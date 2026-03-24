Trục Ngọc: Trương Lăng Hách có cảnh “thoát vòng” nhưng buồn nhiều hơn vui

HHTO - Diễn viên nào cũng mong mình có một cảnh phim “thoát vòng”, nhưng với Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc thì không "thoát vòng" có lẽ còn tốt hơn!

Trong từ điển phim Hoa ngữ, cảnh quay "thoát vòng" nói về một cảnh phim, một khoảnh khắc bất ngờ nổi tiếng, xuất hiện tràn ngập mạng xã hội, đến cả khán giả không xem phim cũng bàn tán bình luận về nó, từ đó mà diễn viên cũng được chú ý theo.

Nếu cảnh “thoát vòng” là phân đoạn ấn tượng, chứng tỏ được diễn xuất của diễn viên thì người trong cảnh này sẽ thăng hạng tên tuổi cực nhanh. Ngược lại, nếu là một cảnh quá vô lý, kỳ quặc, bị chê cười thì diễn viên lại chịu hiệu ứng tiêu cực.

Cảnh quay thoát vòng của Trương Lăng Hách.

Từ khi Trục Ngọc lên sóng và vướng vào nhiều ồn ào, fan của Trương Lăng Hách rất mong vai Tạ Chinh sẽ giúp danh tiếng của anh tăng cao hơn. Và cuối cùng Trương Lăng Hách cũng có một cảnh “thoát vòng”, nhưng lại khiến nam diễn viên rơi vào tâm điểm chế giễu chứ không phải khen ngợi.

Tạ Chinh thắng trận trở về nhưng lạ lắm!

Cảnh quay tướng quân Tạ Chinh thắng trận trở về, ngồi lắc lư trên lưng ngựa với bề ngoài bảnh bao chau chuốt, dáng đi uyển chuyển như dạo catwalk đã khiến cư dân mạng bàn tán không dứt. Lớp nền mịn màng, làn da trắng sáng, môi đỏ, mái tóc vuốt bóng bẩy, kèm thêm mũ miện gắn lông đuôi chim trĩ, áo giáp sạch bong sáng loáng như vừa chế tác xong… là đủ để Tạ Chinh khác hẳn những tướng quân khác trên phim, nên còn bị gọi là “tướng quân kem nền”.

Trương Lăng Hách liên tục bị so với Hà Nhuận Đông.

Hình ảnh này của Trương Lăng Hách liên tục bị netizen mang ra so sánh với Hà Nhuận Đông vai Lữ Bố phim Tam Quốc Diễn Nghĩa, vai Hạng Vũ phim Tây Sở Bá Vương để thấy rõ sự đối lập. Người hâm mộ Trương Lăng Hách ra sức bênh vực rằng tướng quân phim cổ trang ngôn tình không thể giống tướng quân phim lịch sử, Tạ Chinh có thể bề ngoài bảnh bao nhưng tính cách mạnh mẽ thông minh, vẫn không ngại xả thân ngoài chiến trường nhưng vẫn không thể ngăn được làn sóng chê cười “tướng quân kem nền” phủ sóng khắp mạng xã hội.

Có cảnh quay “thoát vòng” như thế này, có lẽ Trương Lăng Hách không hề mong muốn.