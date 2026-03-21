Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Martin xúc động, fan quốc tế CORTIS "sốc không hồi kết" vì độ chịu chi của fan Việt

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Martin (CORTIS) đã biết về các dự án đặc biệt fan dành tặng mình nhân dịp sinh nhật. Từ câu chuyện Martin được fan Việt tặng sao, chuyện một "phú bà" Việt chi mạnh mua sao làm quà sinh nhật sớm cho James cũng hot trở lại với cộng đồng fan quốc tế.

Năm đầu ra mắt cũng là lần đầu tiên các chàng trai của CORTIS được đón sinh nhật cùng người hâm mộ. Martin đã đón sinh nhật 18 tuổi vào ngày 20/3 hoành tráng. Tại Việt Nam, LED chúc mừng sinh nhật nam idol "bao vây" khắp các thành phố từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng đến TP.HCM. Hoạt động được triển khai không chỉ bởi fanpage/ blog lớn mà còn đến từ nhóm fan nhỏ/ cá nhân. Thậm chí, fan Việt còn chi mạnh để thuê biển quảng cáo ngoài trời tại Hàn Quốc, Trung Quốc.

LED quảng cáo chúc mừng sinh nhật của Martin tại Hongdae (Hàn Quốc).
Nguồn: @peaceful_957

Một góc phố có đến 3 "con LED" cùng chiếu video chúc mừng sinh nhật Martin (thực tế là 4 chiếc). "Cu Tin" "bao vây" fan trong ngày 20/3, cho thấy độ nhận diện và lượng fan cứng chịu chi "không đùa" với một tân binh chưa đầy 1 năm hoạt động.

Trên X, những bài viết chia sẻ về các dự án fan Việt dành tặng Martin nhân dịp sinh nhật viral "rần rần" khiến cộng đồng người hâm mộ quốc tế "sốc ngang" về độ nổi tiếng của nam idol tại Việt Nam và cả độ giàu có của các "phú bà".

Fan quốc tế sốc vì không chỉ chạy quảng cáo, fan Việt còn mua sao và thực hiện các hoạt động thiện nguyện dưới danh nghĩa Martin/ fan Martin để chúc mừng sinh nhật anh.

Chuyện "phú bà" Việt chi mạnh để đặt tên Martin Edwards lên một vì tinh tú trên dải ngân hà cũng kéo một mẩu chuyện nhỏ về một "phú bà" Việt Nam khác cũng chi mạnh để mua sao tặng James. Thông tin này có từ hồi giữa tháng 3, ngôi sao này được fan coi như quà sinh nhật sớm gửi đến anh cả của CORTIS. Một số netizen đùa rằng, có thể là đến cuối năm 2026, mỗi thành viên "Cỏ Tí" sẽ có ít nhất 1 ngôi sao/ chòm sao đặt tên mình.

James đã có cho mình một ngôi sao vào 7 tháng trước sinh nhật 21 tuổi.
Sau livestream mừng sinh nhật quậy tưng bừng với anh em CORTIS và fan, Martin đã đi bình luận "dạo" trên Weverse. Nửa đêm 20/3, "Cu Tin" bình luận chia sẻ cảm động về những món quà fan tặng mình bao gồm những quảng cáo phủ sóng và cả ngôi sao. Anh không nhắc cụ thể, nhưng người hâm mộ đều chắc chắn "ngôi sao" mà Martin nhắc đến là dự án của fan Việt đã viral suốt những ngày qua.

"Mình thực sự kinh ngạc khi thấy tên mình được hiển thị trên rất nhiều bảng quảng cáo khắc các tòa nhà, và thậm chí còn có 1 ngôi sao được mua và đặt theo tên mình nữa. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn và không xứng đáng nhận được nhiều tình cảm như vậy. Mình yêu COER của chúng mình nhiều lắm", Martin viết.

#Martin #Martin CORTIS #sinh nhật Martin #fan Việt viral #dự án sinh nhật Martin #Martin cảm ơn fan Việt #ngôi sao Martin CORTIS #fan Việt chi tiền mua sao tặng Martin

