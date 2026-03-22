"Lên đời" nhờ Trục Ngọc, Khổng Tuyết Nhi từ nữ phụ có cơ hội thành nữ chính?

HHTO - Sau khi Trục Ngọc lộ những tập cuối cùng, Khổng Tuyết Nhi cùng Đặng Khải đang là hai cái tên được khán giả nhắc đến nhiều nhất, thậm chí còn mong họ có phim riêng.

Trong 10 tập cuối bị lộ của Trục Ngọc, cặp đôi phụ Tề Mân và Du Thiển Thiển có cái kết buồn đúng như nguyên tác. Netizen gọi vui đoạn kết này là HE nhưng không phải happy ending mà là... heaven ending khi Tề Mân ban đầu định kéo Thiển Thiển về thế giới bên kia cùng mình, nhưng cuối cùng đã buông tay rơi xuống, chấp nhận chia ly với cô mãi mãi.

Đoạn kết đầy day dứt của hai nhân vật phụ khiến khán giả tiếc nuối, chỉ mong Tề Mân và Thiển Thiển sẽ có phim riêng, có nhiều đất diễn hơn nữa. Bởi trong Trục Ngọc, cặp đôi này xuất hiện ít nhưng rất ấn tượng, tính cách đặc biệt nên lối bày tỏ tình cảm cũng chẳng giống ai, càng làm mọi người muốn được xem Tề Mân - Thiển Thiển bên nhau nhiều hơn.

Có lẽ trước khi Trục Ngọc lên sóng, chẳng ai ngờ chuyện tình độc đáo này lại được người xem yêu thích đến thế. Thiển Thiển ra sức trốn thật xa khỏi sự truy đuổi của đối phương, Tề Mân lại dành cả đời để tìm kiếm và giữ Thiển Thiển ở lại bên mình.

Tất nhiên Thiển Thiển phải rất đặc biệt mới khiến Tề Mân theo đuổi trọn đời. Cô mạnh mẽ, tài giỏi, chẳng ngán sợ ai, sẵn sàng kết giao với nữ chính Trường Ngọc dù mọi người đều né tránh cô. Thiển Thiển hết lòng hỗ trợ giúp đỡ Trường Ngọc, khiến Trường Ngọc nhận ra rằng phụ nữ vẫn có thể dựa vào chính bản thân mình để sống tốt. Tính cách khác biệt của Thiển Thiển so với các vai nữ phim cổ trang khiến khán giả suy đoán cô là người hiện đại xuyên không.

Cũng nhờ vai Thiển Thiển mạnh mẽ mà Khổng Tuyết Nhi có cơ hội thoát khỏi kiếp diễn viên phụ. Trước kia, cô vẫn bị xếp vào nhóm idol đi đóng phim vì xuất phát điểm là thí sinh một chương trình sống còn.

Khổng Tuyết Nhi bị cho là không biết diễn xuất, chỉ nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng cái mác ca sĩ mà có được vai diễn. Nhưng sự nghiệp của cô nay đã bước sang một trang mới và có khả năng trở thành nữ chính của những dự án kế tiếp.