Đặng Khải tăng hơn 1 triệu fan sau hiệu ứng "Tề điên" Trục Ngọc, phim mới ra sao?

Ngày 23/3, Đặng Khải khởi hành đi ghi hình cho show Hi6 (Xin Chào Thứ Bảy). Fan đến tiễn đông hơn hẳn so với trước đây, vây chặt anh ở sân bay. Dù bị quây kín với hàng chục chiếc điện thoại dí sát mặt, Đặng Khải không tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn thoải mái chào hỏi, fan service, nhắc khéo "chụp sơ vậy thôi, mọi người về đi, sẽ mệt lắm đó".

﻿ Vòng vây của người hâm mộ Đặng Khải tại sân bay.

Cận cảnh Đặng Khải khó khăn đi qua đám đông nhưng vẫn cố gắng tương tác với fan.

Chỉ vừa nổi lên, có lẽ Đặng Khải chưa quen với sự bủa vây của người hâm mộ. Dân mạng đùa rằng hẳn nam diễn viên cũng "rén", trông anh "mặt đỏ tía tai" vì bị kẹp giữa fan nhưng không một chút "chíu khọ", liên tục cúi đầu cười ngại, thậm chí chắp tay cảm ơn, xin phép rời đi.

Khoảnh khắc anh "trợn mắt" khi ngồi trên máy bay cũng leo lên hạng 3 bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo. Góc máy này giống như anh ngửa cổ giãn cơ mặt, thở phào hơn là khó chịu. Cnet bình luận đồng cảm với tâm trạng của Đặng Khải khi nguyên buổi "bị dí" từ sảnh đến khoang hành khách.

Đặng Khải "trợn mắt" trên máy bay được coi là khoảnh khắc hài hước chưa vì kịp thích nghi với hào quang của ngôi sao mới nổi.

Đặng Khải vào đảm nhận vai phản diện của Trục Ngọc - Tề Mân. Là con trai của Thái tử tiền triều, trưởng thành từ bi kịch, phải lớn lên dưới danh nghĩa con trai kẻ thù khiến tính cách của Tề Mân trở nên ngoan cố, tàn độc, ích kỷ, vặn vẹo. Ngoại lệ của hắn là Du Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi), nàng là ân nhân nhưng cũng ghê sợ và muốn rời xa Tề Mân. Thiết lập nhân vật tai quái, thú vị, cộng thêm tạo hình đẹp chấn động và khí chất phù hợp, Đặng Khải cùng Tề Mân khiến khán giả u mê khó dứt.

8 năm bước chân vào nghiệp diễn, "Tề điên" là nhân vật có sức hút và độ nổi tiếng mạnh nhất trong sự nghiệp của Đặng Khải. Đây cũng là nhân vật "gỡ phong ấn" nhan sắc cho anh. Khán giả biết về Đặng Khải trước khi xem Trục Ngọc đều ngỡ ngàng với màn nhập vai thăng hạng bất ngờ của anh.

Lượt tương tác trên Douyin, Xiaohongshu từ video do fan thực hiện cao ngất ngưởng. Loạt video ngắn quảng bá phim của anh và Khổng Tuyết Nhi cán mốc "triệu tim", "phản ứng hóa học" bùng nổ được khán giả "chèo thuyền" mong tái hợp gấp trong một bộ ngôn tình "cưỡng ép yêu" khác. Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản Weibo của Đặng Khải có hơn 1,65 triệu người theo dõi, tăng hơn 1,3 triệu so với mốc 290K lượt follow trước khi Trục Ngọc phát sóng.

Ngày 23/3, khi Đặng Khải "đại náo" ở sân bay thì phim ngắn (màn hình ngang) Thợ Săn Hoa Hồng cũng "lên sàn". Anh đóng chính, vào vai Chu Tự Bạch - một chàng trai nghèo mạo danh Ngô Hy - chồng của thiên kim Diệp Chi Mai (Trương Sở Hàn đóng). Cô thừa kế khối tàn sản kếch xù và Ngô Hy đang toan tính có được chúng, nhưng từ lâu, anh cũng yêu đơn phương cô.

﻿ "Thợ Săn Hoa Hồng" Chu Tự Bạch nhưng rất Tề Mân "Trục Ngọc": Một bên là tay không chặn dao của tên háo sắc có ý làm hại phu nhân, một bên là chặn dao ngăn vợ đe dọa mình.

Hiệu ứng Tề Mân cũng giúp Thợ Săn Hoa Hồng có thêm chú ý. Tuy nhiên, đây không phải dự án được đầu tư lớn nên chất lượng hình ảnh ở mức trung bình. Nội dung cố tạo kịch tính nhưng "bị giật cụt", mơ hồ. Diễn xuất dàn cast nhạt nhòa. Đặng Khải phiên bản "tổng tài" Chu Tự Bạch dịu dàng, nham hiểm, có một chút "cưỡng chế" gợi nhớ Tề Mân - điểm chung là cảnh giữ lưỡi dao bằng tay. Nhưng vai diễn này khó tạo được độ viral như "Tề điên".

Những tác phẩm đang quay/ chờ chiếu có Đặng Khải tham gia dự án đầu tư lớn hay tầm trung đều có nhưng chủ yếu là vai phụ/ phản diện như Kim Chi, Tướng Môn Độc Hậu... Từ cơn sốt Tề Mân (Trục Ngọc), người hâm mộ hi vọng đây sẽ là thời cơ, bước đà tốt để nhiều nhà đầu tư, đoàn làm phim tìm đến Đặng Khải.