Top 10 anime được chấm điểm tuyệt đối: Ghibli Studio "góp vui" bao nhiêu phim?

HHTO - Những anime sau đây đều được đánh giá 10/10 qua những câu chuyện sâu sắc và hình ảnh đỉnh cao.

Giữa muôn vàn dự án dài tập lẫn chiếu rạp ra mắt mỗi năm, có những anime được phần đông khán giả yêu thích, thậm chí khó có thể tìm được điểm trừ. Vừa qua, trang đánh giá Game Rant nổi tiếng đã thống kê 10 bộ anime xứng đáng nhận điểm 10/10, là đỉnh cao của nghệ thuật kể chuyện, hiệu ứng hình ảnh cùng dàn nhân vật lý thú.

Cosmic Princess Kaguya

Là phiên bản hiện đại hóa câu chuyện dân gian Nhật Bản kinh điển, Cosmic Princess Kaguya xoay quanh nữ sinh trung học Iroha với cuộc sống cân bằng giữa học hành, làm thêm và thế giới ảo. Mọi thứ đảo lộn khi cô gặp Kaguya - một công chúa tự xưng từ mặt trăng gợi nhớ phiên bản cổ tích nổi tiếng.

Phim nhanh chóng sở hữu lượng người hâm mộ khủng nhờ màu sắc hài hước nhẹ nhàng, xen lẫn yếu tố khám phá lại bản thân, tình bạn và sự chấp nhận. Chưa kể, dự án còn không thiếu các pha hành động hấp dẫn, hoạt hình đỉnh cao cùng nhạc nền lấy cảm hứng từ Vocaloid.

My Neighbour Totoro

Ghibli vẫn là biểu tượng dòng phim kỳ ảo, "chữa lành" ấm áp, với hình ảnh Totoro tại vùng nông thôn thậm chí còn trở thành logo của hãng. Không cần cốt truyện phức tạp hay xây dựng thế giới rộng lớn, phim chỉ kể một câu chuyện đơn giản nhưng chạm đến trái tim người xem bằng những cảm xúc vui tươi, dễ chịu. Không khí tĩnh lặng, bình yên mang lại cảm giác hoài niệm cho cả khán giả cũ lẫn mới, tiếp tục lan tỏa niềm vui và sự an ủi sau hàng thập kỷ.

Wolf Children

khắc họa chân thực và xúc động về tình mẫu tử, Wolf Children kể về nàng Hana yêu một người sói, sinh ra hai đứa con lai rồi trở thành mẹ đơn thân. Cô phải giấu bí mật khi nuôi dạy chúng, rồi có được hạnh phúc mới khi gặp người đàn ông nghiêm khắc nhưng tốt bụng Nirasaki. Dự án nhẹ nhàng này khắc họa sâu sắc tình mẹ con, lòng nhân ái và lựa chọn con đường riêng cho mình, đồng thời hớp hồn khán giả bởi yếu tố siêu nhiên nhưng vẫn rất đời thực.

The Girl Who Leapt Through Time

Dự án hư ảo này đưa người xem theo chân Makoto - cô gái vô tư đi phiêu lưu nhờ vào khả năng du hành thời gian của mình. Cô dùng nó để né tránh tương lai, kéo dài hiện tại nhưng cuối cùng phải đối mặt những hệ quả đã đặt định trước. Tác phẩm khoa học viễn tưởng này nhấn mạnh việc chấp nhận tương lai dù cho có thăng trầm ra sao theo hướng đi độc đáo, đáng nhớ, cùng một nhân vật chính rạng rỡ tích cực giữa chốn học đường đầy hoài niệm.

In This Corner of the World

Dự án anime mô tả những lát cắt đời thường của Suzu Urano, một cô gái mơ mộng thích vẽ sống ở vùng ngoại ô Nhật Bản yên bình. Cuộc sống chậm rãi, hạnh phúc của Suzu bị đảo lộn khi cô kết hôn với một người xa lạ, buộc phải chuyển nhà và cố hòa nhập tại nơi ở mới trước khi chiến tranh ập đến. Phim không cố phô trương kỹ xảo hay câu chuyện phức tạp, trái lại dùng sự chân thực để thể hiện cảm xúc con người, niềm vui lẫn mất mát qua hành trình trưởng thành của Suzu.

Grave of the Fireflies

Không ai yêu anime mà không từng nghe qua Mộ Đom Đóm - dự án Ghibli có thể vắt kiệt nước mắt khán giả từ lần xem đầu tiên. Là một trong những bộ anime về chiến tranh đau lòng nhất từ trước đến nay, phim khắc họa sự tàn khốc và bi kịch qua hai anh em mồ côi mất hết tất cả, đối mặt với tuyệt vọng và cô đơn. Phim không né tránh hình ảnh khắc nghiệt, ám ảnh mà còn tận dụng chúng để phơi bày hiện thực đắng cay, để lại dư âm day dứt mãi mãi.

Howl's Moving Castle

Lâu Đài Di Động Của Howl là kiệt tác tình yêu kỳ ảo mà Ghibli từng tạo nên mà cho đến nay, chưa có dự án nào tương tự vượt qua được. Thế giới phép thuật, phù thủy và sinh vật kỳ lạ được xây dựng hấp dẫn, nhưng điểm sáng nhất là cặp đôi chính Sophie và Howl. Chàng pháp sư quyền năng nhưng dính lời nguyền lại gặp và yêu nàng Sophie bị nguyền thành bà lão nhưng vẫn giữ bản chất nhân hậu. Từ đó, hành trình tưởng chừng trái ngược này lại đồng điệu đến lạ, mang đến những khung hình khiến ai xem một lần cũng phải ghi nhớ.

Your Name

Tuyệt tác hình ảnh từng "làm mưa làm gió" rạp Việt này kể chuyện tình cảm xúc động giữa Mitsuha và Taki - hai thiếu niên sống ở hai nơi khác biệt, một là Tokyo nhộn nhịp và một là nông thôn Itomori yên ắng. Họ bất ngờ hoán đổi thân xác, mở ra mối liên kết kỳ lạ vượt không gian và giữa hai trái tim. Dự án chinh phục người xem toàn cầu nhờ hoạt hình đẹp mê hồn, cùng yếu tố lãng mạn - siêu nhiên đan xen tinh tế, gây vỡ òa bằng nhạc nền nâng tầm và nhất là cốt truyện độc lạ, khó tìm được bộ thứ hai tương tự.

A Silent Voice

Có tựa Việt là Dáng Hình Thanh Âm, bộ phim này xoáy sâu vào cuộc sống học đường qua câu chuyện cậu bé Ishida từng bắt nạt Nishimiya vì chứng khiếm thính của cô bé. Thời gian trôi qua, anh mất bạn bè, tự tin và gặp lại cô, mong muốn được chuộc lỗi và hàn gắn. Bộ phim lên án nạn bắt nạt bắt nạt, nhưng bên cạnh đó cũng là tình yêu, kết nối chân thành, cùng hành trình hối hận, tự ghét, chấp nhận bản thân và tha thứ dành cho nhau. Xem xong tác phẩm này, nếu bạn còn nhiều điều mông lung cần tranh luận và giãi bày thì tức là bạn đã thành công bị nó mê hoặc.

Spirited Away

Dù đã ra mắt cách đây 25 năm, Spirited Away vẫn giữ vị thế đặc biệt trong làng anime khi là dự án hoạt hình đầu tiên thắng tượng vàng Oscar cho Nhật Bản. Hành trình Chihiro và cha mẹ lạc vào nơi lạ, được chàng trai bí ẩn cứu giúp giữa thế giới linh hồn mang đến nhiều lớp lang câu chuyện thời đại, nhân sinh mà đến nay cũng không lỗi thời. Phim còn là lời cảnh báo lòng tham con người, cũng như mang đến bài học trưởng thành đáng suy ngẫm thông qua hình tượng của cô bé Chihiro.