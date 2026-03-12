Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

One Piece mùa 2 vừa lên sóng đã ghi điểm đậm, là “sách giáo khoa” cho live-action

HẢI ĐƯỜNG ​
HHTO - Mùa 2 của One Piece lên sóng chưa bao lâu nhưng đã ghi điểm đậm bởi dàn nhân vật cực chất, các cảnh hành động ấn tượng, cùng những cảm xúc bùng nổ. Có thể nói, One Piece không chỉ thành công mà đang trở thành “sách giáo khoa” cho các phim live-action chuyển thể từ manga/anime.

*Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Mùa 2 của One Piece bản live-action (phim do người thật đóng) vừa lên sóng Netflix vào ngày 10/3 vừa qua. Phim được chuyển thể từ manga/anime One Piece của tác giả Eiichiro Oda. Câu chuyện xoay quanh chàng trai trẻ Luffy nung nấu ước mơ trở thành Vua Hải Tặc, tìm thấy kho báu vĩ đại One Piece nên đã tập hợp một nhóm và cùng nhau tiến ra đại dương.

one-piece-47.jpg

Mùa 1 ra mắt vào năm 2023 đã trở thành một cú nổ lớn, không chỉ thành công mà còn phá “lời nguyền” hễ Hollywood chuyển thể live-action từ manga/anime là sẽ thất bại thảm hại. Trở lại với mùa 2, One Piece tiếp tục khắc chế một “lời nguyền” khác - người ta hay nói phim chiếu mùa sau thường kém hay hơn mùa trước. Thực tế, lên sóng chưa được bao lâu nhưng One Piece 2 đã ghi điểm đậm, không chỉ với khán giả mà còn cả giới phê bình.

one-piece-23.jpg

Trên Rotten Tomatoes, One Piece 2 đạt điểm tuyệt đối “tươi ngon” 100% từ giới phê bình, 95% từ người xem. Trong khi đó mùa 1 nhận được 95% điểm số từ khán giả, còn giới phê bình là 86%. Điểm số của mùa 1 đã rất tốt, nhưng rõ ràng mùa 2 được đánh giá còn tốt hơn.

one-piece-7.jpg

Trên IMDb, điểm số cho từng tập phim cũng phản ánh “chất lượng” cao của One Piece mùa 2. Toàn bộ 8 tập của mùa 2 đều được chấm điểm từ “hay” đến “tuyệt vời - không có tập nào dưới điểm 8. Trong đó, tập 1 - Khởi Đầu và Kết Thúc là tập có điểm thấp nhất với 8.5; tập 7 - Nỗi Tủi Hổ Của Tuần Lộc là tập có điểm cao nhất với 9.5.

Trong khi đó, ở One Piece mùa 1, tuy đa số các tập được chấm điểm cao nhưng vẫn có tập 3 kém hơn một chút - điểm “tốt” với 7.7. Tập được chấm cao nhất của mùa 1 là tập 8 với 9.1, vẫn chưa cao bằng tập được chấm điểm cao nhất của mùa 2.

one-piece-52.jpg

Đa số người xem đều hài lòng với chất lượng của One Piece mùa 2. Tuy tình tiết của bản live-action có cắt gọt, sửa đổi so với manga/anime nhưng được đánh giá là gọn gàng, mượt mà, vẫn truyền tải được tinh thần của nguyên tác. Việc cắt gọt, sửa đổi cũng được đánh giá là hợp lý bởi nội dung manga/anime quá đồ sộ, khó lòng đưa hết toàn bộ lên live-action.

Các ưu điểm từ One Piece mùa 1 vẫn được giữ nguyên khi sang mùa 2, như chăm chút bối cảnh, tạo hình nhân vật cả cũ lẫn mới bám sát nguyên tác, tái hiện các cảnh phim “kinh điển” đã được fan nguyên tác thuộc lòng. Một số điểm được “nâng cấp” hơn so với mùa 1 như các cảnh hành động được chăm chút hơn, các tình tiết được sắp xếp “dày” hơn nhưng nhịp độ vẫn ổn định và hấp dẫn, không có cảm giác bị rối hay "gấp rút". Sang mùa 2, tương tác giữa các thành viên trong băng hải tặc Mũ Rơm cũng trở nên thoải mái, tự nhiên hơn, nên các khoảnh khắc của cả nhóm mang đến rất nhiều cảm xúc - trở thành một nam châm hút fan cực mạnh.

one-piece-29.jpg
one-piece-49.jpg

Câu chuyện của One Piece mùa 2 theo chân băng hải tặc Mũ Rơm trên con tàu Going Merry tiến ra Đại Hải Trình kỳ vĩ. Vùng biển huyền thoại này đầy ắp những điều kỳ thú cùng những nguy hiểm rình rập. Khi du hành qua vùng biển khó lường này để tìm kiếm kho báu vĩ đại nhất thế giới, băng Mũ Rơm không chỉ ghé chân nhiều hòn đảo kỳ lạ mà còn gặp gỡ những người bạn bất ngờ, cũng như chạm mặt vô số kẻ thù mới đáng gờm.

One Piece 2 đã lên sóng trọn bộ 8 tập trên Netflix.

one-piece-51.jpg
one-piece-50.jpg

Một số bình luận của netizen:

“Điểm 100% trên Rotten Tomatoes đối với một live-action chuyển thể từ anime, điều này không chỉ tuyệt vời mà còn mang tính lịch sử.”

“Tập 3 phải được chấm 9 điểm trở lên chứ. Đó là những pha hành động đỉnh cao mà, phải không?”

“Dĩ nhiên tập phim về Chopper là tập được đánh giá cao nhất.”

“Mùa 2 băng Mũ Rơm siêu cấp đáng yêuuuuuuu!!!”

“Nami, Vivi, Robin tuyệt-cà-là-vời!”

“Tập phim về Chopper được chấm điểm cao nhất đúng rồi, tôi khóc quá trời.”

“Cảnh Zoro hạ gục 100 tên thực sự quá cháy! Tôi cứ xem đi xem lại đoạn đấy, mãi chưa thể nhảy sang tập khác nè haha.”

“Tôi sẽ chấm 10/10 nếu Inaki có thể diễn ra một Luffy thư giãn hơn, cũng như các cảnh chiến đấu của Luffy dài hơn. Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là phim live-action hay nhất mà tôi từng xem.”

“Tôi không thích cách live-action làm giảm sức mạnh của "con tướng" Sanji, nhưng mà có lẽ đó là hạn chế của live-action, nên thôi đành.”

hht1477-coverfb.jpg
HẢI ĐƯỜNG ​
#One Piece #One Piece 2 #One Piece mùa 2 #One Piece live-action #Eiichiro Oda #Băng hải tặc Mũ Rơm #Luffy #Zoro #Nami #Sanji #Ussop #Chopper #Nico Robin #Vivi #Đại Hải Trình #Netflix

