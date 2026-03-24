Girl From Nowhere The Reset: So với Nanno cũ, Nanno mới như “trò con nít”

HHTO - “Girl From Nowhere: The Reset” (Cô Gái Đến Từ Hư Vô: Tái Khởi Động) đã đi được một nửa chặng đường, nhưng dấu ấn phim để lại chỉ là một phiên bản “con nít” khi so với hai phần phim tiền nhiệm.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim Girl From Nowhere: The Reset (Cô Gái Đến Từ Hư Vô: Tái Khởi Động) không phải là phần thứ ba của Girl From Nowhere - mùa 1 phát sóng năm 2018, mùa 2 ra mắt năm 2021; mà là một phần hoàn toàn mới, vừa giống lại vừa khác. Có thể hiểu đây là một câu chuyện độc lập lấy bối cảnh ở một dòng thời gian khác.

Girl From Nowhere: The Reset cũng kể các câu chuyện khai thác góc tối học đường, nhưng không liên quan gì đến hai mùa phim trước. Nhân vật trung tâm của Girl From Nowhere: The Reset vẫn là Nanno, nhưng là một Nanno hoàn toàn mới. Nanno mới do Becky Armstrong thủ vai chứ không còn là Kitty Chicha Amatayakul của hai phần phim tiền nhiệm.

Cho đến hiện tại, Girl From Nowhere: The Reset đã phát sóng được 3 tập trong tổng số 6 tập, đi được nửa chặng đường. Tuy nhiên, ấn tượng mà phần phim tái khởi động này mang lại có phần mờ nhạt, kém ấn tượng hơn rất nhiều nếu so với hai mùa phim gốc.

Trong tập đầu tiên của Girl From Nowhere: The Reset, Nanno xuất hiện ở ngôi trường có cậu nam sinh Sky đang bị bắt nạt. Sang tập 2, Nanno xử lý một nhóm nam sinh quay và chụp lén dưới váy của các nữ sinh. Còn trong tập 3, Nanno lột mặt nạ một nam sinh thích “ném đá giấu tay”, mạt sát người khác trên mạng xã hội.

Mỗi một tập phim nhắc đến một vấn nạn, hé lộ một góc tối nơi trường học xứ chùa vàng (và dường như cũng tồn tại ở nhiều nơi khác trên thế giới). Nanno xuất hiện với tư cách học sinh chuyển trường vừa mới đến, mang đến sự trừng phạt cho những kẻ “xứng đáng”. Có thể nói “công thức” của Girl From Nowhere: The Reset rất giống với Girl From Nowhere, nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì không “đã” bằng. Dẫu biết rằng Girl From Nowhere: The Reset thuộc một “vũ trụ” mới nhưng nó cũng khó tránh khỏi việc bị so sánh với hai mùa phim gốc.

Các “góc tối” trong phim được khai thác đúng nhưng chưa đủ độc đáo, chưa “dám” đi đến tận cùng, do đó chưa thể khiến người xem sởn gai ốc hay rùng mình. Sự trừng phạt của Nanno, như tặng cho kẻ bắt nạt một bàn tay nhựa hay lột sạch “anh hùng rơm” trong thế giới ảo, cũng được đánh giá là còn “nhẹ tay”. Chính hai điểm này đã khiến Girl From Nowhere: The Reset chưa thể gây ấn tượng như hai mùa phim đầu. Có thể nói, nếu so với chiêu trò và các cách trả đũa của hai phần trước, Girl From Nowhere: The Reset trông như “trò con nít” vậy.

Chắc chắn Nanno là nhân vật trung tâm, nhân vật thu hút nhất, là linh hồn của Girl From Nowhere. Sức hấp dẫn của Nanno đã quyết định một nửa sự thành bại của phim. Ở hai mùa phim trước, Kitty Chicha Amatayakul đã quá xuất sắc khi mang đến một Nanno quá ma mị, quá cuốn hút, biết rằng người đó nguy hiểm đấy nhưng không thể cưỡng lại mà muốn đến gần hơn. Cái bóng của Kitty quá lớn khiến Nanno của Becky gần như bị lu mờ.

Trong một phiên bản Cô Gái Đến Từ Hư Vô làm mới, Nanno của Becky cho thấy sự nỗ lực để mới mẻ hơn, khác hơn Nanno của bản phim gốc, nhưng vẫn có một số điểm gợi nhắc nhân vật như vẻ bí ẩn, giọng cười ám ảnh… Thế nhưng sự thay đổi này chưa tới, chưa đủ, và chưa “đã”. Khán giả vẫn so sánh Nanno của Becky với Nanno của Kitty; từ đó chỉ ra rằng những điểm giống thì chưa ấn tượng như Kitty, còn những điểm mới thì vẫn còn nhạt nhòa.

Nanno của Becky có vẻ “thân thiện” hơn Nanno của Kitty. Khí chất của Nanno mới mang đến sự trẻ trung, tinh nghịch hơn. Nanno mới ít bí ẩn, chia sẻ suy nghĩ cá nhân nhiều hơn, thiếu đi vẻ lập dị, không khiến người ta quá bất an, cũng không gợi cảm giác quá gây tò mò.

Nanno mới mang dáng dấp của một “nữ thần công lý”, được chờ đợi để mang đến hy vọng hay sự cứu rỗi hơn là một “truyền thuyết đô thị” khiến người ta mong đợi nhưng đồng thời cũng thấp thỏm, dè chừng. Với các fan của Girl From Nowhere của hai bản phim trước, điều này thật đáng thất vọng. Bởi họ yêu mến một Nanno chính tà khó phân, đen trắng khó dò của bản phim cũ hơn.

Tái khởi động từ một thương hiệu phim đã quá thành công, Girl From Nowhere: The Reset khó tránh khỏi bị so sánh. Dẫu hiểu rằng phim đang nỗ lực để tạo ra những điểm mới, như mang đến một Nanno có nhiều điểm khác biệt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ phim lại không dám phá cách quá nhiều. Có lẽ nếu phim mạnh dạn “đập đi xây lại” một cách triệt để hơn, cả trong cách kể chuyện lẫn xây dựng nhân vật Nanno, "gọt bỏ" các sắc màu của hai mùa phim trước mạnh tay hơn nữa, thì có khả năng phim sẽ thoát được cái bóng quá lớn của hai mùa phim tiền nhiệm rõ rệt hơn.

Girl From Nowhere: The Reset đang phát sóng trên Netflix. Tập mới phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần.