Taylor Swift tham dự lễ trao giải, fan nghi vấn công bố dự án mới hoặc mời cưới

HHTO - Taylor Swift chính thức tái xuất thảm đỏ tại iHeartRadio Music Awards 2026 sau thời gian dài im hơi lặng tiếng. Liệu 9 đề cử danh giá có phải là lý do duy nhất, hay nữ ca sĩ đang chuẩn bị một "cú nổ" mới?

Theo thông cáo từ iHeartMedia và nhà đài FOX vào ngày 19/3, Taylor Swift đã chính thức xác nhận sẽ có mặt tại lễ trao giải iHeartRadio Music Awards 2026. Với tổng cộng 9 hạng mục đề cử, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ dẫn đầu đường đua năm nay. Đáng chú ý, nữ ca sĩ góp mặt trong hầu hết các hạng mục quan trọng, bao gồm: Nghệ sĩ của năm, Nghệ sĩ nhạc Pop của năm và Bài hát của năm.

Lễ trao giải này đánh dấu lần đầu tiên Taylor Swift xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc lớn kể từ sau Grammys 2025. Đây cũng là lần lộ diện đầu tiên của nữ ca sĩ tại một lễ trao giải trong kỷ nguyên album The Life of a Showgirl. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ là "phát súng" mở màn, mang về những chiếc cúp đầu tiên cho album này.

Trước những thông tin trên, Swifties - cộng đồng người hâm mộ của Taylor Swift đã đưa ra nhiều giả thuyết xoay quanh màn "xuất cung" này. Nhiều ý kiến cho rằng việc nữ ca sĩ trực tiếp tham dự một lễ trao giải hiếm khi chỉ đơn thuần là để nhận cúp. Với các sản phẩm gần đây, đặc biệt là dự án The Life of a Showgirl đang nhận được sự hưởng ứng tích cực, nhiều người tin rằng nữ ca sĩ sẽ tận dụng sân khấu này để công bố đĩa đơn thứ 3 của album sau The Fate of Ophelia và Opalite.

Những giả thuyết khác cho rằng nữ ca sĩ có thể sẽ tiết lộ thêm về dự án điện ảnh từng được truyền thông bàn tán trước đó, trong đó Taylor Swift đảm nhận vai trò đạo diễn. Đây là bộ phim điện ảnh dài đầu tay do nữ ca sĩ tự viết kịch bản, được phát triển cùng hãng Searchlight Pictures từ năm 2022, nhưng đến nay vẫn giữ kín nội dung và lịch trình phát hành. Ngoài ra, cũng có không ít dân mạng đùa vui rằng rất có thể nữ tỷ phú sẽ tranh thủ đợt này thông báo về đám cưới, được đồn đoán sẽ diễn ra tháng 6 tới, với bạn trai - ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce.