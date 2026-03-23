Trục Ngọc: Vì đâu Trương Lăng Hách bị cư dân mạng gọi là “tướng quân kem nền”?

HHTO - Trương Lăng Hách không phải sao nam Hoa ngữ đầu tiên trang điểm kỹ càng cho cảnh quay đánh trận, nhưng vì sao anh lại bị netizen soi kỹ nhất?

Trong phim Trục Ngọc, Trương Lăng Hách vào vai Tạ Chinh, một chàng trai thông minh dũng cảm, nhiều lần vào sinh ra tử ngoài chiến trường để bảo vệ đất nước. Nam diễn viên từng tiết lộ đã tập thể thao chăm chỉ, tăng cân để có vóc dáng vạm vỡ, vừa phù hợp với hình tượng tướng quân vừa đủ sức mặc bộ áo giáp siêu nặng và đóng các cảnh hành động.

Trương Lăng Hách trong tạo hình tướng quân

Thế nhưng mới đây, khán giả lại chia sẻ khoảnh khắc nhân vật Tạ Chinh thắng trận trở về và gọi đây là “tướng quân kem nền”. Lý do vì Tạ Chinh vừa trải qua những ngày lăn lộn ngoài sa trường nhưng gương mặt trắng mịn không một vết bẩn, mái tóc buộc gọn gàng, không quên điểm tô thêm hai chiếc lông đuôi chim trĩ để tăng thêm vẻ oai phong.

Dáng đi của Tạ Chinh bị so với màn catwalk của Trương Lăng Hách

Thêm vào đó, dáng đi lắc lư khiến Trương Lăng Hách bị cho là thiếu đi vẻ mạnh mẽ, can trường của một người chỉ huy quân sĩ mà giống đang sải bước trên sàn catwalk hơn. Nhưng đoàn làm phim lại chạy loạt bài gọi Trương Lăng Hách là “tướng quân thế hệ mới”, khiến cho khán giả mang các tướng quân thế hệ cũ ra so sánh để thấy sự khác biệt.

Sự khác biệt giữa Trương Lăng Hách và Hà Nhuận Đông

Fan của Trương Lăng Hách cũng bất mãn khi phim Trục Ngọc vướng vô số ồn ào nhưng chỉ có nam diễn viên gặp sóng gió, bị soi từng cảnh quay. Người hâm mộ cho rằng biên kịch thiếu công bằng, bao nhiêu chi tiết ấn tượng đáng ra của Tạ Chinh nay chuyển sang Trường Ngọc để đẩy nữ chính lên, dìm nam chính xuống.

Kết quả là khán giả thấy Trường Ngọc ra trận đánh bại kẻ địch còn Tạ Chinh chỉ biết khoe vẻ đẹp trai giữa chiến trường. Vì thế, Trương Lăng Hách cũng bị hiểu nhầm là chỉ chăm lo cho vẻ ngoài mà quên tâm lý nhân vật trong khi sự thật là có nhiều cảnh quay, nam diễn viên cũng xuất hiện với tạo hình tàn tạ mệt mỏi.