mình yêu COER của chúng mình nhiều lắm", Martin viết.