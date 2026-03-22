Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist và hành trình lan tỏa vẻ đẹp áo dài Việt Nam

HHTO - Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist chính thức đồng hành cùng Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 với vai trò Đại sứ Áo dài. Người đẹp đã tham gia nhiều hoạt động tôn vinh trang phục truyền thống này.

Sau khi đăng quang Miss Cosmo 2025, Yolina không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và phong thái tự tin, mà còn bởi sự yêu mến dành cho tà áo dài Việt Nam. Cô từng diện áo dài trong nhiều khoảnh khắc ý nghĩa, và mỗi lần xuất hiện đều cho thấy sự trân trọng với nét đẹp truyền thống này. Có thể nói, áo dài đã trở thành một phần rất đặc biệt trong hành trình của Yolina tại Việt Nam.

Việc Yolina trở thành Đại sứ Áo dài không chỉ đơn thuần là một vai trò đồng hành cùng lễ hội, mà còn là cách để hình ảnh áo dài được đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Sự xuất hiện của một người đẹp quốc tế trong tà áo dài Việt Nam mang đến cảm giác vừa mới mẻ, vừa gần gũi, cho thấy áo dài không chỉ đẹp trong đời sống văn hóa trong nước mà còn hoàn toàn có sức hút trên sân khấu quốc tế.

Sắp tới, Hoa hậu Yolina sẽ tham gia talkshow Vietnamese Ao Dai - A National Heritage of Vietnam in International Integration cùng Tổ chức Miss Cosmo, Á hậu Chelsea Fernandez và nhà thiết kế Trung Đinh. Thông qua hoạt động này, hình ảnh áo dài sẽ tiếp tục được giới thiệu theo cách hiện đại hơn, trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần và bản sắc vốn có.

Sự đồng hành của Yolina Lindquist mang đến một màu sắc thú vị cho Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Không quá cầu kỳ hay xa cách, hình ảnh của cô trong tà áo dài tạo cảm giác thân thiện, dễ mến và góp phần lan tỏa vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam đến với nhiều người hơn.