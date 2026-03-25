Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam dự lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

Tối ngày 25/3, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương vinh dực tham dự lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam.

Ba người đẹp mặc áo dài trắng nền nã, duyên dáng, bày tỏ sự khâm phục với 10 gương mặt được vinh danh tại giải thưởng năm nay.

﻿

Á hậu Châu Anh và Vân Nhi tự hào khi được tham gia sự kiện trọng đại, tôn vinh các gương mặt trẻ xuất sắc ở nhiều lĩnh vực.

﻿

Á hậu Châu Anh khâm phục những thành tựu và thành tích ấn tượng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025: "Họ đều đang cống hiến hết mình theo từng lĩnh vực. Tôi hy vọng trong năm 2026 sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội và lấy các gương mặt trẻ tiêu biểu làm động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng."

Á hậu Vân Nhi chia sẻ: "Tôi chắc chắn ban tổ chức đã rất khó khăn trong việc cân nhắc và quyết định chọn ra top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất. Họ đều có những đóng góp, thành tựu to lớn, khiến tôi khâm phục và thực sự truyền cảm hứng để giới trẻ phấn đấu".

Người đẹp Phạm Thùy Dương cho rằng ba gương mặt được đề cử trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, có những đóng góp nhất định và hành trình ấn tượng trong xã hội: "Sẽ rất khó để chọn ra một gương mặt tiêu biểu nhất. Nhưng tôi cho rằng sự góp mặt của ca sĩ Hòa Minzy trong Top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu là hoàn toàn thuyết phục."

﻿

Ba người đẹp hào hứng khi lắng nghe ban tổ chức giới thiệu về những thành tích ấn tượng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Đây là giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý hành chính Nhà nước...