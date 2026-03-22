Fan BTS "bao vây" 3 tầng trung tâm thương mại, mang ngay concert đến Hà Nội thôi!

HHTO - Là buổi off-fan được tổ chức nhân dịp BTS chính thức trở lại, không có các chàng trai xuất hiện nhưng V-ARMY (fandom của nhóm) vẫn "tự chơi" cực hăng. Sảnh trung tâm thương mại diễn ra sự kiện được phủ kín người.

Buổi off-fan này được một blog lớn tổ chức tại sảnh Tương lai - Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội), mang tên BTS's ERA: THE RETURN, chào đón sự trở lại của nhóm sau 4 năm cùng album ARIRANG. Ngoài những fan đăng ký tham dự - nhận quà, hàng trăm ARMY khác không kịp đăng ký vẫn đến chung vui ở "vòng ngoài", "quẩy cực căng" bất cứ ca khúc nào của BTS được phát.

Các fan tập trung vào đúng giờ hẹn, đứng/ ngồi kín sảnh ở tầng 1 và "bao vây" kín mít khu vực lan can tầng 2 - 3 nhìn xuống sân khấu chính. Ngoài "quẩy" cùng nhau, ARMY còn cùng thưởng thức sân khấu dance cover, chơi trò chơi, rút thăm nhận quà...

Photobooth và các khu vực trưng bày nhỏ thuộc sự kiện cũng là một trong những lý do ARMY không muốn bỏ lỡ buổi off-fan này.

Chỉ là sự kiện "tự làm, tự chơi" nhưng đã hút hàng trăm người hâm mộ tham gia, fan hi vọng điều này sẽ trở thành "tín hiệu" gửi đến các nhà thầu concert, phía BigHit Music hoặc các thương hiệu hãy đưa các chàng trai trở lại Việt Nam gặp gỡ V-ARMY.

Chuyến lưu diễn mới của nhóm sẽ được khởi động vào đầu tháng 4. Theo lịch trình đầu tiên được công bố, BTS sẽ đi qua 23 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng cộng 79 đêm diễn, quy mô lớn nhất tại K-Pop tính đến thời điểm hiện tại. "Bản đồ tour" vẫn chưa kết thúc với từ "more" (hơn thế nữa) chính là hi vọng cho V-ARMY về ít nhất một đêm diễn của BTS chọn Hà Nội hoặc TP.HCM làm điểm dừng.