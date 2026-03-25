Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam dự lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025

AN PHONG

Tối ngày 25/3, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương vinh dực tham dự lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 diễn ra tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam.

hhvn.jpg

Ba người đẹp mặc áo dài trắng nền nã, duyên dáng, bày tỏ sự khâm phục với 10 gương mặt được vinh danh tại giải thưởng năm nay.

chau-anh.jpg﻿
van-nhi1.jpg

Á hậu Châu Anh và Vân Nhi tự hào khi được tham gia sự kiện trọng đại, tôn vinh các gương mặt trẻ xuất sắc ở nhiều lĩnh vực.

﻿chau-anh1.jpg
chau-anh2.jpg

Á hậu Châu Anh khâm phục những thành tựu và thành tích ấn tượng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025: "Họ đều đang cống hiến hết mình theo từng lĩnh vực. Tôi hy vọng trong năm 2026 sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội và lấy các gương mặt trẻ tiêu biểu làm động lực để lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng."

van-nhi.jpg

Á hậu Vân Nhi chia sẻ: "Tôi chắc chắn ban tổ chức đã rất khó khăn trong việc cân nhắc và quyết định chọn ra top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu nhất. Họ đều có những đóng góp, thành tựu to lớn, khiến tôi khâm phục và thực sự truyền cảm hứng để giới trẻ phấn đấu".

thuy-duong.jpg

Người đẹp Phạm Thùy Dương cho rằng ba gương mặt được đề cử trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật đều sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, có những đóng góp nhất định và hành trình ấn tượng trong xã hội: "Sẽ rất khó để chọn ra một gương mặt tiêu biểu nhất. Nhưng tôi cho rằng sự góp mặt của ca sĩ Hòa Minzy trong Top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu là hoàn toàn thuyết phục."

hhvn1.jpg﻿
hhvn2.jpg

Ba người đẹp hào hứng khi lắng nghe ban tổ chức giới thiệu về những thành tích ấn tượng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được trao hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3). Đây là giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu không quá 35 tuổi, có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật và Quản lý hành chính Nhà nước...

Tiền Phong Online
#Hoa hậu Việt Nam #Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 #Trần Ngọc Châu #Nguyễn Thị Vân Nhi #Phạm Thùy Dương #gương mặt tiêu biểu #người đẹp

