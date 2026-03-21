5 manga có cái kết hay hơn Jujutsu Kaisen: Một cái tên là chuẩn mực gần hoàn hảo

HHTO - Jujutsu Kaisen có đoạn kết chưa xứng tầm với diễn biến trước đó, và có những thương hiệu khác đã có cú hạ màn trọn vẹn hơn.

Là một trong những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại, Jujutsu Kaisen lại khiến không ít khán giả thất vọng với cái kết chóng vánh, vội vàng và nhiều lỗ hổng đến từ Gege Akutami. Nhiều người hâm mộ thất vọng vì cảm giác vội vã, nhiều nút thắt chưa được tháo gỡ thỏa đáng, thậm chí việc Sukuna bị đánh bại quá dễ dàng cũng đặt ra dấu chấm hỏi lớn.

Trong khi cái kết của Jujutsu Kaisen bị đánh giá thiếu trọn vẹn, vẫn tồn tại nhiều bộ manga khác đã khéo léo khép lại câu chuyện một cách ấn tượng, để lại dư âm mạnh mẽ và sự hài lòng cho độc giả.

Naruto

Không phải ngẫu nhiên mà Naruto của Masashi Kishimoto nằm trong "Big 3" của giới manga nói chung, và là "tượng đài" dòng shonen nói riêng. Phần kết của thương hiệu xoay quanh trận chiến cuối cùng giữa Naruto và Sasuke, sau khi chàng trai tóc vàng đã ngăn chặn Chiến tranh Ninja lần thứ tư và cứu rỗi người bạn thân nhất khỏi bóng tối hận thù.

Không chỉ cứu thế giới khỏi những mối đe dọa khổng lồ như Obito, Madara hay Kaguya, Naruto còn kiên trì thuyết phục Sasuke quay đầu. Dù bị thương nặng, anh chàng vẫn kiềm chế để không đả thương bạn mình, từ đó mang đến một kết thúc mang tính biểu tượng. Naruto trở thành Hokage, hòa bình được thiết lập và mọi thứ khép lại một cách trọn vẹn. Bộ truyện truyền tải thông điệp về niềm tin, tình bạn và sự tha thứ gần như hoàn hảo, đến nay vẫn khó có cái tên nào khác thay thế.

My Hero Academia

Cũng thuộc thế hệ mới như Jujutsu Kaisen, My Hero Academia của Kohei Horikoshi xây dựng một thế giới siêu anh hùng đầy chiều sâu và có đoạn kết trọn vẹn hơn hẳn. Phần kết thúc chứng kiến Midoriya Izuku (hay Deku) cùng các bạn bè đánh bại Shigaraki và phe phản diện, dù phải trả giá bằng vô số hy sinh.

Sau trận đối đầu, Deku và đồng đội trở thành những anh hùng hàng đầu, xây dựng danh tiếng vững chắc. Đặc biệt, dù mất đi One For All nhưng anh chàng vẫn quay lại làm anh hùng nhờ bộ trang phục công nghệ cao, đồng thời có kết thúc lãng mạn với Ochako. Cái kết này không chỉ hoàn thành giấc mơ tuổi thơ của nhân vật chính mà còn mang lại cảm giác hy vọng và trưởng thành, mở ra một tương lai mới cho thế hệ tiếp theo.

Fullmetal Alchemist

Fullmetal Alchemist của Hiromu Arakawa thường được xếp hạng là một trong những manga có cái kết xuất sắc nhất mọi thời đại. Trong phần kết cục, Edward Elric đánh bại Father, cứu Amestris khỏi diệt vong, đồng thời lấy lại cơ thể cho em trai Alphonse dù phải đánh đổi khả năng sử dụng thuật giả kim của chính mình.

Đổi lại, Edward nhận được điều quý giá hơn là người em trai thân yêu. Ngoài cái kết chính thức, khán giả còn được chiêu đãi phần hậu truyện cho thấy Edward kết hôn với Winry Rockbell và có con, trong khi Alphonse và các nhân vật khác tìm thấy chỗ đứng mới trong cuộc sống bình yên. Các tình tiết được giải quyết logic, cảm xúc dâng trào và thông điệp về giá trị của con người khiến cái kết này trở thành chuẩn mực của truyện tranh Nhật Bản.

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean

Phần Stone Ocean của thương hiệu JoJo's Bizarre Adventure mang đến cái kết không theo lối mòn truyền thống. Theo diễn giải từ tác giả Hirohiko Araki, Jolyne và đồng đội thất bại trong việc ngăn chặn Enrico Pucci, dẫn đến cái chết của hầu hết nhân vật chính. Tuy nhiên, cậu bé yếu ớt Emporio Alnino đã dùng Stand của Weather Report để đánh bại Pucci, khiến vũ trụ "tái khởi động".

Ở vũ trụ mới, Emporio gặp lại những phiên bản "mới" của Jolyne và bạn bè, dù họ không nhớ gì về quá khứ bi thảm. Kết thúc này trở nên độc đáo, cho thấy hy vọng vẫn tồn tại dù mọi thứ đã mất, đồng thời nhấn mạnh tình yêu gia đình và giá trị của sự tái sinh, khiến nó trở nên đáng nhớ và được bàn luận đến tận hôm nay.

Slam Dunk

Được xem là một trong những manga thể thao vĩ đại nhất, Slam Dunk của Takehiko Inoue theo chân Sakuragi Hanamichi - một tên côn đồ trở thành cầu thủ bóng rổ để gây ấn tượng với cô gái. Ở trận chung kết, Shohoku gây bất ngờ khi đánh bại Sannoh mạnh mẽ, nhưng cuối cùng không vô địch vì chấn thương và xui xẻo.

Dù không mang về chiếc cúp vàng, Sakuragi vẫn ghi dấu ấn với hành trình thay đổi bản thân, cùng phần thưởng lớn nhất là tình yêu với bóng rổ. Cái kết thực tế, không gượng ép, tập trung vào giá trị của nỗ lực và trưởng thành thay vì chiến thắng tuyệt đối đã nhận được đánh giá cao từ khán giả.