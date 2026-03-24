"Dưa" Đạp Gió 2026 gọi tên Trang Pháp, "mẹ chồng" Triệu Lộ Tư, "chị đại" Bee rút lui

Sam

HHTO - Một poster được cho là tổng hợp danh sách các "tỷ tỷ" sẽ góp mặt trong Đạp Gió 2026 đang được lan truyền. Trang Pháp tiếp tục có tên, đây có phải là "dưa chín" (tin đồn là thật)?

Mới đây, trên Weibo và Douyin, dân mạng đang chia sẻ một danh sách gồm 32 chị đẹp cùng logo Đạp Gió 2026 (tên cũ: Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng). Quá nửa cái tên trùng với "dưa" từng lan truyền trước đó, bao gồm tên của Trang Pháp (hàng thứ 5 từ trên xuống ngoài cùng bên phải). Không lâu trước, từng rộ tin đồn cô và Tóc Tiên sẽ là đại diện Việt Nam tham gia Đạp Gió 2026. Tuy nhiên, phía Tóc Tiên đã phủ nhận trong khi Trang Pháp không đưa ra phản hồi.

Trang Pháp là thí sinh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên (show được nhà sản xuất Việt Nam mua bản quyền từ Đạp Gió), cũng từng cùng LUNAS biểu diễn ở Công diễn 5 của Đạp Gió 2024. Phần múa cột của cô gây ấn tượng mạnh, ngay lập tức được Cnet tìm kiếm thông tin với từ khóa "chị đẹp tóc hồng". Vì thế, nếu Trang Pháp trở thành "tỷ tỷ" góp mặt trong Đạp Gió 2026, khán giả đặt nhiều kỳ vọng cô sẽ trở thành nhân tố nổi trội với kỹ năng toàn diện.

Ngoài Trang Pháp, những cái tên đáng chú ý khác trong danh sách "tỷ tỷ" tin đồn còn có "nữ thần" một thời Lý Tiểu Nhiễm, Từ Mộng Khiết (cựu thành viên Rocket Girls 101 - Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101), ái nữ "ngậm thìa vàng" Trần Khải Lâm, "ác nữ" Ôn Tranh Vanh (Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, Quý Nữ...), "Mưu lang nữ" Trương Tuệ Văn...

Trước đó, Bee Namthip - "chị đại" của màn ảnh và làng mẫu xứ Chùa vàng từng được đồn đoán sẽ là đại diện Thái Lan góp mặt trong Đạp Gió 2026. Tuy nhiên, danh sách tin đồn mới nhất lại không có tên cô, được cho là đã rút lui phút chót vì lý do cá nhân.

Vẫn chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về đội hình chính thức của Đạp Gió 2026. Ban tổ chức chỉ mới công bố format mới và kế hoạch chiếu. Điểm đáng chú ý nhất là toàn bộ 7 công diễn sẽ được phát trực tiếp (không chỉnh sửa, không lọc âm...). Phần luyện tập vẫn sẽ được ghi hình trước. Ngày 3/4, buổi công diễn đầu tiên được livestream là lúc các "tỷ tỷ" chính thức lộ diện.

